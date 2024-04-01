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本周「血型+生肖」財運TOP5！A型1生肖「嗅到金錢味」：好運來的又快又急

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要保持穩定不出錯誤，就能升職加薪，有人則是透過自身的專業，就能贏得滿滿的獎金，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬雞

在工廠長時間的工作，總是容易讓人感到疲憊，但是本周恐怕會更加辛苦，由於身邊的同事可能有請假的情況，造成工作上人員不足的問題，讓你必須增加工時，減少休假，不過這一切都是有所得的，你只要努力表現自己的能力和耐力，除了有加班費外，更能贏得長官的信任。

第四名：血型AB型+生肖屬龍

從事一般行政工作的上班族，在本周將有一次機緣改變自己的工作性質，在這段時間裡，可能會有人員借調的情形，你將被指派到其它工作崗位進行支援，雖然只是暫時性的代班，但是你可要好好發揮，只要保持穩定不出錯誤，未來將可能升職加薪，提升自己的職等。

第三名：血型O型+生肖屬豬

如果你的工作是機械維修，小到汽機車，大到挖土機、飛機等，在本周將會變得非常忙碌，在這段時間裡，會有相當大的工作量，許多待修機具等著你去處理，讓你頭皮發麻，備感壓力，但是請你放心，只要勇敢的拿出自己的專業技能完成任務，絕對能夠獲得豐厚的報酬。

第二名：血型A型+生肖屬羊

如果有在做投資理財的朋友們，本周的思緒格外敏銳，在投資市場裡擁有獨特的見解，能夠嗅到金錢的味道，這段時間裡一定要多觀察和吸收各種資訊，透過自己的判斷力，就能在金錢遊戲中來去自如，賺進大把鈔票，但是這波運勢來的較為短暫，所以記得要見好就收。

第一名：血型B型+生肖屬虎

無論政經局勢如何發展，國際情勢如何詭譎，在房市的交易上依然會持續著，如果你是房屋仲介，在本周會有一波大好運，在這段時間裡，多把焦點放在長期無法成交或是高價位的物件上，持續去關注和努力，透過專業的介紹，很快就會有所突破，讓你贏得滿滿的業績獎金。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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