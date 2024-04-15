每日星座運勢／水瓶易遇到心動對象 股票見好就收

2024-04-15

牡羊座

短評：無力感強烈的一天。

【整體運★★☆☆☆】

花很多心思想要給另一半驚喜，卻易被對方潑冷水，應注意表達的方式與方法。工作中勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動。今天進財不是時機，還是把心思放在工作上才好。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者容易因為異性的關心而快速投入一段感情；已婚者易陷入感情糾紛。

【事業運★★★☆☆】

任何問題都想靠自身的能力獨立解決，不願意接受來自周圍人的好意。

【財富運★☆☆☆☆】

財運頗為受阻，浮沉不定。逢此運不要玩變化快速的金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-2:00pm 蘑菇灰

開運方位：東北方向

金牛座

短評：謙虛地向你的對手學習。

【整體運★★★★☆】

今天的工作容易獲得來自老闆的助力，對本業工作富有興致的你易贏得晉升的機會；謙虛地向對手學習，會讓你在事業中戰無不勝；已婚者的戀情容易陷入冷卻狀態，多多溝通會讓雙方重溫婚前的幸福。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富日，無論是你主動還是他主動都行，畢竟創造新鮮感是很重要的。

【事業運★★★★☆】

工作上會出現新局面，正是積極進取、發揮專長的時機，遇到問題多與上司溝通。

【財富運★★★☆☆】

今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意因外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的破財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-4:00pm 玫瑰紅

開運方位：西北方向

雙子座

短評：貴人助力強，逢凶化吉。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作上雖然會遇到一些困難，但能獲得上司、長輩照顧，讓你更有信心與動力攻克難關。戀愛中的人要多留意戀人的情緒變化，你的關心能化解他的憂愁。財運較弱，不宜借出錢財。

【愛情運★★★☆☆】

單身者希望博取異性的好感，在交際場合會盡力做最好的表現，也因此交到不錯的朋友。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，對待事物也顯得非常積極，你的樂觀情緒也感染了周圍的人，工作氣氛佳。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定的一天，時好時壞，進進出出明顯，不利投機取巧。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 玳瑁棕

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：心情起伏變化，多愁善感的一天。

【整體運★★★☆☆】

看到另一半與其他異性太過親密，心裡有些難以平衡，不如找對方問明白，小心因誤會導致爭吵。用心經營卻收效甚微，任其發展反而會有所突破。折一隻紙鶴掛在床前，對事業運有很強的助運功效。

【愛情運★★☆☆☆】

有點憂鬱、擔心的日子，面對感情易想太多，甚至有點神經質。

【事業運★★★★☆】

需看準時機，謀定而後動，千萬不可勉強求變或侵犯他人利益。

【財富運★★★☆☆】

手頭鬆就花錢凶，錢財難守住。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 大理石灰

開運方位：西北方向

獅子座

短評：相信有競爭的生活會更美妙。

【整體運★★★★☆】

感情上遇到競爭者，不要過於慌亂，拿出自信心，亮出你體貼、溫柔的兩個法寶，有望擄獲心上人；業務工作者與客戶互動良好，事業更上一層樓；去健身房燃燒脂肪，大汗淋漓之下，身體也輕鬆許多。

【愛情運★★★☆☆】

會有管不住另一半的感覺，不妨尊重彼此的自由空間，管得太緊反而會影響感情。

【事業運★★★★★】

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時最終必能解決，貴人多來自長官、上司，有難題時找他們就對囉！

【財富運★★★☆☆】

出門在外應保管好財物。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 深茄紫

開運方位：正北方向

處女座

短評：手忙腳亂反而影響工作進展。

【整體運★★★☆☆】

出現一點小差錯，也不要太慌張，心情放開一點，把錯誤改過來，接下來便能恢復正常的步調。對情人不可要求過嚴，越想控制對方，愛情就離得越遠，要適時給對方一點自由空間，感情才可望進一步得到昇華。

【愛情運★★☆☆☆】

渴望戀愛的氣氛，但太挑剔會招致反效果。

【事業運★★★☆☆】

工作上有新契機，應大膽嘗試，別顧慮過多，勇敢邁出步伐，你會看到全新的自我。

【財富運★★★☆☆】

懶散加上拖延，易使你無形中喪失賺錢的契機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-2:00pm 咖啡棕

