12星座的她和他：同一星座的男女其實差很大？

大家有沒有這種感覺：有時候，即使討論的是同一個星座，每個人的評價卻差異很大？除了個體差異以外，其實還有一種可能，那就是男性與女性的差異。雖然都是同一個星座，但男女差異之大，很可能讓他們看起來像是兩個物種哦！

牡羊座

男：比較單純，好面子，講義氣，對朋友很好，有時候會喜歡打腫臉充胖子。在感情裡會表現出大男人主義，但不太能抵抗得住外界的誘惑。

女：有大女人氣質，表面果敢但內心搖擺，愛裝堅強。容易被騙，感情上易受挫，通常戀愛經驗比較多。忘記前任最好的方式，就是用現任來替代。

金牛座

男：有著穩定的自我，不容易被外界的資訊干擾。話少、被動，看起來老實，但內在沒有外人想像的那麼簡單，喜歡扮豬吃老虎。

女：耐看、不容易顯老，生活品味精緻，對吃穿行住都比較講究。頭腦聰明，但比較不像金牛男那麼會掩飾自己，性格偏大氣，會把複雜的問題簡單化。

雙子座

男：話多，熟悉網上每個熱梗。性格多面，飄忽不定，三分鐘熱度，很難定下心來。愛好一大堆，每一項都很燒錢，容易躋身月光族。

女：古靈精怪，朋友很多，很喜歡跟朋友待在一起的感覺。談戀愛前後變化很大，在感情裡容易患得患失，沒有安全感，有點愛耍性子。

巨蟹座

男：性格大多比較內斂，氣質帶點脆弱與文藝感，很有異性緣，容易有不少曖昧對象。對待工作認真，在感情世界裡卻害怕承擔責任。

女：付出型，跟巨蟹男不一樣，她們不怕承擔責任，反而喜歡攬責任。有聖母情結，即使付出很多卻得不到自己想要的，還是會陷入自我感動裡，無法自拔。

獅子座

男：喜歡裝酷耍帥，好面子。為人大方，在意他人的看法與評價。注重自己的外型與穿搭，捨得在個人形象上花錢。在感情裡佔有慾很強，你不能打壓他，只能誇他。

女：比獅子男更矛盾一點，沒有那麼在意他人的評價，但卻渴望另一半偏愛自己。傲嬌又任性，刀子嘴豆腐心，很容易被哄。

處女座

男：在12星座男裡算是比較細膩的一個。在意細節超過整體，所以有時候會缺乏大局概念，讓人感覺有點斤斤計較，甚至有「媽味」。既需要被認可，又不想改變自己。

女：在12星座女裡算是很理智的一個。比處女男更容易意識到自己的問題，而且會想辦法去糾正自己的缺點，提升自我。但比較容易想太多而神經質。

天秤座

男：表面集合了12星座的全部優點，內心集齊了12星座的全部缺點。

女：很聒噪，有點雙面性格。對各種八卦和小道消息樂此不疲，表面高冷，內心其實是個搞笑女。

天蠍座

男：很會撩人，看似追求肉體歡愉，其實喜歡精神控制，也喜歡受對方虐待。願意花很多心思去討另一半歡心，但是如果得不到同等的回饋就會很計較。

女：聰明有心機，但不會主動算計別人。性格比較直白不修飾，雖然會擺出一副不好接近的樣子，內心卻比外表要單純。戀愛後會很黏人。

射手座

男：運動型帥哥，陽光大男孩。有點喜歡裝酷，對朋友講義氣。喜歡到處招蜂引蝶，在感情裡是不成熟的一方，明明知道自己的問題，但很少主動改正。

女：性格隨和真實，最討厭表面一套背面一套。對待感情順其自然，沒有硬性的條條框框。吸渣體質，很容易愛上渣男。

摩羯座

男：事業心很強，12星座男裡的理智No.1，能提供另一半絕對的安全感，卻無法提供溫柔的呵護。感情裡容易使出冷暴力，喜歡權衡和算計。

女：普遍都比較好強，對待工作踏實敬業。外冷內熱，內心善良。既想要愛情，也想要麵包。沒有摩羯男那麼現實，但絕不戀愛腦。

水瓶座

男：心思很細膩，很懂女生在想什麼，卻不太輕易展露出自己迷惑或脆弱的一面。內心戲很多，喜歡忽冷忽熱，對待感情的態度偏理性。

女：本身氣質帶有清冷與疏離感。多愁善感，有點愛演。與水瓶男不同，她們可以說是戀愛腦和人間清醒的結合體，不過一旦投入感情就很難抽身。

雙魚座

男：很溫柔，異性緣很好，但卻是典型的中央空調。容易受外界因素而動搖，就算有了女朋友，也沒辦法果斷的拒絕其他異性主動示好。

女：典型的小公主，喜歡幻想，所以想得多，做得少。沒有雙魚男那麼喜歡拈花惹草，對待愛情其實很被動，主張順其自然。對愛情的需求量很大，前任後任男友有時會無縫接軌。

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