殺破狼週運勢／白羊許多資金入帳 金牛職場面臨大變動

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，水星在命宮逆行，會巧遇很久不見的老朋友，在此時交換聯絡方式，重啟友誼。某些白羊座則是在這段時間參加同學會、或是死黨的婚禮，可遇到許多很久沒見面的故人。

金錢運方面，木星與天王星合相在金錢宮位，購買昂貴的物品會因為特殊身份獲得折扣，或是得到喜歡的贈品。某些白羊座則是開發副業有成，獲得許多資金入帳。

本週須注意的部分

感情運方面，感情宮位受到月蝕能量影響，與情感對象經常吵架，甚至到了冷戰的程度，已經有分手的打算。某些白羊座則是突然被喜歡的人封鎖，自己也不知為什麼。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到在命宮逆行的水星影響，在職場與人溝通不良，許多事情不斷來回修正，或是工作所需的電子設備、軟體發生故障，進行任何事務都不順利。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，金星進入心靈宮位，同時水星在心靈宮位退行，曾經暗戀過的對象再度出現在你生活週遭，不過自己或對方已經有穩定的情感伴侶，雖然每天看到對方很快樂，卻不能有實際的發展。

本週須注意的部分

工作運方面，工作宮位受到月蝕能量的影響，目前職場正面臨大幅的人事變動，自己可能會調單位，甚至受到資遣。某些金牛座會在此時跳槽，但由於在志業宮位的冥王星受到逆行的水星影響，容易進入不友善的職場環境工作。

人際關係方面，火星、土星、海王星齊聚人際關係宮位，會被信任的人所利用，當你失去籌碼時，即被對方切割。某些金牛座會覺得班上的同學、職場的同事對你很不友善，感到社恐。

健康運方面，健康宮位受到月蝕能量影響，依然要當心吃壞肚子，罹患腸胃炎，女性則要注意婦科方面的問題，有些隱疾千萬不要諱忌就醫，以免耽誤治療的黃金時期，工作可能過勞，容易引發突發性的疾病。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，水星在人際關係宮位退行，金星亦進入人際關係宮位，與老朋友會在此時相約見面，或是去參加同學會。某些雙子座則是會在一些場合重逢初戀情人，雙方可能都有穩定的伴侶，重逢後可成為理性的好朋友。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星受到在人際關係宮位逆行的水星影響，到異國去旅行、工作、外派、交換學生、留學、打工渡假時，與當地人溝通不良，顯得格外寂寞或是不順利。

工作運方面，海王星、火星、土星齊聚志業宮位，目前工作十分忙碌，背負的責任也很重，常常要犧牲掉私人時間，或是一些重要的約會，將任務執行完成，即便這麼努力工作，在職場依然感到吃力不討好。

感情運方面，月蝕能量依然影響著戀愛、子女宮位，與戀愛對象經常發生爭執，最後不得不選擇放手，與對方分道揚鑣。有生養小孩或飼養寵物的雙子座，孩子身體狀況不佳，需注意他們的生命安全。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，木星與天王星齊聚人際關係宮位，遇到任何困境，會有貴人幫助，使你的命運峰迴路轉，從谷底翻身。某些巨蟹座則是會有許多交際應酬的邀約，會加入很特殊的社團，裡頭有許多志同道合的朋友。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在志業宮位逆行，同時日蝕的能量也在志業宮位發酵，面臨職場的人事變動，部門被裁撤，自己也可能調動到新的單位去。某些巨蟹座正在工作轉換的過渡時期，尋找適合的領域並不順利，必須要有點耐心等待通知。

家宅運方面，月蝕能量持續影響著家宅宮位，家庭正面臨一個重大的變化，有些親人離開你的生活，或是你會為了工作、生涯規劃，搬離家庭或現在的住處。某些巨蟹座則是因為租約到期，必須找新的居住地點。

