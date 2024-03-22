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離婚也斷不開？大Ｓ、汪小菲「愛情牌」都是死神…占星師早預言「婚姻是她的業力」

旺好運／ 李靜唯吠陀占星
大S（徐熙媛）、汪小菲當年僅交往20天就閃電決定結婚。圖為海南島婚禮現場。圖／大S提供
大S（徐熙媛）、汪小菲當年僅交往20天就閃電決定結婚。圖為海南島婚禮現場。圖／大S提供

大S汪小菲離婚後家務事還是沸沸揚揚，像老太婆長長的裹腳布一直延燒至今。塔羅密碼專家李靜唯老師就指出，塔羅密碼「世界皇后」的她確實可以為了愛情飛蛾撲火，為了婚姻兩度流產；再加上愛情牌又是「死神」，一旦愛上雖千萬人吾往矣，即便傷痕累累也在所不惜！

反觀「戰車戰車」的汪小菲其實就是一個從小缺乏原生家庭關愛的孩子，雖然他很依賴母親，可母親的強人形象也極大造成他在親密關系中的障礙！譬如容易對愛情上癮，因為他始終在追逐女人的關愛，卻又控制不了自己的情緒，而且經常會用酒精來麻痺自己！口口聲聲說深愛大S卻又不斷出軌，一旦喝醉就控制不了自己的下半身！之前李靜唯老師就曾在Yt中提到。

(離婚嗎？大Ｓ&汪小菲塔羅密碼大解析｜李靜唯老師X旺好運)

(異國戀難維繫?!大S離婚後桃花也不會斷 塔羅密碼｜李靜唯老師X旺好運)

汪小菲根本就是大S的大孩子！

大S今年流年明顯走「戀人逆位」，舊愛剪不斷理還亂，需要特別關注身心狀況！

汪小菲(右)和大S情已逝，離婚後爭吵不斷。報系資料照
汪小菲(右)和大S情已逝，離婚後爭吵不斷。報系資料照

汪小菲今年走「節制」代表桃花又來了，前陣子高調示愛，如今又爆發跟大S的官司，顯然汪大少妥妥抓住流量密碼，永遠都是吃瓜民眾的目光焦點！

「大S2022走殺破狼流年，人生會有很大的變動跟衝擊，尤其是夫妻宮紫微化了一個權（也是多了一個老公的意思），離婚再婚一次搞定頗有壯士斷腕的魄力！且大S的生年化忌就坐在婚姻最重要的宮位（福德宮），化忌是欠債也是前世因果，代表大S的每段婚姻都是命中注定，情牽三生三世！」

「廉貞化忌」在福德宮不僅是情關難過更是情鎖難解，有點類似吠陀占星的「業力之結」，越想解開死結卻越是纏繞不清，意味著每段婚姻都是前世相欠！難怪他和汪小菲只見過幾次面就結婚了，甚至在婚前還為他流產過！「福德宮化忌」也代表大S確實容易有遺傳性憂鬱體質，這跟前世因果有關，而化忌正沖的宮位就是「財帛宮」，也容易因為婚姻而破大財！更神奇的是紫微的「來因宮」（這世的因果必修宮）就是大S的「夫妻宮」，象徵大S的業力除了婚姻還是婚姻，也是她這世最重要也最難修的學分！而婚姻走到最後就脫離不了子女與金錢的糾纏！除非能夠徹底放下對愛情與財富的執念，才可能放過自己！

今年紫微流年四化「太陽化忌」重創大S的父疾線，父母宮也代表名聲與官非，更神奇的是汪小菲的前世因果竟然就落在大S這世的父母宮，意味著兩人的「玫瑰戰爭」有可能從前世延續到這世，真可謂三生三世，難分難解....不得不說一切都是命中注定啊！

吠陀占星上升星座金牛座的大S，愛情與麵包雖然同樣迷人，但是魚與熊掌，難以兼得！大S的金星雖然很旺卻與「火星羅喉」合相，注定她的愛情一定伴隨著難以滿足的慾望與是非，再加上從去年10月開始就走土星流月，也是舊時業力再度引爆的時期，今年6月之後土星逆行，兩人之間還是剪不斷理還亂。

「此星照命，做事閒中不靜，只好鬧中取靜.爭知意在塵埃外，因在塵埃惹是非.」就如同大S的一生命運。

3月中旬之後「火土金」合相在水瓶，演藝圈娛樂圈醜聞再起，兩人之間的恩怨情仇越演越烈，3月底水星進入雙魚與牡羊座的甘達點（業力之結），如果他們之間的愛情不是業力，那什麼是業力？4/2水星又開始逆行，肯定吃瓜民眾又有很多戲可以看了！不過再如此歹戲拖棚下去，就算演戲的人不累，看戲的人都累了。

李靜唯老師語重心長，婚姻的道理永遠說不清講不明，沒有誰對誰錯，沒有誰是誰非，只有各退一步，才會海闊天空。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

塔羅 大S 婚姻 汪小菲

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