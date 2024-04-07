殺破狼週運勢／獅子職場地位提升 摩羯閃電陷熱戀中

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白羊座：

整體運勢

金錢運方面，木星與天王星持續合相在金錢宮位，工作待遇或報酬有增加的趨勢，可能被加薪，或是獲得額外的加給。某些白羊座會多一份兼職，增加不少收益。

工作運方面，日蝕與逆行的水星合相在命宮，有一個擱置已久的計畫重啟，好好把握這個機會，可大刀闊斧展現自己的才能。日蝕期間，許下過去未完成的工作有關的願望，可獲得強大的能量幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，日蝕與逆行的水星合相在命宮，與曾經交往或喜歡的人重逢，雙方都有復合的意願，破鏡重圓。但某些白羊座則是與現任的情感對象溝通不良，常常鬧得不愉快，而選擇分道揚鑣。

健康運方面，日蝕發生在命宮，與在命宮逆行的水星呈現合相，同時金星亦進入了命宮，當心著涼感冒或病毒感染，呼吸系統與喉嚨容易發炎，嚴重的話甚至影響心血管方面問題，這段時間需特別注意身體健康與人身安全。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，木星與天王星合相在命宮，危機處理能力提升，能力受到肯定，會受到上司重視，成為職場不可或缺的重要人物。某些金牛座憑藉著獨特的天份與才能，創業有成。

感情運方面，日蝕與逆行的水星合相在心靈宮位，同時金星亦在心靈宮位行進，會與過去暗戀過的對象重逢，日蝕期間可重新開啟過去未開始的戀情，許下願望，會獲得新月的能量祝福。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星與土星呈現合相，目前在職場、學校或是任何團體會有些人看你不順眼，因為一些小事被找碴，很容易與人發生衝突，但自己總是理虧的一方。

健康運方面，日蝕與逆行的水星合相在精神宮位，睡眠狀況不佳，經常做噩夢，有許多事情不斷鑽牛角尖，精神狀態不太理想，這段時間需注意睡眠充足以及心理健康。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，日蝕與逆行的水星合相在人際關係宮位，與很久不見的朋友見面，會結識新的人脈，日後會成為你的貴人。日蝕期間，可許下與人際關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，冥王星持續在遠行宮位行進，已計劃獨自一人到海外旅行，或是打工度假、交換學生、留學、工作......等，雖然在外地的生活很寂寞，但也會是實現夢想的好時機。

本週須注意的部分

工作運方面，火星與土星合相在志業宮位，與海王星齊聚，每天的生活都被工作佔滿，常常需要加班，以及開一些沒意義的會議，對於工作已經有倦怠感，會想休息一陣子，思考一下未來的方向。

感情運方面，木星與天王星齊聚心靈宮位，秘密戀情被揭開，有些不堪的關係被迫攤在眾人面前受到議論。某些雙子座則是陷入某種畸戀狀態，既依賴著某個對象，但雙方又互相在怨懟。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，日蝕與逆行的水星合相在志業宮位，目前職場會有大幅的人事變動，自己可能升職或調單位，或是在此時跳槽或辭職。日蝕期間可許下轉換工作、成就實現、升遷相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，木星與天王星合相在人際關係宮位，會有許多交際應酬的邀約，在各種場合結識專業人士，日後會成為你的貴人。某些巨蟹座則是參與某些藝文活動，認識許多藝術家或是性格特殊的人。

本週須注意的部分

學業運方面，火星與土星合相在學業宮位，與海王星齊聚，期中考試成績不理想，許多作業、報告被退件修正，校園生活呈現混亂又忙碌的狀態，感到壓力很大又疲累。

感情運方面，冥王星在慾望宮位行進，不論是否有交往對象，自己常常處在沒有人陪伴的狀態而感到格外寂寞。某些巨蟹座為了抓住喜歡的人，會展現出強烈的佔有慾，希望對方能多重視你的感覺。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，木星與天王星合相在志業宮位，在職場地位提升，擔任管理職務。某些獅子座會轉換到待遇更好的工作領域，或是創業有成，擁有令人稱羨的工作。

