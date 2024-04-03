上山掃墓後頭暈想吐…可能卡到陰？命理師：回家「三動作」化煞

水星在牡羊與雙魚座甘達之間來回擺盪，偏偏4/2水星又開始逆行，一直到4/25，「水逆甘達」常常會發生很多難以預測及不可控的因素，大至天災人禍（2024/1/1水逆在天蠍座甘達爆發日本7.6大地震），以及最近的莫斯科恐攻跟以哈衝突如出一轍！小至個人情緒的起伏躁動和混亂（譬如英國凱特王妃終於公開承認她罹患癌症，想必她是非常天人交戰的）。

2024-04-02 13:42