4生肖別亂來「2024不宜做重大決定」！ 兔牛防小人、龍犯太歲 、他恐破財

2024龍年運勢有許多變化，命理師湯鎮瑋老師在《命運好好玩》節目中分享四個在2024年最好不要做重大決定的生肖。

生肖兔、牛

屬兔和屬牛的人在今年是害偏太歲，所以要特別注意小人和口舌是非，有時候別人的建議雖然聽起來有道理，但有可能是來考驗自己的，一定要懂得分辨，千萬不要跟著對方的情緒走，不會分辨的時候就不要隨之起舞。

生肖龍

屬龍的人在今年犯太歲，建議穩健地求進步就好了，犯太歲其實不可怕，可怕的是你坐不住，想要求改變、亂嘗試。在2024年有一顆將星會飛入，將星代表屬龍的人可以在穩定中賺到錢，也會有所發展，所以不要衝動。

而太歲年容易大立大破，湯鎮瑋老師建議大家在太歲年可以結婚或生小孩，透過家庭讓人心境更安定，達到有喜無災的效果。

生肖狗

屬狗的人今年正沖太歲，正沖太歲有一顆「大耗星」，而「大耗星」就是要慎防破財，千萬不要亂投資，尤其當整個局勢不穩的時候，大家都想要賺錢，而屬狗的人比其他人更容易誤判形勢，因此容易大破財。建議也不要與朋友有合作往來問題，否則這些問題會像雪球一樣越滾越大，到後面甚至會吃上法律的官司。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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