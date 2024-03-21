「人前小天使、回家大魔王」三星座只對家人發飆？天蠍倒垃圾、兩星座吃定家人

你們遇過這樣的人嗎？他們在外面熱情開朗，然而一回到家裡就變了一個人，一點小事就對家人大發雷霆，甚至無理取鬧？搜狐網分享「十二星座中喜歡『窩裡橫』，只會衝著家人發脾氣的星座」，快看看有誰吧！

▍天蠍座／只在家人面做自己

天蠍座外表上給人沉穩冷靜的形象，彷彿很強大。但實際上，他們的內心充滿了強烈的情感，也很會隱藏真實情緒，表面平靜，但可能內心已經波濤洶湧。

天蠍座對外人，通常很內斂不會輕易發火，因為他們想維持好的人際關係，所以他們會克制自己的情緒。

對天蠍座來說，他們對家庭有著深厚的感情，家庭更是避風港，正因如此，家人和伴侶也往往成為天蠍情感的垃圾桶、出氣筒，他們容易將生活裡的不滿和不耐煩，宣洩到家人身上。

但天蠍座發脾氣，並非不尊重或故意傷害家人，而是出於對家人的極度信任。他們認為在家人面前，可以完全展現真實自我，無須掩飾，所以往往也帶給家人壓力。

▍巨蟹座／吃定家人罵不走

巨蟹座同為水象星座，也和天蠍座一樣敏感，巨蟹座外表溫柔，總是照顧別人的情緒，但他們內心也有很多小情緒。

巨蟹座很在意別人的眼光，又很敏感，常常有些時候已經內傷了，還是裝作不在意，希望給人好印象。巨蟹座的小脾氣，只不過是沒有展現在外人面前罷了。

巨蟹座非常重視家庭和諧，把家看成是避風港，更是情感的歸宿。巨蟹座內心其實敏感易怒，但他們在外面裝作貼心懂事，回家後，白天受的氣，就會出在家人身上。

巨蟹座心裡很清楚，「家人永遠是家人，他們不會對自己怎麼樣，也不會拋棄自己」。這也是為什麼巨蟹座只對家人發脾氣的原因。

▍射手座／被寵壞的小孩

射手座開朗風趣，平常人際關係總是處理得很好，但當他們一回到家，「好相處」的開關就自動關閉。原因其實很簡單，射手座就像小孩子，通常在家很受寵，家人都很照顧他，甚至會過度溺愛，射手座也因此覺得在家可以做任何想做的事，都不用在乎後果。

射手座的人在外很重面子，對於不熟的人他們不會展現不好那一面，所以只有熟人和家人看得到。面對家人，射手容易失控，甚至會對家人毫無節制咆哮發洩憤怒。

射手座內心深處知道，即使再無理取鬧，家人也不會真的不要他們。不過他們情緒來得快去得快，可能前一秒和家人爭吵，但一轉身發洩完情緒，又能馬上對家人說出「我愛你」，忘記剛剛才吵架的不愉快。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