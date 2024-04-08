「天狗吞日」當天禁忌多！別進山區、別吵架、留意車關、宜打小人

北美時間4月8日，台灣時間4月9日凌晨2點，北美洲將出現超級日全食奇景，估計全食過程4分多鐘。清水孟國際塔羅小孟老師也在臉書分享日全食，也就是俗稱的「天狗吞日」將有哪些禁忌。

古代發生日全食，代表戰爭紛亂的起始點，過往世界動亂時期都有發生日全蝕，耶穌被釘時全天黑暗，有人認為是發生日蝕，因此日全蝕有動盪與受苦之兆。

日全食禁忌：

1.不宜前往山區，日全食或月食容易有地震發生，避免前往山區。

2.古代日全食發生容易動盪，因此負面能量大增之日，不宜與人爭吵，不宜衝動行事。

3.日食發生衝動行事增加，因此不宜在當日進行投資。

4.當日不宜告白求婚，以免有衝突。

5.不宜祈禱，日全食較為黑暗，當日不宜禱告。

6.注意交通事故，日食發生部分地區較為黑暗，開車要小心。

7.注意人際關係，有些人際欠佳的人，容易在當日與人爭吵。

8.不宜去極陰之地，以免有負面能量干擾自身磁場。

適合做什麼：

1.古代適合打小人，在日食發生日將不喜歡的人寫上名字與生日，日食發生在燒化掉即可。

2.在當日可以冥想聽取自己最負面的聲音，改善負面想法放下負面想法，轉念就能改變人生道路。

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