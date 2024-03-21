無法自拔！揭「12星座難抵擋的誘惑」金牛食慾太好、天秤買衣服

每個人都有自己難以跨過的坎，抵擋不了的誘惑。今天科技紫微網難得的湊齊了12星座，採訪的問題是：「你最難以抵抗的誘惑是什麼？」聽聽看各星座都是怎麼回答的！

牡羊座

答：太多了。

腦子想到一句歌詞「怎麼也飛不出，花花的世界。」這個世界的誘惑太多了，我是個俗人，一項也抵擋不了，而且也選不出來那個「最」的。

金牛座

答：食慾。

我胃口好起來，自己都覺得嚇人。之前減肥的時候，我覺得運動我還能應付，咬咬牙就能堅持下去。但是讓我少吃，真的好難好難，白天控制得再好，半夜不管幾點，饞起來就一定要嗑一包泡麵。而且我越克制自己的食慾，食慾就反撲得越兇猛。這個肥，是減不下去了。

雙子座

答：湊熱鬧。

只要有人跟我說「我跟你說個秘密」，我那個好奇心的鉤子就伸得特別長。本人最討厭那種說話只說一半的人。然後每次只要在路上看到有很多人圍在一起，一定會停下來看看發生了什麼事。這可能就是愛湊熱鬧的民族習性作祟吧。

巨蟹座

答：美食。

我就抄一下金牛的答案吧，我也覺得是吃東西。不過重點不在食慾，就是純粹享受安安靜靜吃東西的感覺。我感覺每次心情不好，吃東西都特別治癒我。吃自己喜歡的食物，哪怕是一兩口，都能讓我很滿足。

獅子座

答：表現慾。

我是自從瞭解星座以後，才知道原來我很多行為，都是源自獅子座的表現慾。比如說話會有點誇張，總想要贏得別人的關注；也很在乎別人對我的評價和看法。另外就是我耳根子特別軟，本來很生氣的事，別人一頓誇，心情就能瞬間好轉，完全不記得上一秒在氣什麼。

處女座

答：好像沒有。

真的不是裝的，我想了很久，覺得沒有什麼東西對我來說是很難抵抗的誘惑。沒什麼東西是非要不可的。說文藝一點，就是總感覺自己跟世界有種疏離感。或許應該反省一下我是不是太冷漠了。

天秤座

答：買衣服。

我不知道你們有沒有這種感覺，明明衣櫃裡衣服很多了，但每天早上要出門時，站在衣櫃前，我還是覺得沒衣服穿。而且每次看到好看的衣服鞋子包包，都忍不住買買買，對一切我覺得好看的東西，我都特別沒有抵抗力，光是看著，就會讓我心情超好的。

天蠍座

答：前任。

欸～～我腦子裡第一個閃過的回答就是前任，自己都覺得好羞恥。我們談了好多年了，去年不是分手了嘛，然後就反反覆覆的不斷復合。每次都想斷乾淨，但是每次都忍不住答應復合。我自認為不是戀愛腦，但是對「深刻」的回憶，我好像特別沒有抵抗力。

射手座

答：打遊戲。

我打遊戲真的是上癮。每次我都想，再過一關我就睡，再升級一次我就睡，再抽一張卡我就睡，結果就是天亮了我還沒過完癮。一點都抵抗不了。

摩羯座

答：鈔票。

不是，你們這麼多人的回答裡，都沒有一個人的回答是「錢」嗎？我覺得匪夷所思。大家最難以抵抗的誘惑，不就應該是錢嗎！就我來說，在錢面前，我毫無抵抗力。

水瓶座

答：拆盲盒的快樂。

不誇張的說，我臥室裡目光所及之處，全都是我拆盲盒拆出來的公仔。一方面是抵擋不了每次拆開前的期待，另一方面我發現我對喜歡的東西幾近癡迷，但別人都不理解。我認識的另外一個水瓶也是這樣，非常喜歡樂高，賺的那點錢全拿來買樂高了，他爸媽都快瘋了。

雙魚座

答：畫餅。

我被人畫過挺多次餅的，小時候是爸媽，老跟我說等以後考上大學了隨你怎麼玩；後來是男朋友，說等以後有錢了，給我買輛車；然後是老闆，說等以後公司收益好了，就給我發雙倍獎金。無一例外，我都信了。可惡。

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