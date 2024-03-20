快訊

凱特王妃病情引猜測！就診倫敦醫院員工偷調醫療記錄被發現了

MLB／大谷小心！高尺巨蛋有炸彈威脅 150名警力搜查

大谷翔平夫婦搭的747來自亞特拉斯航空 曾靠華航站穩腳跟

玻璃心碎一地！12星座「痛點」在這裡 風象吵不贏就哭、火象討厭被忽視

聯合新聞網／ 綜合報導
12星座的性格迥異，在與人相處時須注意，自己的無心舉動會不會踩到對方地雷。圖／Ingimage
12星座的性格迥異，在與人相處時須注意，自己的無心舉動會不會踩到對方地雷。圖／Ingimage

性格再堅強的人都會有受傷、難過的時候，對其他人來說無惡意的舉動，也可能是某些星座的地雷。對此，日媒《占いTV》分析了四種象限星座的性格，列出在與人相處時，對方哪些舉動最容易使他們感到受傷及挫折。

火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）

喜歡引人注目的火象星座，樂於被他人吹捧、誇獎，希望自己一直是團體裡的中心。因此，若是眾人將焦點轉移到其他人身上，火象就會感到落寞。然而，火象星座並不會將負面情緒藏在心中，他們會突然在談話中打斷眾人，引導大家將目光轉向他。

土象星座（金牛座、處女座、魔羯座）

性格老實、安靜的土象星座，雖然不擅長應付人群，但仍會努力配合大家的步調。而因為土象星座不習慣，有時會無法流暢地回應對方、或是準確抓住對話的節奏。對土象星座而言最讓人難受的，就是被對方認為「配合度很低」、「沒意思」，受傷後的他們會一改先前的狀態、開始變得沉默不語。

風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）

風象星座擅長與人溝通，在吵架、爭論等需要言語交談的場合中，有著絕對會贏的自信。因此，若是無法反駁對方，風象星座便會大受打擊，甚至不甘心到哭出來。若是對方再將落淚的事拿出來說嘴時，可能會讓風象星座低落到暫時不想跟其他人見面。

水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）

性格溫柔的水象星座，總是把朋友的事當作自己的事來看待，他們最不願看見身邊的親朋好友被他人惡語相向。「明明你根本不了解他！」水象星座雖然想責備辱罵朋友的人，但往往會因為不擅長攻擊他人，最後仍是把情緒憋在心裡頭。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

土象星座 星座 水象星座 火象星座 風象星座

延伸閱讀

三大星座晚年享福！魔羯有真心好友罩 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

喜歡獨處！「5星座」人多就會有壓力 性格孤僻又超怕熱鬧

揭真面目！12星座隱藏版個性…土象愛撒嬌、火象很悲觀、這群人連呼吸都懶

愛愛合不合看火星就知道！火象星座熱情丟直球、水象在意「次數」、他們意外合拍

相關新聞

今天入「春分」忽冷忽熱 四生肖注意心血管疾病

今天上午11時7分會進入「春分」節氣，屬於春天的中分點，晝夜長度平均，但今天以後，開始晝長夜短，氣溫容易忽冷忽熱，命理師...

玻璃心碎一地！12星座「痛點」在這裡 風象吵不贏就哭、火象討厭被忽視

性格再堅強的人都會有受傷、難過的時候，對其他人來說無惡意的舉動，也可能是某些星座的地雷。對此，日媒《占いTV》分析了四種象限星座的性格，列出在與人相處時，對方哪些舉動最容易使他們感到受傷及挫折。

職場星座避雷(下)／天蠍很照顧自己人、射手常常打混、雙魚不能被兇

職場上難免遇到各種星座的同事，你知道該如何和他們相處，才不會踩到雷點，才能工作起來氣氛愉快嗎？搜狐網分享「十二星座如何與同事相處」，請小心服用。

職場星座避雷(上)／雙子會挑工作、巨蟹痛恨加班、處女不是來交朋友的

職場上難免遇到各種星座的同事，你知道該如何和他們相處，才不會踩到雷點，才能工作起來氣氛愉快嗎？搜狐網分享「十二星座如何與同事相處」，請小心服用。

「春分」到！ 命理師揭12生肖2024上半年運勢 3生肖有財運、龍貴人運很旺

今天是春分，代表日夜等長，寒與溫均半，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，春分是重要的節氣，攸關著上半年直到9月的運勢，本命生肖年屬龍者上半年貴人運特旺、屬羊者上半年官運跟事業運都不錯，至於屬猴、狗、鼠上半年旺在財運，生肖蛇則有機會中大獎。關於12生肖2024上半年運勢如何？以及各自要注意什麼才能趨吉避凶？邱彥龍老師一一分析如下：

3月20日「春分」六大禁忌！當天不能吃辣吃冰、不能愛愛會出事

國曆3月20日是節氣「春分」，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，春分是養陽氣的好時機，當天有六大禁忌和三大開運方法，一起來看看吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。