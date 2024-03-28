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最強生肖配對3組合！能好上加好 攜手發財致富

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
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大多人都希望在求財的道路上更為順遂，但一個人的能力有限，若能搭配神隊友的支持，則可如虎添翼，更上一層樓，在十二生肖中，有幾組生肖的搭配就能發揮出極大效益，手牽手邁向發財致富的康莊大道，一起來看看是哪幾組生肖。

第三名：猴 X

猴寶寶多才多藝，八面玲瓏，最擅長交際手腕，靠著三寸不爛之舌，能夠讓人眼花撩亂，步入猴寶寶的誘惑之中，而蛇寶寶思緒靈巧，認真負責，能夠別出心裁企畫出各種不同方案，他們二人的搭配，正好是蛇寶寶為文，運籌帷幄之中，猴寶寶為武，決勝千里之外，文武組合能夠發揮出最大功效，獲取最高利益，但是猴、蛇兩生肖在性情上容易有過多的貪念，恐有不擇手段的情況，建議他們要切記，君子愛財，取之有道。

第二名：馬 X 羊

馬寶寶充滿熱情，精力旺盛負責任，在工作上能夠擁有強勁的爆發力，只要找到目標就會勇往直前，讓許多人難以超越，羊寶寶性情溫順，具有相當高的親切性，在人際關係上常能讓人感到溫暖善良，沒有距離感，他們二人的搭配最適合業務行銷相關的事業，由羊寶寶的親和力去遊說打動客戶的心，再讓馬寶寶完成後續的業務工作，雙方的個性都屬吃苦耐勞型，而且在相處上也是共享成果沒有私心，若兩人共組團隊，必能開創一片新天地，獲得豐厚財庫。

第一名：兔 X 狗

優雅的兔寶寶總是心懷仁慈，在做事情上能感同身受，為對方的立場著想，同時也有著精明能幹，未雨綢繆、超前佈署的感知能力，狗寶寶誠實又率性，充滿正義感，在工作上擁有超強的續航力，能夠加班趕工而沒有太多的怨言，倆人的搭配最適合在生意場上奮戰，他們沒有過多浮誇不實的宣傳，一切都以誠信為本，能在不知不覺中慢慢累積許多忠實客戶，漸漸開創輝煌的事業，而且能夠走得穩固又長久，讓錢財不斷累積，發財致富。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖

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