很環保？還是不能安息？名人瘋樹葬、花葬…過來人卻後悔：不該讓媽樹葬

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近幾年來，台灣流行樹葬花葬，像是藝人小鬼，就葬在陽明山的花葬區，雖然強調環保，但是看在五術堪輿界眼中，其實不夠圓滿，地理師陳旺廷說，仔細去了解花葬的流程後，很多客人，都感到不捨，甚至後悔，但為時己晚，所以，在考量環保之餘，還是要想想未來！

陳旺廷舉例來說，有個朋友的媽媽是基督教徒，過世後，他的家人在沒有風水考量，也不想找地麻煩，更不想花錢的情況下，選擇了花葬，由於事先沒有了解程序與方式，就冒然選擇，等到下葬當天，家屬心中才有了不捨的心痛感。

原來花葬並不是按字眼看起來那麼「浪漫」。朋友形容整個流程，他們上山去看了花葬區後，覺得視野環境都很好，於是確定地點位置後，工作人員讓他們拿走了一個環保塑膠袋及紙箱，說是用來裝骨灰。

出殯火化當天，為了因應花葬，骨灰須特地多磨一會，要磨的更細；磨好後，就直接裝入環保塑膠袋及紙箱內，大家就出發往花葬地。

到了地址手續辦妥後，工作人員要朋友到花葬穴區等待，等著等著一名合著挖土工具的人走來，只見把一個本來埋入土中的塑膠管拉起，再鬆一鬆左右的土後，直接說，「倒進去！」朋友及家人們嚇了一跳，把骨灰倒進去，而不是整箱或整包放進去。

倒進去後，工作人員還會接手，把裝骨灰的袋子再抖一抖，讓袋子裡的骨灰倒的更乾淨一些，最後，便一一唱名家屬，每個人挖一小把泥土，放進洞裡。就這樣儀式完成。

朋友說，當時的情況跟家人想的完全不一樣，工作人員特地解說，花葬就是把骨灰直接倒進土裡，由於骨灰經過高溫燒，碳化結晶比較難融入土中，所以還要在骨灰裡加入一些東西，幫助融入土中。

等到每一區域滿了，土會蓋上去，種點花養土，重點來了，朋友說花葬可不是固定擺在那裡，而是在養土幾年後，會整個大翻土，再重新進行花葬。朋友說感覺像是幾百個先人疊在一起，混在一起，疊完後再疊另一票人，光想都覺得很難過。

當天家中長子第一個被喊來倒骨灰時，立即嚇到呆住，直到家人喊才回神，其實當下，他想喊卡，但是沒辦法，頭己經洗下去，看著媽媽的骨灰倒進去，未來又得翻滾，又有另外500人的骨灰壓下來，叫他光想就覺得呼吸困難。

陳旺廷說，最圓滿的孝道是入土為安，先人埋進土裡，接受天地的精華，魂魄都能得到安息，但若是以花葬作法，一會是化學分解物的侵擾，一會又是翻土，一會又遇上別人的骨灰，怎麼安息？

老師說幫家人樹葬的這個朋友一直很後悔當下沒有阻止，才會遺憾在心中，大家要去搞清楚做法，再來決定採用什麼方式送家人最後一程，尤其是有後代子孫的人，最不建議花葬、樹葬等環保葬法，因為不只是先安無法安息，也會影響到後代子孫。

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