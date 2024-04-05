逃過地震…4生肖2024仍需「化劫」！猴遇小人、狗有車關、羊注意健康、第一名易煞到

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0403花蓮大地震，在台灣造成慘重的傷亡。在哀悼亡者之餘，清水孟國際塔羅小孟老師也在臉書分享，地震後4大生肖在今年容易遇到劫難，但有方法能化劫，請參考。

TOP 4：屬猴

屬猴的朋友們，今年容易有八卦是非流言、小人劫難、被人在背後捅刀的災禍，不過都會自動化解開來，小孟老師建議多冥想自己喜愛的宗教神祇，或多聽心靈音樂有助身心淨化，化劫指數85％。

TOP 3：屬狗

屬狗的朋友們接下來要注意外出，容易遇到交通車關，所幸好運氣即將進入，能大事化小小事化無。他也特別提醒，外出走路不宜滑手機，天雨路滑要小心，多冥想太陽，就能化解災厄，化劫指數90％。

TOP 2：屬羊

屬羊的朋友們要特別注意健康，恐怕會有健康上面的劫難，吃海鮮或海產要注意食物安全，不然容易引發食物安全問題。另外外出要勤洗手，密閉式空間也要盡量戴口罩。幸運的是健康不好的時候，都能出現好的醫師或醫生來幫助你，也要多吃蔬菜水果提升自身免疫力，化劫指數95％。

TOP 1：屬兔

屬兔的朋友要特別注意，一些不乾淨的地方最好少去不然容易身體不適，建議不要去海邊或山上，以免沖到煞氣。還好貴人運很強，就算遇到不好的事，也能出現貴人幫你擺脫厄運，小孟老師推薦多穿粉色或白色的衣服，能提升自身的運氣抵擋煞氣，化劫指數100％。

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