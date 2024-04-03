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上山掃墓後頭暈想吐…可能卡到陰？命理師：回家「三動作」化煞

旺好運／ 谷帥臻老師
圖為掃墓示意圖，非文中當事人。 記者高彬原攝影／報系資料照
圖為掃墓示意圖，非文中當事人。 記者高彬原攝影／報系資料照

旺好運谷帥臻風水命理師指出，「清明」節氣前後重要的民俗活動就是掃墓祭祖，若個人體質比較敏感，去陰地掃墓後非常容易感到身體不適、想吐、氣色黯淡、精神渙散等現象，非常有可能是卡到無形陰煞所導致。所以掃墓後如何保護自我，以避免無形陰煞干擾不舒服？ 以下三種簡單化煞三法寶，可幫助自我淨化，化解卡到陰煞，可善加利用!

一、過金火除晦法：

掃墓後進家大門前，在門外以七張卦金對摺(正面向外)，放在外門地上，點火後，人跨越金火，口中念誦七星密咒保身 (讀音：魁、碩、權、衡、畢、輔、飄)，再踏入大門進入家裡，但不可回頭。

二、「化煞三寶」洗身法：

1. 準備一桶冷水與熱水混合成「陰陽水」。

2. 準備「化煞三寶：艾草、茉草、芙蓉草」與「粗鹽」。

3. 將「化煞三寶」、「粗鹽」加入「陰陽水」，若加入「午時水」更佳。

4. 洗身法：由頭到腳全身用上述材料洗淨一遍。

三、持念「金光神咒」化煞法

回家洗身後，找一處安靜地坐下，專心念誦「金光神咒」多遍，觀想自身發出金色豪光，金光護體壟罩自身，直至全身發熱出汗，將體內晦氣逼出後，煞氣化解身體自然會感到輕鬆無比。

［金光神咒］

天帝玄宗，萬氣本根，廣修萬劫，證吾神通，

三界內外，惟吾獨尊，體有金光，覆映吾身，

視之不見，聽之不聞，包羅天地，養育群生，

受持萬遍，身有光明，三界侍衛，五帝司迎，

萬神朝禮，役使雷霆，鬼妖喪膽，精怪亡形，

內有霹靂，雷神隱名，洞慧交徹，五氣騰騰，

金光速現，覆護真人，急急如玉皇光將律令敕!

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

卡到陰 清明節

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