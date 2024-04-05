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大家都想逃…負能量爆棚四生肖！蛇冷漠、豬懶又廢、「這2生肖」焦慮狂抱怨停不了
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負能量很多的人，大事小事都能抱怨連連，搞得身邊人都覺得壓力山大。命理網站旺好運分享，以下4個生肖總是負能量爆棚，常把別人當垃圾桶！
負能量生肖：鼠
屬鼠的人對自己的要求很高，因此常有焦慮的時候，看事情容易往壞處想，一有不如意就會沮喪得很明顯，把負能量帶給身邊的人。
負能量生肖：蛇
屬蛇的人平常把負能量都積在心裡，總是獨來獨往，待人冷漠，甚至當別人風光的時候還會出言諷刺，讓人想遠離。
負能量生肖：雞
屬雞的人個性很急，每件事都求好心切，遇到挫折就會抱怨連連，別人可能講兩句就會釋懷，他們的抱怨就像一串連環炮，停不下來。
負能量生肖：豬
屬豬的人生性懶散，非常容易自我滿足，做什麼事都可能半途而廢，不思進取，這種頹廢的氛圍常讓身邊人都傻眼。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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