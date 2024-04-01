本周生肖運勢／雞工作強運、龍專業獲肯定、「這生肖」靠厚臉皮賺大錢
命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行3/31-4/6。上榜的會有誰呢？快點來看看。
【事業運前三名】
1.雞：
本周運勢強勁，為第一名。許多事情的進行心想事成。今年的業績目標雖有壓力，至少目前為止仍是持續挺進的。
2.龍：
本周運勢強盛，為第二名。懂得商業競爭心理，終於拿下計畫已久的標案，專業受到肯定，才是最開心的。
2.猴：
本周運勢不錯，順風順水，同為第二名。職場工作應實事求是，沒有進步就是退步。拚命的人，只有自律與效率。
3.蛇：
本周運勢越發強勁，為第三名。初生之犢不畏虎，自信心十足，面對職場各種壓力，有信心面對解決。
3.馬：
本周運勢提升，同為第三名。休息一段時間之後，終於展開一系列重新開展的事情，整頓公司，整理人脈關係。
【財運前三名】
1.龍：
本周財運給力，雖然金錢還沒有入袋，至少下個月的業績壓力減少很多，並且大大提升的你的名聲。
2.雞：
本周財運提升得感謝貴人的提拔與支持，路遙知馬力，專業與技術是不敗的王道，服務誠懇更重要。
3.蛇：
秉持著敢闖敢衝，厚臉皮的狀態，本周財運躍升，拿下困難度很高的客戶案子，為自己也為公司財源廣進的業績。
【感情運前三名】
1.雞：
家庭運甜蜜，婚姻生活是靠二個人共同努力，一唱一和。有了寶寶之後，你們的默契更佳，生活安排更趨於一致。
2.猴：
愛情運勢閃亮，單身女性有機會認識心儀的對象，能否進一步進展，得看各方面條件的促成。人為因素也很重要。
3.龍：
本周戀愛運上升，貼心的情人會默默地記住你不經意說的話，卻經常在出奇不意的時候給你驚喜，讓你滿心感動。
3.馬：
愛情運萌芽，剛結束一段不長不短的戀情，沒想到很快又墜入情網，既開心又擔心，不知該如何是好。
【健康運前三名】
1.雞：
健康運不錯，今年開始多安排了二項運動習慣，生活飲食及時間變得正常，體重也減輕不少。
2.蛇：
健康運不錯，大豆是最便宜又最養生的食物，早餐豆漿，晚餐燉雞湯，都能補充維生素B群，對女性幫助更大。
3.龍：
健康運不錯，保持每週二次瑜珈有氧運動，身材更顯緊實，生活也變得積極，規律而有意義。
（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言