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，感受到情感對象對你有特別的佔有慾，覺得自己被在乎。單身的獅子座會特別在意某個人與別人的互動，才意識到自己似乎戀愛了。

本週須注意的部分

學業運方面，日蝕與逆行的水星合相在學業宮位，報告與作業不斷被退件，期中考成績不理想，某些學科在當掉的邊緣掙扎，日蝕期間，好好檢視自己真正想發展的目標，許下與學業有關的願望，會有峰迴路轉的際遇發生。

金錢運方面，火星與土星合相在財務宮位，與海王星齊聚，沒有計劃性地使用信用卡，債台高築，必須要面對自己的財務問題了。有投資習慣的獅子座，切勿炒短線，會因此敗光所有的積蓄，甚至一夕間負債累累。

處女座：

整體運勢

學業運方面，木星與天王星合相在學業宮位，會申請到交換學生的機會，有機會到海外感受當地的學習環境。某些處女座則是想繼續往更高的學位進修，會獲得留學的機會，或是在原來的專業領域更上一層樓。

工作運方面，冥王星持續在工作宮位行進，目前的工作可以獨立作業，沒有同事與上司打擾，會覺得比較輕鬆自在。某些處女座則是精準掌握職場的人事問題，可管理好整個組織。

本週須注意的部分

感情運方面，火星與土星合相在感情宮位，和情感對象經常有爭執，開始覺得與對方難以相處下去，萌生分手的想法。某些處女座正在和前情人釐清一些責任歸屬，但越是想理性解決，雙方關係越是糾纏不清。

金錢運方面，日蝕與逆行的水星合相在財務宮位，必須將一些不斷貶值的標的認賠出脫，再買進有成長潛力的標的，好好重整財務。日蝕發生期間，重新檢視理財計劃，許下願望，會獲得良好的能量幫助。

天秤座：

整體運勢

金錢運佳，木星與天王星合相在財務宮位，消費會因為特殊身份，獲得服務升等的禮遇，或是獲得自己喜歡的贈品。有投資習慣的天秤座，投資標的指數不斷成長，可選在適當的時機獲利了結。

感情運方面，日蝕與逆行的水星合相在感情宮位，與金星齊聚，和過去喜歡的人重聚，舊情復燃，雙方都有進入婚姻關係的共識。日蝕發生期間，可許下修復過去的戀情有關的願望，會獲得新月的能量祝福。

本週須注意的部分

工作運方面，火星與土星合相在工作宮位，與海王星齊聚，工作經常臨時加班，負擔沈重，卻得不到任何感謝或支持，對於職場感到厭倦。某些天秤座有過勞的傾向，身心靈呈現失衡的狀況。

健康運方面，火星與土星合相在健康宮位，與海王星齊聚，注意血光之災，容易發生意外傷害，特別當心筋骨、皮膚、牙齒的突發狀況，需要花很久的時間復健，睡眠品質不良，情緒也經常低落，需注意心理健康的問題。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，木星與天王星合相在感情宮位，與喜歡的人正在籌備婚禮，或是一起同居，兩人幸福地共成連理。某些天蠍座目前可能已經懷有身孕，但要注意土星與火星呈現合相在子女宮位，需注意胎兒的健康。

家宅運方面，冥王星持續在家宅宮位行進，相位良好，一直很需要有自己獨立的空間生活或工作，而搬出家庭生活，或是購買一個屬於自己的房產，此時可尋求到適合的物件。

本週須注意的部分

工作運方面，日蝕與逆行的水星合相在工作宮位，目前職場人事混亂，某些同事被資遣，或是有許多人離職，自己的職務也受到影響，日蝕發生期間，在職場低調行事，並許下有關工作方面的願望，可保平安。

健康運方面，日蝕與逆行的水星合相在健康宮位，與金星齊聚，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統與喉嚨發炎，甚至會造成心血管方面的病變，這段時間需特別注意身體健康與人身安全。

