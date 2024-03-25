4生肖3月底大發橫財！屬豬先低調 1類人爆桃花…這樣做才有正緣

2024龍年轉眼間3月已步入尾聲，《搜狐》指出3月底四生肖鴻運當頭，包括屬猴、豬、龍、雞的朋友，有望發橫財、中大獎！

猴

3月底屬猴的奴宮將被吉星「天福」照亮，他們會得到福氣，有機會告別厄運。另外，如果機會來了要好好把握，將會得到貴人的幫助，很多事情都會實現。同時，愛情運也會不錯，桃花大量開，如果是目前正急於解決眼前感情問題的朋友，想找到適合的愛情，必須去接觸更好的人。

豬

屬豬的人好事、橫財將接連而來，庫房發財、相當充實，不會為錢而煩惱，但要小心，如果太高調、驕傲自滿，也許財運就會變差。相反的，如果在這半個月內保持低調，那麼財運就會更加旺盛、賺很多錢。

龍

龍年出生的朋友，職業、收入穩定，吉祥如意，求子成功，人財亨通。不過因今年與太歲相衝，所以日子過得艱難，但不要悲觀，請對未來充滿信心，在3月底，屬龍好運降臨，除了發橫財、中大獎外，夢想也有望實現，在貴人相助下，只要善於抓住商機，就能迎來八方財富。

雞

生肖雞隻看重人與人之間的感情，因此貴人運可幫助他們迎來財運、驚喜。3月底，生肖雞告別了路的盡頭，迎來了向上進步的動力，他們自信又迷人，在貴人幫助下，賺錢之路可少走彎路，只要掌握橫財，鍋就會滿了！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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