金錢運方面，冥王星在財務宮位行進，受到在志業宮位逆行的水星影響，雖然會收到工作上的報酬，卻是必須要過好一陣子才能兌現的支票，現在已經彈盡糧絕，急需資金。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，木星與天王星合相在志業宮位，開發副業有成，會選擇轉為自己主要的工作來經營。某些獅子座換轉換到新的領域工作，而且是前瞻性極高的管理職務。

感情運方面，冥王星持續在感情宮位行進，另一半心甘情願被你所佔有，感到前所未有的幸福。單身的獅子座因為某個人與其他人的關係密切，產生了嫉妒心，才發覺自己戀愛了。

本週須注意的部分

健康運方面，火星、土星、海王星、齊聚疾厄宮位，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，情緒會較為抑鬱，有些不滿無法發洩出來，需注意心理健康。某些慢性疾病的病徵浮現，需調整飲食與作息。

學業運方面，水星在學業宮位逆行，同時日蝕的能量逼近學業宮位，報告或作業產出困難，期中考試成績低於預期，萌生轉換科系的想法，某些獅子座則是要當心辛苦完成的作業，因為沒有存檔，遇到突發事件，全毀於一旦。

處女座：

整體運勢

遠行運方面，木星與天王星合相在遠行宮位，會有個遠行的機會，到異地長時間旅行、交換學生、外派、出差...等，某些處女座則是有移民的想法，或是到國外留學，離開家鄉，到海外發展。

本週須注意的部分

金錢運方面，金錢宮位受到月蝕能量影響，水星又在財務宮位逆行，經濟狀況不佳，收益來源中斷，對於金錢感到焦慮。這段時間信用卡帳務特別混亂，有些不明原因的扣款，理財需特別謹慎保守。

感情運方面，火星、土星、海王星、齊聚感情宮位，與喜歡的人關係曖昧不明，對方始終不願給你一個承諾或名份，常常引起爭執，逐漸感到心冷，而想找備胎，或是尋求有誠意的對象發展戀情。

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到逆行的水星影響，公司或是組織的財務狀況有問題，使你感到目前的工作朝不保夕。自己接案或是從事遠端型態工作的處女座，對方所答應的報酬一直沒進帳，會令你感到不安。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，木星與天王星齊聚財務宮位，會因為保險、繼承、或是賠償，獲得大筆資產，目前正在辦理許多繁雜的手續。有投資習慣的天秤座，投資標的不斷上揚，可選在適當時機出脫，獲利了結。

感情運方面，水星在感情宮位逆行，金星亦在此時進入感情宮位，日蝕的能量在情感宮位醞釀，與曾經交往或是喜歡的人重逢，舊情復燃，不想再放開彼此的手，會有進入婚姻關係的共識。

本週須注意的部分

工作運方面，火星、土星、海王星、齊聚工作宮位，每天工作都十分忙碌，為公司或組織奉獻與賣肝，卻被上司與老闆視為理所當然，覺得不值。某些天秤座職場天天上演宮鬥戲碼，對不友善的環境感到恐慌與不安。

健康運方面，火星、土星、海王星、齊聚健康宮位，工作有過勞的傾向，身心靈俱疲，容易罹患心理方面的疾病。當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，同時長期被慢性病纏身，需要休養生息一陣子。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，木星與天王星齊聚感情宮位，與交往對象正在籌備婚事，或是有同居的打算。某些天蠍座會與喜歡的人進入交往關係，雙方也對未來有結婚的共識。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位逆行，同時日蝕能量也在工作宮位發酵中，職場目前十分紛亂，許多人無預警被裁員，或是請調到其他的單位，自己也會想轉換跑道，或是辭去工作暫時休息一陣子。

健康運方面，水星在健康宮位逆行，金星亦進入健康宮位，同時日蝕能量也在健康宮位發酵中，當心著涼感冒或病毒感染，造成呼吸系統與喉嚨發炎。同時需注意心血管方面的問題，不宜太過勞。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到逆行的水星影響，與家人溝通不良，會呈現長期冷戰的狀況，甚至因此離家出走。某些天蠍座會想購買房地產，但看中的物件價錢始終談不下來。

