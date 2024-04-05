快訊

不過夜要罰錢！義大利威尼斯收「一日旅客」入城費 月底試行違者罰萬元

逃過地震…4生肖2024仍需「化劫」！猴遇小人、狗有車關、羊注意健康、第一名易煞到

美副國務卿坎伯：AUKUS潛艦計畫能影響台海情勢

清明節十大禁忌！禁愛愛、別打麻將、墓地不拍照、「這種人」別去掃墓

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
此為掃墓示意圖，非文中當事人。 報系資料照／記者高彬原攝影
此為掃墓示意圖，非文中當事人。 報系資料照／記者高彬原攝影

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

這幾天適逢清明連假，很多人會去掃墓，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享十大禁忌，快看看吧！

1.不要隨意進出老宅：

民間相傳清明節很多往生靈魂會出沒，因此不要隨意進出老宅，小心會有一些戀宅的靈體回到老宅。

2.掃墓要下午5：00前完畢：

掃墓要記得早上9：00-下午3：00最好，因為是陽氣最重的時刻，在這個時候拜拜不容易卡到陰，5：00後為陰陽交界時間比較容易遇到不潔之氣。

3.不要去有祖先牌位的朋友家：

清明節會有很多祖先回家，若家中有祖先牌位的人，祖靈回家容易跟你擦身而過，體質較弱的人容易感冒生病。

4.掃墓完不宜直接回家：

掃墓完切記不要直接回家，容易將穢氣與陰氣帶回家，建議掃墓完到附近熱鬧的地方走走再回家。

5.清明節禁慾，禁打麻將，禁喇叭聲太大：

家中有祖先牌位的人，清明節祖靈會回家，因此避免在家中從事房事，打麻將，看電視與聽音樂要轉小聲，以免打擾祖先。

6.禁忌水果：

不要拜芭樂（芭樂票）、蕃茄（像血）、香蕉（招你來）、釋迦（象徵佛祖的頭）。

7.不要買鞋穿上山:

因為鞋同音邪，清明當天買鞋容易招邪。

8.不要拍照：

到墓地不宜攝影拍照，以免照到不好的東西，同時也對祖先不禮貌。

9.清明當天生日者不要掃墓：

清明當天生日的人為喜氣，因此當天生最好避開以免沖煞，若真的想去掃建議帶艾草去拜拜。

10.不要亂拜：

不是親人是外人，要記得不要亂拜拜，可以陪同但不要點香，以免對方祖先對你產生好奇跟你回家。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

清明節 麻將

延伸閱讀

清明節來了！ 命理師：6生肖好運到「天官賜福、快錢入袋」

清明節「四生肖」容易卡陰？蛇鼠別上山下海、豬家裡不能髒亂

逃過地震…4生肖2024仍需「化劫」！猴遇小人、狗有車關、羊注意健康、第一名易煞到

清明節拜香蕉招厄運？生命禮儀專家：不必拘泥、心意更重要

相關新聞

清明節十大禁忌！禁愛愛、別打麻將、墓地不拍照、「這種人」別去掃墓

這幾天適逢清明連假，很多人會去掃墓，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享十大禁忌，快看看吧！

逃過地震…4生肖2024仍需「化劫」！猴遇小人、狗有車關、羊注意健康、第一名易煞到

0403花蓮大地震，在台灣造成慘重的傷亡。在哀悼亡者之餘，清水孟國際塔羅小孟老師也在臉書分享，地震後4大生肖在今年容易遇到劫難，但有方法能化劫，請參考。

善於隱藏！「4星座女」假溫柔真強勢 處女展現驚人毅力、天秤有獨立原則

假溫柔真強勢，這樣的人可能以友好、溫柔的方式與他人互動，但實際上他們在內心深處保持著對事情的高度掌控和自我主導。他們可能善於隱藏自己的真正意圖，以此來達到自己的目標。以下4星座女，特別容易展現出此特質...

大家都想逃…負能量爆棚四生肖！蛇冷漠、豬懶又廢、「這2生肖」焦慮狂抱怨停不了

負能量很多的人，大事小事都能抱怨連連，搞得身邊人都覺得壓力山大。命理網站旺好運分享，以下4個生肖總是負能量爆棚，常把別人當垃圾桶！

四生肖清明掃墓留意「木壓蛇傷」 命理師：可準備1物化解意外

清明節掃墓，命理師提醒，四生肖要注意巳時（9點到11點）的「木壓蛇傷」，經過草地、整理環境時也要避免被割到、扭傷，可以事先備好1物化解意外或不順利的情況。

清明節「四生肖」容易卡陰？蛇鼠別上山下海、豬家裡不能髒亂

馬上就是清明節連假了，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，清明節掃墓，可能會去山野間偏僻的地方，有四個生肖容易卡陰，建議要多當心，甚至最好避免前去。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。