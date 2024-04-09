「天狗吞日」後3星座好運到！射手家庭是財庫、處女接正財、第一名要加薪了

台灣時間今(9)日凌晨兩時，在北美洲發生日全食景象。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，「天狗吞日」後，有3個星座會好運上身。

第三名：射手座／美滿家庭，財庫足

射手座財務將因家庭和樂而富足。日食後家庭是個人的財庫，賺到錢就得把錢守好，因此好好經營家庭關係，讓家庭歡樂美滿，能更無後顧之憂打拚事業。也有機會因為家庭和諧，親友來介紹更佳的財務收入管道，甚至是工作機會，所以這個月把家庭顧好，會是最好的投資。

第二名：處女座／斜槓人生，人脈好

正財位開始走好運。平日在本業上的辛勞，將會呈現好的收入，也可以趁日食後，順勢為自己的工作訂一個新的目標，日後會發現這一切的辛勞都是值得的。

第一名：天秤座／工作狂人，事業財

天秤座日食後幸運星的發光發亮，這時你們會比平常更有衝勁，可比上工作狂的精神，覺得累也開心的想法。所以你們只要在本業上好好的認真打拚，老闆會看到你們的努力，得人賞識，有加薪的機會；業績得到客人的讚賞，回頭客增加，客入也不斷向外推薦，使得你們的收入也不斷上漲，好運會幫助你們帶來更好財運。

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