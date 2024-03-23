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開心到飛起來！「3星座」4月上旬雙喜臨門 姻緣到、事業狂升

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／canva
圖／canva

4月是令人期待的月份，可以把厚重的衣服收起來，換上輕鬆的便裝，春天到來，讓自己的生活開始有了很多希望，所有的好運彷彿都會在此刻出現，「搜狐網」也指出，有三個星座在4月份上旬會「雙喜臨門」，有令人驚喜的事情會發生。

天蠍座

天蠍座一直都是在自己的工作中兢兢業業、勤懇努力，總是對未來有很多設想，4月上旬的時候，天蠍座的好運會密集出現，而且有雙喜降臨，其中一件是你的姻緣已經到位，合適的人會帶給你一個美好的未來，其次，事業也是會順風順水、鴻運不斷。

獅子座

獅子座的朋友在4月時會有好運來襲，你是一個很有正義感和果斷的人，生活裡總是陽光滿滿，自然生活也會給你陽光明媚的回饋，在4月份你要好好珍惜，喜事會不斷地出現，讓你的心情好到快要飛起來。

天秤座

天秤座的朋友很公正，總是要求著相對公平，自然也會在自己的事業中不斷努力，希望事業和愛情可以出現好消息，天秤座的朋友4月份也會有雙喜降臨，不光會遇見自己喜歡的人，成雙入對，事業也會跟著上升，讓你歡喜不已。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

天秤座 天蠍座 獅子座

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據說星座是大約 5000 年前起源於現在的伊拉克地區。人類的肉眼可以看到大約 8600 顆星星。在古代文明的發源地美索不達米亞，牧羊人們把夜空當成畫布，把夜空中明亮的「東西」（天體）連在一起描繪出動物和神靈。星座的起源地相當於現在的伊拉克境內，大約在底格里斯河和幼發拉底河之間。

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