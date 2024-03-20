玻璃心碎一地！12星座「痛點」在這裡 風象吵不贏就哭、火象討厭被忽視

性格再堅強的人都會有受傷、難過的時候，對其他人來說無惡意的舉動，也可能是某些星座的地雷。對此，日媒《占いTV》分析了四種象限星座的性格，列出在與人相處時，對方哪些舉動最容易使他們感到受傷及挫折。

喜歡引人注目的火象星座，樂於被他人吹捧、誇獎，希望自己一直是團體裡的中心。因此，若是眾人將焦點轉移到其他人身上，火象就會感到落寞。然而，火象星座並不會將負面情緒藏在心中，他們會突然在談話中打斷眾人，引導大家將目光轉向他。

性格老實、安靜的土象星座，雖然不擅長應付人群，但仍會努力配合大家的步調。而因為土象星座不習慣，有時會無法流暢地回應對方、或是準確抓住對話的節奏。對土象星座而言最讓人難受的，就是被對方認為「配合度很低」、「沒意思」，受傷後的他們會一改先前的狀態、開始變得沉默不語。

風象星座擅長與人溝通，在吵架、爭論等需要言語交談的場合中，有著絕對會贏的自信。因此，若是無法反駁對方，風象星座便會大受打擊，甚至不甘心到哭出來。若是對方再將落淚的事拿出來說嘴時，可能會讓風象星座低落到暫時不想跟其他人見面。

性格溫柔的水象星座，總是把朋友的事當作自己的事來看待，他們最不願看見身邊的親朋好友被他人惡語相向。「明明你根本不了解他！」水象星座雖然想責備辱罵朋友的人，但往往會因為不擅長攻擊他人，最後仍是把情緒憋在心裡頭。

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