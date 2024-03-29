12星座的曖昧期！牡羊射手隨時想跑、金牛隨傳隨到、「這星座」已經看婚紗了、

不同星座在不同的方面都有不同的表現，有時候是不是不知道曖昧對象在想什麼，這樣的表現到底有沒有喜歡呢，來看看確認一下。

▍白羊座 速戰速決的喜歡

喜歡直球對決，白羊座喜歡你時很直接。曖昧時也很會表達，但需要速戰速，因為白羊座的耐心不足，曖昧太久會認為你不夠喜歡。

▍金牛座 深思熟慮 隨傳隨到

你可能會覺得金牛座不在乎，但你不知道每一次的回應，都是經過深思熟慮思考你說話背後的含義。金牛座是感受型，會通過隨傳隨到來表達愛意。

▍雙子座 依舊來去如風

對你充滿興趣，你需要保持雙子座對你的好奇心，也要習慣雙子們來去如風。他們會有很多突如其來的邀約，陪伴是很重要的。

▍巨蟹座 要求你報備行蹤

總是對你事事關心，也期望你的細心體貼。巨蟹座最喜歡的就是報備，如果你回覆慢了，就會讓巨蟹陷入情緒化當中。所以安全感是很重要的，尤其是你給巨蟹座的保護。

▍獅子座 回應瞻前顧後

見面時滔滔不絕，傳訊息把話聊死，自信與自卑的交替，深怕太快的回應會顯得笨拙。你需要知道獅子座是很重視別人對自己的看法，有時候很多說話都不敢表達。

▍處女座 能約出來就有戲

處女座超級被動，如果會應約，證明對你是不反感的，但有點後知後覺，可能你已經明示很多遍，處女座還是認為你是開玩笑。

▍天秤座 讓對方懷疑人生

與天秤座曖昧是一場考驗，天秤座對你的體貼細心，甚至會讓你懷疑，自己給的夠不夠。與其說什麼都想要，不如說天秤座是很清楚自己不想要什麼形式的戀愛。

▍天蠍座 可以長期抗戰

讓人意外的是天蠍座的曖昧期可以很長的。因為天蠍座喜歡曖昧不明的氣氛，喜歡享受戀愛前的甜蜜。但別以為只是享受而已，其實天蠍座也在評估自己對你心動的程度。

▍射手座 超短曖昧期隨時想跑

射手座很怕被管束，在曖昧期空間與距離要達到平衡的狀態。射手座的曖昧期非常短，因為很快會發現別人的缺點。

▍魔羯座 只會用行動關心

曖昧期間還是非常實際，別人對自己太好會很不知所措。雖然內心很興奮，但訊息對話往往都是句點，很不擅長甜蜜的方式，都是用行動式表達喜歡。

▍水瓶座 忽冷忽熱等回應

每個動作，每句說話，都帶有暗示。但當你回應是又會發現冷漠下來了。水瓶座一直在等你的主動說喜歡，在等你主動的邀約。

▍雙魚座 已經幻想結婚了

幾乎每一次對話都會讓雙魚座想很多，重視別人的感覺多於自己，還沒有正式開始已經幻想一堆。

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