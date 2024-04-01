本周生肖運勢／雞工作強運、龍專業獲肯定、「這生肖」靠厚臉皮賺大錢

命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行3/31-4/6。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

1.雞：

本周運勢強勁，為第一名。許多事情的進行心想事成。今年的業績目標雖有壓力，至少目前為止仍是持續挺進的。

2.龍：

本周運勢強盛，為第二名。懂得商業競爭心理，終於拿下計畫已久的標案，專業受到肯定，才是最開心的。

2.猴：

本周運勢不錯，順風順水，同為第二名。職場工作應實事求是，沒有進步就是退步。拚命的人，只有自律與效率。

3.蛇：

本周運勢越發強勁，為第三名。初生之犢不畏虎，自信心十足，面對職場各種壓力，有信心面對解決。

3.馬：

本周運勢提升，同為第三名。休息一段時間之後，終於展開一系列重新開展的事情，整頓公司，整理人脈關係。

【財運前三名】

1.龍：

本周財運給力，雖然金錢還沒有入袋，至少下個月的業績壓力減少很多，並且大大提升的你的名聲。

2.雞：

本周財運提升得感謝貴人的提拔與支持，路遙知馬力，專業與技術是不敗的王道，服務誠懇更重要。

3.蛇：

秉持著敢闖敢衝，厚臉皮的狀態，本周財運躍升，拿下困難度很高的客戶案子，為自己也為公司財源廣進的業績。

【感情運前三名】

1.雞：

家庭運甜蜜，婚姻生活是靠二個人共同努力，一唱一和。有了寶寶之後，你們的默契更佳，生活安排更趨於一致。

2.猴：

愛情運勢閃亮，單身女性有機會認識心儀的對象，能否進一步進展，得看各方面條件的促成。人為因素也很重要。

3.龍：

本周戀愛運上升，貼心的情人會默默地記住你不經意說的話，卻經常在出奇不意的時候給你驚喜，讓你滿心感動。

3.馬：

愛情運萌芽，剛結束一段不長不短的戀情，沒想到很快又墜入情網，既開心又擔心，不知該如何是好。

【健康運前三名】

1.雞：

健康運不錯，今年開始多安排了二項運動習慣，生活飲食及時間變得正常，體重也減輕不少。

2.蛇：

健康運不錯，大豆是最便宜又最養生的食物，早餐豆漿，晚餐燉雞湯，都能補充維生素B群，對女性幫助更大。

3.龍：

健康運不錯，保持每週二次瑜珈有氧運動，身材更顯緊實，生活也變得積極，規律而有意義。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

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