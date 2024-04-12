每日星座運勢／處女口舌上的是非多 不要對號入座
2024-04-12
牡羊座
短評：遇到小阻力，需理性處理。
【整體運★★☆☆☆】
工作上會遇到一些麻煩，不過，只要調整好心態，找出問題的癥結，就不難擺脫困境。單身者面對心儀的對象缺乏自信，要想俘獲對方的心，還需積極表現，用行動來征服對方，才能美夢成真。
【愛情運★★☆☆☆】
夫妻關係較緊張，小心戰爭一觸即發。兩人在一起容易爭吵，雙方都應少說兩句才好！
【事業運★★☆☆☆】
很多事情會需要獨自處理，使得壓力增加。雖不能得到實質幫助，但請教有經驗者的意見會少走很多冤枉路。
【財富運★★★☆☆】
小賭怡情，開心就好，不宜太投入！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-9:00pm 淺海藍
開運方位：正南方向
金牛座
短評：溝通是打開心靈之門的鑰匙。
【整體運★★★★★】
今天是難得的談心機會，對於感情和生活中出現的問題進行檢討、分析，並不斷提醒改善，心中的不快才會得以抒發；工作中與其他部門溝通良好，事情辦得很順利；財運一般，很難發現有值得投資的項目，進行儲蓄比較好。
【愛情運★★★★☆】
想緊緊黏在心上人身邊！放下自我設限的原則，感情便會急速加溫。
【事業運★★★★★】
今天事業上有機會幫同事調解紛爭，也能因此獲得同事的信賴呢！
【財富運★★★☆☆】
工作上有經手錢財的機會，然而大多是過路財神，不是自己的錢啦！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：7:00-9:00pm 薰衣草紫
開運方位：正東方向
雙子座
短評：正視適應群體的重要性。
【整體運★★★★☆】
與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠布公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，又能獲得同事們的肯定。
【愛情運★★☆☆☆】
小別勝新婚！保持距離，以策安全。今日還是別黏得太緊比較妥當！
【事業運★★★★★】
事業運不錯，容易受到長官的關照，也有機會在團隊中扮演主導者的角色。
【財富運★★★★☆】
財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘、與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：5:00-7:00pm 水晶紫
開運方位：西南方向
巨蟹座
短評：好運離你稍遠。
【整體運★★★☆☆】
多花心思製造一些浪漫氣氛，和戀人的相處能增添幾分濃情蜜意；做事一板一眼，遇到問題很難變通，對事情的發展極不利；和財富總是存在一步之遙，就連買彩券也會因一個號碼的差別，而與獎金擦肩而過。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者感情生活平順，只是少了些許情趣，你不妨主動製造一些浪漫的情境。
【事業運★★☆☆☆】
在工作會議中發表言論時要特別注意措辭，太激憤易得罪人，甚至出現火爆場面，影響工作可就得不償失。
【財富運★★★☆☆】
情緒不穩，暫停投資行動，因為勉強為之，判斷錯誤的機會很高。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：2:00-4:00pm 碧空藍
開運方位：東北方向
獅子座
短評：戀情可望明朗化，化解誤會。
【整體運★★☆☆☆】
今天的愛情溫度剛好適中，約對方出去走走，易助冷戰中的情侶化解矛盾。中式格調的咖啡廳、茶館是洽談生意的好場所，成功率極高。學習氛圍對你的學習品質影響頗大，應挑選安靜、舒適的學習環境。
【愛情運★★★☆☆】
不適合傳遞情書或直接表白，易遭到拒絕；戀愛中的人容易有喜事降臨。
【事業運★★☆☆☆】
情緒多變，暴躁易怒，會因一些雞毛蒜皮的事與他人發生爭執，要特別注意控制好情緒。
【財富運★★☆☆☆】
不利投機，因為易患得患失。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：2:00-4:00pm 嫩芽綠
開運方位：西南方向
處女座
短評：退一步海闊天空。
【整體運★☆☆☆☆】
和戀人間各執己見，雙方都不願意退讓，極易捲入戰爭之中；學生族積極參加校園裡的活動，能從中獲得不少收獲；購物運不佳，關注商場發派的傳單，才不會錯過最佳的購買時機。
【愛情運★☆☆☆☆】
爭執不合頻頻的一天，盡可能保持距離以策安全。
【事業運★★☆☆☆】
今日事業不太平順，口舌上的是非多了點，只要不對號入座，也不會有什麼問題的喔！
【財富運★☆☆☆☆】
金錢運作上易出狀況，手頭吃緊。可尋求親友金援，以解燃眉之急。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：5:00-7:00pm 湖水綠
開運方位：西南方向
天秤座
短評：在工作與生活中尋求平衡感非常重要。
【整體運★★★☆☆】
今天的你顯得特別耀眼奪目，極易從人群中脫穎而出，並得到異性的關注。人情世故給你帶來頗大的困擾，請客、吃飯免不了讓你的錢包縮水。不過，朋友多了路好走，加強人際關係對日後發展有益。
