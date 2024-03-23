韓星都在瘋MBTI！當一個N人被一群S人團團包圍…絕對崩潰

MBTI是「邁爾斯布里格斯性格分類指標」（Myers-Briggs Type Indicator）的縮寫，是以卡爾・榮格的《心理類型》中所介紹的性格類型理論為基礎，加以應用後而建立的人格類型指標，是目前人格測評中最大眾化的分類法，被廣泛運用於各種領域，從趣味導向的測驗到職涯選擇的人格測試皆有。然而，MBTI並不是官方正式理論，因此最好避免盲目相信或過度投入。

MBTI只是一種揭示性格分類標準的工具，如果運用得當，將有助於更了解自己，也能讓生活變得更加豐富。

如果分別從上述四行中依序選擇出與自己相應的指標，就會產生四個連續的字母，像是INFP或ISTP這樣。如此一來，總共會誕生十六種不同的類型。

這十六種類型之中有天鵝、鴨子、飛雁、烏鴉、喜鵲，甚至可能還有貓頭鷹。如果一隻鳥在不屬於自己的群體中長大，牠可能就會一邊思考：「為什麼我和別人長得不一樣？」一邊過著孤獨的生活。

假如一個直覺型（N）的人獨自生活在一個有很多實感型（S）人格的地方，有可能會得到「他有點奇怪，只會講一些虛無飄渺的事情，是個不講究現實，只會談論想像的事的吹噓大王」這樣的評價。如果一直在這種情境下接收負面評價，就有可能會逐漸失去自我認同，以為實感型的人格特質才是正確的，也會試圖像他們一樣思考和判斷；但最終卻可能會因為做不到，而讓自信心跌落谷底。 《MBTI比你更懂你自己》。圖／平裝本出版提供

反之亦然，如果有實感型（S）的人獨自在直覺型（N）的人群之中生活，他可能會被認為是一個缺乏想像力與創造力的人，或許也會被評價成「思考範圍狹隘，只會鑽研現實的無聊人士」，他可能也會因此認為直覺型的世界才是正確的，進而努力嘗試用那種方式生活。明明不符合自己的人格特質，卻要表現得像那個人格特質一樣，這想必是很困難的。其他指標之間的錯誤相遇也是如此，若能透過MBTI了解自己與他人之間的差異，就能明白：正是因為彼此不同，所以每個人都是應該受到尊重的存在。

(本文摘錄自《MBTI比你更懂你自己》，平裝本出版，未經同意禁止轉載。)

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