唐綺陽星座運勢週報：巨蟹工作放膽一點 「1星座」財運旺、購物運佳

星象影響：木天合相、四星在雙魚、火星進雙魚、水星停滯

木天合相，生活驟然變化，生活發生改變，這股變化的能量，有機會看見自己的潛能。四星在雙魚，關於戒酒、菸等癮頭，採取具體行動，投入宗教、慈善、藝術等相關領域，體驗其影響力。火星進雙魚，藝術家、影視人員或宗教人士，言行受到

關注。水星停滯，當心3C故障，適合調整頭臉、髮型的問題，也是修正自己做事方法的好時機。

12星座個別運勢：

雙子：遇到卡關先自我反省，感情請注意爛桃花

天秤：遇到豬隊友別忍耐，感情要多溝通小心爆炸

天蠍：夥伴的建議並非冒犯，面對不錯桃花別自卑

魔羯：工作要聽實話就事論事，感情有機會互相扶持

金牛：享受工作上分身乏術，感情需要找出前景

獅子：工作量大需要外援，對另一半克制別大小聲

處女：壓力促使進步迅速，感情上該面對現實

射手：欣然接受各種變數，感情不要亂下承諾

牡羊：合作多變要有自己方案，感情走浪漫付出路線

巨蟹：工作可以放膽一點，感情可試試大膽冒險

水瓶：接受他人好意別抗拒，感情上可多照顧對方

雙魚：財運旺、購物運佳，感情走享受路線

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