射手座：

整體運勢

工作運方面，木星與天王星齊聚工作宮位，除了正職之外，還會接到許多臨時性的兼職，多賺一些零用錢。某些射手座在職場應變能力高，許多危機可大事化小，小事化無。

感情運方面，日蝕與逆行的水星合相在戀愛宮位，與金星齊聚，與過去喜歡過的對象復合，戀情重新開始。日蝕發生期間，可許下與過去的戀情和解的願望，會獲得新月的能量祝福

本週須注意的部分

家宅運方面，火星與土星在家宅宮位呈現合相，與海王星齊聚，家庭狀況混亂，有許多事情爭執不停，對親人的任性感到心力交瘁。某些射手座居住的社區因為鄰居在裝修，環境變得雜亂，生活品質變得很糟。

健康運方面，木星與天王星齊聚健康宮位，內分泌與免疫系統有失調的現象，需注意作息正常。各種代謝功能變差，有發福的傾向，盡量不要飲酒以及亂服成藥，飲食也要節制。

摩羯座：

整體運勢

家宅運方面，日蝕與逆行的水星合相在家宅宮位，與金星齊聚，家人身體狀況好轉，或是居家重新整修，家中許多事情都往好的結果發展。日蝕發生期間，可許下與家庭、居住環境有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，木星與天王星齊聚戀愛宮位，會對意想不到的對象感到心動，閃電陷入熱戀中。某些摩羯座則是不顧社會的桎梏，與他人異樣的眼光，陷入較為前衛、冒險的戀情中。

本週須注意的部分

交通運方面，火星與土星合相在交通宮位，與海王星齊聚，盡量不要遠行，容易迷路，或是因為交通因素，受困在異地。開車當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，這段時間需特別注意交通安全。

學習運方面，火星與土星合相在學習、考試宮位，與海王星齊聚，期中考試成績不理想，很多科目都在被當邊緣。對於自己目前讀的科系會有些迷惘，不知出社會後能否有好的發展。

水瓶座：

整體運勢

學習運方面，日蝕與逆行的水星合相在學習宮位，與金星齊聚，會在此時下定決心重新學習某項過去沒學好的知識或技能，或是重拾書本，補完過去未完成的學位，日蝕發生期間，可許下與學習有關的願望，會獲得良好能量幫助。

交通運方面，日蝕與逆行的水星合相在學習宮位，與金星齊聚，經常使用的交通工具壽終正寢，需要換新車，不過受到水星逆行的影響，不要急著馬上買新的交通工具，過了水星逆行期再購買為佳。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星與土星合相在金錢宮位，與海王星齊聚，預期之外的花費特別多，經濟狀況有些捉襟見肘。或是需要分期付款購買某種昂貴的用品，每個月負擔加重。

旅遊運方面，日蝕與逆行的水星合相在旅遊宮位，這段時間不要出遠門旅行，可能因為一些因素受困在異地，無法回家。旅行時也可能遺失貴重物品，造成極大的經濟損失。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，日蝕與逆行的水星合相在金錢宮位，與金星齊聚，會重啟某個收益來源，讓生活過得寬裕一些。日蝕發生期間，可許下與金錢相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

學習運方面，木星與天王星齊聚學習、考試宮位，會遇到十分優秀的指導者，點破你的盲點，使得你的功課有大幅進步。期中考試成績還不錯，即便是沒準備的科目也會通過門檻，獲得及格的分數。

本週須注意的部分

健康運方面，火星與土星合相在命宮，與海王星齊聚，當心刀火燙傷見血光，容易發生意外傷害，特別要注意筋骨、牙齒、皮膚的保養。睡眠狀況不佳，心情經常焦慮與低落，需注意心理健康。

感情運方面，冥王星持續在心靈宮位行進，有些不堪回首的往事被人揭開，讓你覺得難堪，失敗的戀情還深深烙印在心中，彷彿是被詛咒的印記，想甩都甩不開。

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