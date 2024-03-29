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3生肖再也惹不起！4月後財運大豐收 事業一飛衝天

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
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每個人都期望自己在事業以及財運上能夠有突飛猛進的發展，但並非人人都能得償所願，不過在4月後，有機個生肖將有好運降臨，能在財運上大豐收，事業也將扶搖直上，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：

充滿真摯熱情的豬寶寶，待人誠懇，又富有同情心，常用樂觀開朗的態度幫助他人，無形中替自己累積了不少好人緣，雖然有時候情緒不穩定，會亂發脾氣，但瑕不掩瑜，大家對豬寶寶還是保有正面的評價，在4月過後，會有一波不錯的財運，貴人如雨後春筍般不斷出現，在工作事業上給予很大的助力，讓你如魚得水，運勢蓬勃發展，錢財也持續積累，替自己的荷包大補血。

第二名：雞

洞察力強，懂得察言觀色的雞寶寶，常能從小處發現大事，透過微不足道的蛛絲馬跡，調理分析事情的真相，他們往往能夠將問題侃侃而談，將情勢說得清清楚楚，在4月過後，請雞寶寶把這與生俱來的本能，好好發揮在工作事業以及投資理財上，你的感知能力能夠替你帶來相當豐厚的收穫，特別是投資方面，在精心考量後，就大膽地投入，屆時必能賺進大把鈔票。

第一名：虎

熱情大方的虎寶寶，與人相處時充滿氣勢，讓人總有一種大哥大姐的風範，會照顧身邊的人，在他們身旁總能感覺到安全感，工作事業上的虎寶寶則是擁有雄心壯志，總想開創出一片新天地，讓自己脫穎而出，成為霸主，4月後的虎寶寶會有一波非常強勁的強運，特別是業務工作者，你會發現客戶不請自來，讓你忙得靜不下來，但是錢財也會隨之滾滾而來，讓財庫更加飽滿光亮。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運

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