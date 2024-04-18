每日星座運勢／天秤關心家人才能更 了解彼此想法

2024-04-18

牡羊座

短評：值得慶賀的一天。

【整體運★★★★★】

積極參加朋友的聚會，會玩得很盡興，加上鮮亮的裝扮，讓你在派對上大受歡迎；藉著貴人的東風，今天在職場有風光的機會；先前的投資可望在今天嚐到甜頭，可以與之前幫助你的人分享豐碩成果。

【愛情運★★★★☆】

愛情運很順，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，可以大膽嘗試不敢做的事情；主動點，積極點，會有正面的進展。

【財富運★★★★★】

財氣順暢，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 臘梅白

開運方位：正東方向

金牛座

短評：戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。

【整體運★★★★☆】

今天的工作顯得有些亂了頭緒，制定一個確實可行的目標吧，工作成效才會容易看到；單身的你可經由工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都能成就你將來的幸福哦；財運不佳，草率投資讓你有大虧損，幸好仍存在轉機。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣佳，渴望戀愛者應擦亮雙眼，容易挑選到不錯的對象。

【事業運★★★★☆】

有機會表達主見，抓住重點把意思表達清楚就好，說得太多效果反而不好。

【財富運★★☆☆☆】

今日頻頻動腦，較適合仔細想想該如何賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜在今日有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 咖啡棕

開運方位：正西方向

雙子座

短評：感性的一面突顯，處事不夠冷靜。

【整體運★★★☆☆】

事業、財運較弱，容易因感情用事而損失錢財，在工作或交易時，應保持清醒的頭腦。愛情運佳，無追求對象者可以請朋友幫忙介紹，有機會結識不錯的對象；有心儀對象者則可先從對方的家人入手，效果顯著。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情持續升溫，一切都在朝著好的一面穩定發展，不妨多製造浪漫情境。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，問題很多，搞得自己烏煙瘴氣，務必冷靜下來，不然容易發飆喔！

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定。金錢入帳順利時，要特別小心麻煩尾隨在後。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00am 脆梅青

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：情緒溫和，待人謙虛有禮。

【整體運★★★☆☆】

今天特別喜歡與異性接觸，單身者顯得主動，心意滿滿的表白能很快打動對方的心。偏財運佳，有機會獲得貴人的資助，資金周轉順暢。工作上能保證進度，若想更上一層樓，還需積極拓展。

【愛情運★★★★☆】

你很想得到對方的關心，但很難把要求說出口，會在背後默默為對方付出。

【事業運★★☆☆☆】

工作懶散，小心渾水摸魚被上司抓個正著。勤勤懇懇、埋頭苦幹者反而易有收穫。

【財富運★★★☆☆】

要務實一點的過日子，進行知識投資。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00pm 乳酪白

開運方位：正西方向

獅子座

短評：宜靜不宜動，急於求成易出錯。

【整體運★★★☆☆】

今天需要多分心照顧家人，雖然有點疲憊，但更能感受到幸福。工作上會有機會出現，但不宜急進，需耐心分析情勢。可以花一些錢在朋友聚會、聯誼上，但不宜與朋友有借貸關係，易發生不愉快。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻感情平順，多安排時間進行交心對話，可讓兩個人的心貼得更近。

【事業運★★★☆☆】

工作較為平順，明顯的錯誤倒是不會出現，但在細節問題上還不能達到令上司滿意的效果，這方面需多加注意才行。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲等等，但不至於有大礙！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00pm 香檳金

開運方位：正西方向

處女座

短評：心情煩亂，可用工作來充實自己。

【整體運★★☆☆☆】

許多家庭瑣事困擾著你，讓你難以平靜下來，遠離繁雜瑣事，投身工作才能讓你取得平衡。愛情運不佳，單身者害怕受到傷害，因不敢表白而錯過良緣的機率高；有伴侶的人難以瞭解對方的心思。

