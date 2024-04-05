大家都想逃…負能量爆棚四生肖！蛇冷漠、豬懶又廢、「這2生肖」焦慮狂抱怨停不了

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負能量很多的人，大事小事都能抱怨連連，搞得身邊人都覺得壓力山大。命理網站旺好運分享，以下4個生肖總是負能量爆棚，常把別人當垃圾桶！

負能量生肖：鼠

屬鼠的人對自己的要求很高，因此常有焦慮的時候，看事情容易往壞處想，一有不如意就會沮喪得很明顯，把負能量帶給身邊的人。

負能量生肖：蛇

屬蛇的人平常把負能量都積在心裡，總是獨來獨往，待人冷漠，甚至當別人風光的時候還會出言諷刺，讓人想遠離。

負能量生肖：雞

屬雞的人個性很急，每件事都求好心切，遇到挫折就會抱怨連連，別人可能講兩句就會釋懷，他們的抱怨就像一串連環炮，停不下來。

負能量生肖：豬

屬豬的人生性懶散，非常容易自我滿足，做什麼事都可能半途而廢，不思進取，這種頹廢的氛圍常讓身邊人都傻眼。

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