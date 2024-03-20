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他們買凶宅會發財？摩羯只收高級地段的、「這天兵星座」哈哈哈不怕

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為凶宅示意圖。圖/ingimage
圖為凶宅示意圖。圖/ingimage

房價越來越高，很多人望之興嘆。有些人會因為價格，去買凶宅，用較低的價格入手，無論自住或投資，都很划算。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享「買房太貴，4星座買凶宅投資能發財」，如果膽大就參考吧！

第四名、雙魚座：買凶宅開運

有些想投資的雙魚座，他們會認為買下凶宅出租給別人還能賺錢，或者有人告訴他買凶宅能改好運，雙魚會想試試看。倘若雙魚座買下凶宅讓房客住了三四年都沒有問題，雙魚座就會想自己進去住看看，這就是標準的代住。

第三名、摩羯座：只收高級路段凶宅

摩羯座很會貪小便宜，倘若有凶宅出現又在高級路段，摩羯座會考慮，加上摩羯座大多都有靈性特質，只要將房子裝潢得美侖美奐，再請一些命理師加持淨化摩羯座還是會入住，但前提是高級路段的凶宅。

第二名、獅子座：沒做壞事就不怕

獅子座的人，當他們運氣背到谷底時，身上又沒錢他們會告訴自己反正爛命一條，死了就算了，因為獅子座帶有韌性，他們認為人又不是我殺的，只要跟另一個空間的靈魂保持敬畏的心，根本無所懼怕。

第一名、射手座：樂天知命少根筋

射手座的人有時少一根筋，就算聽見怪聲音也會認為是否是自己聽錯，另外射手樂天知命，他會告訴自己人比鬼恐怖，正因射手的少一根筋才能讓他們住在凶宅裡毫無感覺過一天算一天。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

凶宅 星座

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