【愛情運★★☆☆☆】

無心戀愛，可身邊卻有許多異性圍繞，不想陷入感情困擾的話，應懂得拒絕。

【事業運★★★☆☆】

細節會決定你今天工作成績的好壞，尤其說話語氣的處理會成為談判成功與否的重要因素。

【財富運★★☆☆☆】

有錢別隨意外露，小心破財！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 遠洋藍

開運方位：西南方向

天秤座

短評：關心家人，才能更了解彼此的想法。

【整體運★★★★☆】

另一半對你的不滿，極易累積到今日爆發出來；對他好一點，澆熄他心中的怒火。店面經營者，可望在今天下午三點至五點迎來銷售高峰。上班族工作缺乏激情，一切維持常態，難有大進展。

【愛情運★★☆☆☆】

今天你的熱情能很快被點燃，伴侶間多多親密互動，雙方都易體會到久違的激情與感動。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，沒有什麼特殊的變化，把分內事做完就可以了。

【財富運★★★★★】

財運順暢，賺錢不太費力。股票族，可憑直覺與分析而小有收穫；商務談判者，有機會接到訂單；對一般的上班者來說，力量反而不大。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 遠洋藍

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：普通的一天，工作順意讓你心情順暢。

【整體運★★★☆☆】

你今天信心滿滿，工作上的難題能被你輕易化解，不過別驕傲，要把好狀態延續下去。抽獎、買樂透這類活動不宜參與，這方面沒有什麼太好的運氣。愛情上比較低迷，易與另一半發生摩擦，注意自己的態度。

【愛情運★★☆☆☆】

感情生活顯得有些沉悶，與伴侶互動時試著多表現感性的一面，可讓感情升溫。

【事業運★★★★☆】

創意十足，進行策劃工作能夠有很好發揮。懷著一顆學習的心去接受並嘗試新事物，會有實質性收獲。

【財富運★★★☆☆】

交友需慎重，誤交損友小心一借不還喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 乳酪白

開運方位：正北方向

射手座

短評：愛情百分百。

【整體運★★★★☆】

單身者今天的求愛成功指數很高，抓住機會向心儀對象表白吧！有一種缺錢花的感覺，但隨著賺錢的慾望不斷膨脹，能想出很棒的賺錢點子。從事銷售工作的人，能用微笑贏得不少客戶的信賴。

【愛情運★★★★★】

恩怨化解日。先前曾有過不愉快的人，趁著今日好好的溝通吧！

【事業運★★★★☆】

是證明實力的好時機。別人覺得有困難的事情，不妨接過來做，你會很有收穫！

【財富運★★★☆☆】

做好財務規劃，花錢別太隨意。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 艷棗紅

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：工作雖重要，但感情生活也要好好處理。

【整體運★★☆☆☆】

單身者渴望愛情，但衝動表白很容易造成對方的恐懼心理，要注意說話方式。財運上不如人意，投資路上困難較多，讓你舉步維艱，還是先積蓄力量。工作上你的努力獲得大家的肯定。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運較弱，單身者可以給自己放個假，四處遊玩一番，放鬆心情，不要為感情而煩惱。

【事業運★★★☆☆】

有付出就有收獲，工作上只要確保工作進度就能有不錯的收獲喔！

【財富運★★☆☆☆】

努力掙取的財富不多，別太想著錢了。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00am 臘梅白

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：停止你的抱怨。

【整體運★☆☆☆☆】

工作遇到問題時你會比較愛發牢騷，抱怨不會讓你解決問題，積極面對才是解決的關鍵；與兄弟姐妹相處時千萬別發生口角，以免破壞感情；投資理財上順其自然，愛理不理，小心因此而漏財。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運不佳，要謹防朋友給你出的愛情餿主意，易給你造成感情困擾。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感覺疲倦，因而做事情出現三分鐘熱度的情況。

【財富運★☆☆☆☆】

雖然節儉，但該送禮、請客來攀關係時也不會手軟。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 水鑽藍

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：保持競爭力，捨棄得失心。

【整體運★★☆☆☆】

今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天的好心情很不值哦。戀愛中的人有機會收到對方寄來的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方。財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。

【愛情運★☆☆☆☆】

有遊戲愛情的傾向，要小心反被對方玩弄。有伴侶者感情問題頻起，宜請第三方調解。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運比較背，原因大多來自於腦袋瓜不清楚，負面的情緒佈滿在你腦海中，還是撇開成見，聽聽前輩的意見吧！

【財富運★★★★☆】

沒事逛逛網站，會有驚喜喔。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-4:00pm 深海藍

開運方位：西南方向

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