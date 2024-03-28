【心理測驗】選你喜歡的風箏 測出你的心事

清明時節除了掃墓祭祖以慎終追遠之外，古人在這個節日有放風箏的習慣，象徵所有煩惱災難隨風逝去。看著多彩的風箏在天空飛揚，蟄伏了一冬的心事也跟著拿出來曬一曬吧！你有何心事鎖心頭？科技紫微網就根據你的選擇，為你一探究竟。

情境：春暖花開，輕風拂面。在藍天白雲之下，你升起了風箏，希望它能為你帶走晦氣。你有什麼樣的心事需要風箏為你帶走呢？請憑直覺在下面四個風箏之中選擇一個。

圖片來源：科技紫微網

結果分析：

選擇1號風箏：

你選擇的風箏，是一個有稜有角的幾何圖形構成的主體，加上圓點流線尾巴做為點綴。這代表你心裡記掛著工作上的事，壓力頗大。你想要脫離工作上過多的不如意，盡快掃空陰霾。別著急，難以解決的事就先擱置，抽空出外放放風箏吧！伸著手，仰望著天空，感受一切事物就像風一樣從指間吹過，讓自己的心情就像風箏一樣，隨風飄逐，壓力全無。

選擇2號風箏：

你所選擇的這只風箏，粉嫩、邊角流暢，像一塊美麗的方巾。它代表目前你心裡裝著滿滿的愁緒，且多是跟愛情有關。譬如：想戀愛卻找不著方向，愛而不得，因此煩憂，也可能是感情狀況頻出，解決無門……不論愛或不愛，都讓人情緒氾濫、五味雜陳。從愛戀的迷醉情緒中，探出頭往外面望望吧！讓風箏帶走你的憂傷，然後回到自己，用心聆聽你內心最真的聲音，給自己一個溫暖而充滿愛的擁抱。

選擇3號風箏：

你選擇的的風箏五彩繽紛，好似一隻浮動的美麗水母。這所映射出的是，現在你正為紛紛擾擾的人際關係所困，憂煩不已。你想要掙脫各種複雜的人情世故，揮別愁緒，尋得一份清靜與安寧。雖然身處繁忙亂世，卻不要讓心糾結於此，可以在意念中想像自己解開了與紛擾塵囂的牽絆，獨自乘著風的翅膀，長長舒緩呼吸，微閉雙目，感受風的清涼，讓心靈獲得自由。

選擇4號風箏：

你所選擇的風箏像是一把彩虹雨傘，漂亮的傘綴像一粒粒雨滴。這說明現在的你滿是心事，有歡悅，有憂鬱，深深淺淺錯落交織。你渴望在心靈下起雨時，能有一把傘能為你擋風遮雨。然而，心事如塵，亦可如花，換一個角度就可以看到萬花筒般的景色。你看你看，天空裡有一只能帶走傷心事的風箏呢！趕快向它揮揮手，讓傷心事也隨著風箏裊裊而去，隨風消散吧。

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