【愛情運★★★☆☆】
渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加集體活動，容易得到異性的關注。
【事業運★★★★☆】
精力充沛，思維很活躍，會突然冒出很有新意的點子，對你負責的任務很有幫助。
【財富運★★☆☆☆】
財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意別在莽撞之下做出衝動的決定！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：9:00-11:00am 睡蓮紫
開運方位：西北方向
天蠍座
短評：總體運勢不賴，但也要提防破財。
【整體運★★★★☆】
單身者容易與知己的異性朋友來電，感覺合適的話，為何不繼續深交呢？事前工作做得好，客戶也會願意接受你較高的產品報價；有破財的危險，要留意好自己的貴重物品；開車族需注意行車安全，否則易發生交通事故。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會與心儀對象約會，到環境優雅的咖啡廳、餐廳約會，會有意想不到的效果。
【事業運★★★★☆】
貴人助力強，同事和朋友都是你的貴人，在工作中容易得到支持與幫助，要好好把握。
【財富運★★☆☆☆】
財運不顯，少玩金錢遊戲，宜主動學習理財之道，充實知識見聞。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：5:00-6:00pm 葡萄紫
開運方位：東南方向
射手座
短評：有機會幫朋友排憂解難。
【整體運★★★☆☆】
今天可以買些小禮物送給戀人，會讓對方感動不已，兩人的感情也會隨之升溫。工作上會感到些許的疲倦，但能堅持做完當天的工作。閒暇時，有機會成為朋友的傾訴對象，在開導朋友的同時，你也獲得了快樂。
【愛情運★★★☆☆】
單身者不再苛求愛情，享受獨處的快樂時光，越是不強求越有機會偶遇良緣唷！
【事業運★★☆☆☆】
今日的事業運不太理想，會被瑣碎的事情干擾，導致正事辦不完，所以只能勤快一點好把手邊工作做完唷！
【財富運★★★☆☆】
花錢享受是件快樂的事，但也應有所節制。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：7:00-8:00am 咖啡棕
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：放寬心，該忘的就忘了吧！
【整體運★★★★☆】
已經過去的事就別放在心上，計較太多反而會拉大兩個人的距離；今天的金錢運頗旺，會讓你實實在在的感受到，原本空空的錢包就這麼豐厚了起來；看似陷入僵局的事業傳來了新的好消息，著實讓你振奮不已。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛運平平。少說兩句挑剔、埋怨的話，才不會引發口角。
【事業運★★★★★】
運氣很不錯喔，外界的助力很強！從事業務競爭工作者，較易感受到好運。
【財富運★★★☆☆】
財氣平平，保守為宜，忌大筆投資，適合把錢拿去銀行存起來。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：8:00-10:00pm 竹葉青
開運方位：西南方向
水瓶座
短評：平淡的一天，喜歡遠離人群的感覺。
【整體運★★★☆☆】
享受與世無爭的輕鬆感覺，不是性情的轉變，只是突然有種想體驗別樣生活的想法。投資管理上手頗快，喜歡自己動腦動手的快感。別把工作想得太完美，回報還得需要一定的付出。
【愛情運★★★☆☆】
易感疲憊，提不起勁時可投入愛人的懷裡休息片刻，你會得到溫柔的呵護。
【事業運★★☆☆☆】
運氣不佳，單槍匹馬獨立作業困難重重，應多運用團隊優勢，群策群力才能獲勝。
【財富運★★★☆☆】
稍微控制自己的慾望，小心入不敷出。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：9:00-10:00am 薔薇粉
開運方位：西北方向
雙魚座
短評：易感心煩，急需放鬆身心。
【整體運★★☆☆☆】
今天感性異常，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，排遣鬱悶心情。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，進行談判會大有收獲。財運方面對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要操作。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者容易懷疑另一半的感情，別這麼不信任對方，懷疑會對感情有減分的效果唷！
【事業運★★★☆☆】
雖不乏轉換跑道的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。
【財富運★★☆☆☆】
金錢流失較快，有不少臨時性開銷，容易超出預算。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：7:00-8:00am 古銅青
開運方位：西南方向
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