開運方位：正北方向

天秤座

短評：你的視聽會受外界因素干擾。

【整體運★★☆☆☆】

感情失意者會因他人的無心之語而引起傷感，甩開束縛自己的精神枷鎖，才能更好地迎來愛情的春天。工作的積極性受到不良情緒影響，無法進入正常的狀態。找好友傾訴一番，朋友的安慰與鼓勵能讓你看到希望，心理會輕鬆許多。

【愛情運★★☆☆☆】

出差返回者，別忘了帶一份禮物送給伴侶，表達你濃濃的情意，可讓感情升溫！

【事業運★★☆☆☆】

工作面臨挫折，別一個人獨自撐著，尋求他人的幫助就能很好地解決問題。

【財富運★★★☆☆】

心存不切實際的發財夢，反而會招來厄運。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-3:00pm 琥珀橙

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：驚喜不斷。

【整體運★★★★☆】

對若即若離的感情本已不抱希望，但峰迴路轉，前景顯得越明朗。默默做事，未曾刻意表現，可意外地獲得上司的嘉獎。穩紮穩打的投資方式，雖然沒有獲得暴利時的欣喜，但也不會出現極度低落的情景，朝著預定的目標邁進吧！

【愛情運★★★★☆】

愛情運佳，與伴侶約約會、看看電影都很不錯，會有浪漫甜蜜的感覺。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，易有創意表現，是發揮的好時機；在機會面前別猶豫，你會有出色的表現喔！

【財富運★★★★☆】

財運佳，創業者可大膽投資。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 翡翠綠

開運方位：正東方向

射手座

短評：生活有起有伏，需靠自己維持平衡。

【整體運★★☆☆☆】

對前一段感情仍有些難以忘卻，走不出前塵的陰影，容易給人逃避的錯覺。求財有利與人合作，單獨投入不易獲得進帳。喜歡因工作忙碌而帶來的快感，以讓自己遠離空虛。

【愛情運★★☆☆☆】

另一半對你特別的依賴，多分一些時間給對方，你的付出也會得到同等的回報喔！

【事業運★★☆☆☆】

情緒較低落，無法靜下心來投入工作，今天的工作很重要，應學會調整和放鬆心情。

【財富運★★★☆☆】

財運不穩定，得財勞心又勞力。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00pm 蘭花紫

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：不同場合不同表現。

【整體運★★★☆☆】

正處在矛盾中的伴侶，若還一昧講求面子不肯放低身段，將會進入很長的冷戰期；求職者面試時易有緊張感，難有最佳表現；今天適合洽談生意，落落大方的表現將留給對方穩重可信的印象。

【愛情運★★☆☆☆】

容易忽略伴侶的感受，產生矛盾、衝突的機率高。應主動示好，聽一聽伴侶的想法。

【事業運★★★☆☆】

運勢還好，只要能克服自卑心理就好。若再多下些功夫將專業能力表現出來，還有機會獲得上司表揚。

【財富運★★★★☆】

財運佳，可以相信直覺碰碰運氣，有小利可圖。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00am 竹葉青

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：開口表達你的需求。

【整體運★★★★★】

今天是難得的談心機會，兩人可以針對感情和生活上出現的問題進行討論，藉此抒發心中的不快。工作上與其他部門溝通良好，案子進行順利。財運一般，很難發現值得投資的項目，進行儲蓄比較好。

【愛情運★★★★☆】

桃花漫天飛舞，很容易遇到心動的對象，一見鍾情的可能性很大唷。

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯啦！可是，必須努力的付出，辛苦的耕耘，才更容易得到長官的賞識！

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，有小額的暗財、偏財運！對股票族而言，是個幸運的一天，適合短線進出，見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 香吉士黃

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：運勢低迷，情緒容易激動。

【整體運★☆☆☆☆】

財運低迷，遠離金錢遊戲，才能讓錢財得以留守。在書房的抽屜中存放幾枚銅錢，可以提升財運。愛情運欠佳，戀愛中的人在相處時，財務問題會成為雙方互相攻擊的主因。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人對於穩定的感情生活很嚮往，有結婚的念頭，但時機未到，還需慎重考慮。

【事業運★★☆☆☆】

工作進展較緩慢，容易因生活瑣事困擾而分心。工作時應把一切雜念拋開，以免得不償失。

【財富運★☆☆☆☆】

偏財運不佳，應把重心放在正財上，少買樂透、彩券，切忌沉迷賭博。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-2:00pm 玳瑁棕

開運方位：正南方向

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