別錯過4月這幾天！你的星座專屬幸運日

四月到啦！都說最美人間四月天，但不知你的心情是否也會像四月的天氣一樣美好？跟著科技紫微網來看看，十二星座能在4月收穫哪些小幸運吧！

牡羊座

超級大旺日：5日、9日、15日、17日

5日：桃花運很旺盛，有時間到人多的場所轉轉，遇到意中人的機率高。

9日：有收到禮物或禮金的機會喔！而且因為偏財運還不錯，若想以小博大，可以小試牛刀。

15日：財運旺旺日，收穫的多寡與先前的努力成正比。

17日：工作上敢於運用新方法，也頗能聽取旁人的意見，收效不錯。

金牛座

超級大旺日：12日、13日、19日

12日：為賺錢而忙碌的一天，容易遇到有頭有臉的有錢人。

13日：正財大於偏財，是個一分耕耘三分收穫的日子。

19日：心情快樂，耐心和腦力也不錯，工作績效特別好。

雙子座

超級大旺日：2日、7日、10日、27日

2日：戀情急速升溫的一天，鼓起勇氣大膽示愛吧。

7日：輕鬆得財的一天，不用花太多心力就有收穫。

10日：桃花紛飛，異性緣很好，有利表現。

27日：適合與人競爭，可主動提出意見，即便受到質疑也要有自信。

巨蟹座

超級大旺日：8日、11日、15日

8日：工作上會有新局面開展，正是積極進取、發揮專長的時機。

11日：思維敏捷，若有好的投資計畫可在今天實行。

15日：財運旺盛，若有投資計畫不妨著手，會有可觀收入。

獅子座

超級大旺日：1日、21日、26日

1日：有機會負責帶頭，然而許多事會同時進行，要耐著性子處理。

21日：有時間多和長輩們交流，他們的經驗之談會讓你大有收穫。

26日：桃花運旺盛，單身者可多注意職場往來的客戶。

處女座

超級大旺日：1日、3日、4日、14日

1日：精力充沛，工作上有機會涉足新領域，發揮管理方面的能力。

3日：異性緣很不錯的一天，用欣賞的角度看待異性是一種享受。

4日：有得財的機會，可能是意外的收穫，得財不太費力。

14日：心境明朗，有機會遇到追求者。同時今日也是化解誤會之日。

天秤座

超級大旺日：3日、5日、8日、20日、26日

3日：愛情運佳，適合扮演主動方，想告白就請把握今天！

5日：只要努力就能得到豐厚的回報，很適合處理金錢問題。

8日：異性緣旺旺日，大多是別人主動來接近你。

20日：適合投資理財的好日子，有機會可以撈一筆。

26日：多能得到外界的助力，適合群策群力型、或是對外接觸型的工作。

天蠍座

超級大旺日：11日、16日、24日、30日

11日：各方面運勢都很好，心情開朗。

16日：異性緣還不錯，在外活動容易受到異性的青睞。

24日：工作成效頗為突出，若能注意各方面的協調，更會讓你在工作時如魚得水。

30日：異性緣很棒，容易遇到追求者，或得到異性的幫助。

射手座

超級大旺日：3日、18日、20日、29日

3日：財運順暢，稍加運作就能有不錯的進帳，對商務工作者影響較強。

18日：創業者如果想拓展業務，可借助外力，放手一博，易成功。

20日：財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。

29日：單身者有遇到正桃花的機會，有伴侶者本日相處甜蜜。

摩羯座

超級大旺日：1日、13日、19日

1日：衝勁十足的一天，可趁著今日多做一點，把棘手的工作處理完。

13日：財運暢通無阻，有利於金錢運作，適合錢滾錢的一天。

19日：異性緣佳，大多是別人主動來接近你，且能對你產生助益。

水瓶座

超級大旺日：5日、6日、9日、17日

5日：工作上事事順心，且多能保持愉快狀態。

6日：狀態良好，能自如的應對各種事務，交出滿意的成績單。

9日：有機會獲得財神眷顧，有利賺取異性財。多與異性互動，可增加財氣。

17日：容易得到老闆的關照與提攜，不妨趁此良機提出升職加薪的要求。

雙魚座

超級大旺日：10日、13日、20日、21日

10日：人緣好，容易得到同事或是外人扶持。

13日：此日頭腦特別靈活，對拓展事業很有助益。

20日：精力旺盛，對新任務能有力執行，另外投資機遇也不錯。

21日：有得財、收禮的機會，多數是意料之外的收穫。

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