射手座：

整體運勢

工作運方面，木星與天王星合相在工作宮位，危機處理能力深受肯定，在職場會獲得許多人依賴。某些射手座目前選擇機動性強的工作，在短時間內完成任務，就能領到為數不少的報酬。

感情運方面，水星在戀愛宮位退行，金星亦進入戀愛宮位，日蝕的能量也在戀愛宮位醞釀，曾經交往過的對象在此時會希望與你復合，再續前緣。單身的射手座會在某些場合巧遇曾經喜歡的人，心中的眷戀再度燃起。

本週須注意的部分

人際關係方面，月蝕能量持續影響人際關係宮位，同時在溝通宮位的冥王星受到逆行的水星影響，受到同儕的言語霸凌，會與這些人徹底切割，不想在有毒的人際關係中強顏歡笑。

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到逆行的水星影響，交通工具故障頻頻，需要進廠保養大翻修。當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，即便走路或搭乘大眾運輸工具，也要特別留意交通安全。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，木星與天王星合相在戀愛、子女宮位，被意想不到的人告白，可能因此閃電與對方進入交往狀態。感情穩定的摩羯座會意外懷孕，但心情是喜悅的。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星在家宅宮位逆行，同時日蝕能量逐漸逼近家宅宮位，某個大型家電壽終正寢，必須要換新了。與親人溝通不良，會想離家出走或搬家，或是有家人離開你的生活，此時對待越是重要的人，情緒管理要越好。

交通運方面，火星、土星、海王星、齊聚交通宮位，到外地去很容易迷路，或是交通工具拋錨在人生地不熟的區域，當心與人發生行車糾紛，也容易被開罰單，即便走路或搭乘大眾運輸工具，都需要特別留意交通安全。

工作運方面，月蝕能量持續影響志業宮位，職場人事變動紛亂，自己也被調整到不適合的單位，或是被公司無預警裁員，會需要重整自己的履歷，轉換到新的領域發展。

水瓶座：

整體運勢

家宅運方面，木星與天王星合相在家宅宮位，生病的親人身體好轉，心情因此放鬆許多。某些水瓶座家中有喜事要辦，家中有新的成員加入，或是會搬到環境較佳的區域，生活煥然一新。

本週須注意的部分

旅遊運方面，水星在旅遊宮位逆行，這段期間不要出遠門為佳，會因為一些突發事件滯留在外地，或是容易遺失貴重物品。旅遊會遇到敲竹槓的導遊或是騙子，旅程不太愉快。

金錢運方面，火星、土星、海王星、齊聚金錢宮位，預期外的花費太多，使得你不得不舉債消費。某些水瓶座的帳戶因為一些因素遭到凍結，資金無法使用。需要跑許多程序才能重啟。

工作運方面，水星在面試宮位退行，日蝕能量在此時逼近，面試新工作雖然很快就錄取，但進入新職場會發現內部經營不太正派，而又閃電離職。工作穩定的水瓶座，與客戶簽約遭受許多刁難，溝通不良，文件不斷需要來回修正。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，木星與天王星合相在面試、考試宮位，面試新工作，在預期之外被錄取，自己也十分驚訝。參加大型證照、國家考試，可能在完全沒準備的情況下獲得不錯的成績，跨越門檻，進入公務部門工作。

旅遊運方面，木星與天王星合相在旅遊宮位，會因為一些因素到外地旅行、出差、工作、交換學生、打工渡假一段時日，在異地會受到當地人照顧，辛苦的生活中可感受到一些小確幸。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在金錢宮位退行，財務與金錢宮位受到日月蝕影響，許多報酬與資金被延遲發放，或是財務狀況混亂，目前經濟情況吃緊。有投資習慣的雙魚座，財務宮位受到月蝕能量影響，錯估形勢，導致龐大負債，難以償還。

健康運方面，火星、土星、海王星、齊聚命宮，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，筋骨、牙齒、皮膚狀況不佳，需要長時間矯治。睡眠狀況不良、情緒經常性低落，需注意心理健康。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

【更多精采內容，詳見 殺破狼占星手記Blog 】

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