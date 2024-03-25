快訊

獨／長榮集團再爆財產處分爭議 小股東將提告「張國華為首全體董事」

黃仁勳親曝 AI 巨浪起源 直言：是台灣救了我

日本小林製藥紅麴食品釀急性腎衰竭 毒物醫指1點不尋常

4生肖3月底大發橫財！屬豬先低調 1類人爆桃花…這樣做才有正緣

聯合新聞網／ 綜合報導
3月底四生肖鴻運當頭，有望發橫財、中大獎！示意圖／Ingimage
3月底四生肖鴻運當頭，有望發橫財、中大獎！示意圖／Ingimage

2024龍年轉眼間3月已步入尾聲，《搜狐》指出3月底四生肖鴻運當頭，包括屬猴、豬、龍、雞的朋友，有望發橫財、中大獎！

3月底屬猴的奴宮將被吉星「天福」照亮，他們會得到福氣，有機會告別厄運。另外，如果機會來了要好好把握，將會得到貴人的幫助，很多事情都會實現。同時，愛情運也會不錯，桃花大量開，如果是目前正急於解決眼前感情問題的朋友，想找到適合的愛情，必須去接觸更好的人。

屬豬的人好事、橫財將接連而來，庫房發財、相當充實，不會為錢而煩惱，但要小心，如果太高調、驕傲自滿，也許財運就會變差。相反的，如果在這半個月內保持低調，那麼財運就會更加旺盛、賺很多錢。

龍年出生的朋友，職業、收入穩定，吉祥如意，求子成功，人財亨通。不過因今年與太歲相衝，所以日子過得艱難，但不要悲觀，請對未來充滿信心，在3月底，屬龍好運降臨，除了發橫財、中大獎外，夢想也有望實現，在貴人相助下，只要善於抓住商機，就能迎來八方財富

生肖雞隻看重人與人之間的感情，因此貴人運可幫助他們迎來財運、驚喜。3月底，生肖雞告別了路的盡頭，迎來了向上進步的動力，他們自信又迷人，在貴人幫助下，賺錢之路可少走彎路，只要掌握橫財，鍋就會滿了！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 生肖運勢 財富 財運 龍年

延伸閱讀

科技業做1年就買千萬房刷新她三觀 一票人搖頭：00940證明台人超有錢

解放軍訓練場驚見「桃園跆拳道館」 前艦長揪1細節：台灣人要注意

自命不凡？他吐槽「下班還戴識別證」 過來人嘆：掛的是項圈

台灣三特色破滅？他喊「還剩啥優勢」眾人揪1點：根本超便宜

相關新聞

4生肖3月底大發橫財！屬豬先低調 1類人爆桃花…這樣做才有正緣

2024龍年轉眼間3月已步入尾聲，《搜狐》指出3月底四生肖鴻運當頭，包括屬猴、豬、龍、雞的朋友，有望發橫財、中大獎！

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹工作放膽一點 「1星座」財運旺、購物運佳

木天合相，生活驟然變化，生活發生改變，這股變化的能量，有機會看見自己的潛能。四星在雙魚，關於戒酒、菸等癮頭，採取具體行動，投入宗教、慈善、藝術等相關領域，體驗其影響力。火星進雙魚，藝術家、影視人員或宗教人士，言行受到

今開發票！本周「血型+生肖」財運TOP5 第一名組合「運氣好」：錢財進帳滿滿

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人得到其他同伴的邀約，短時間內獲得不小的報酬，有人則是細心規劃，就能賺進大把鈔票，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／金牛掌握市場的訊息 拿捏好能賺取

2024-03-25牡羊座短評：行動前應三思。【整體運★★☆☆☆】工作不求有功，但求無過，做好計劃為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過，也給平靜的生活增添了一分情趣。多

五星座女愛到卡慘死？天秤座大Ｓ「不意外奪冠」...愛到人財兩失

大Ｓ、汪小菲這對怨偶離婚多年，最近雙方互撕再掀話題。日前清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，「5星座女愛到卡慘死」，有人飛蛾撲火、有人樂當工具人、有人人財兩失、其中第一名正好是大S的天秤座。

很有錢也看不出來！4星座「富而不炫」超低調 其實是隱形富翁

有些人明明腰纏萬貫卻不愛炫耀，陸媒《搜狐網》點出4大星座，他們雖相當富有卻過得格外低調，富而不炫，不會因為別人的評價就去改變自己的生活方式，即使各個家財萬貫，卻依舊能在這個追求物欲的世界裡保持清醒和獨立，實在值得眾人學習，以下便來看看被點名的是那些星座吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。