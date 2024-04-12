每日星座運勢／處女口舌上的是非多 不要對號入座

2024-04-12

牡羊座

短評：遇到小阻力，需理性處理。

【整體運★★☆☆☆】

工作上會遇到一些麻煩，不過，只要調整好心態，找出問題的癥結，就不難擺脫困境。單身者面對心儀的對象缺乏自信，要想俘獲對方的心，還需積極表現，用行動來征服對方，才能美夢成真。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻關係較緊張，小心戰爭一觸即發。兩人在一起容易爭吵，雙方都應少說兩句才好！

【事業運★★☆☆☆】

很多事情會需要獨自處理，使得壓力增加。雖不能得到實質幫助，但請教有經驗者的意見會少走很多冤枉路。

【財富運★★★☆☆】

小賭怡情，開心就好，不宜太投入！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00pm 淺海藍

開運方位：正南方向

金牛座

短評：溝通是打開心靈之門的鑰匙。

【整體運★★★★★】

今天是難得的談心機會，對於感情和生活中出現的問題進行檢討、分析，並不斷提醒改善，心中的不快才會得以抒發；工作中與其他部門溝通良好，事情辦得很順利；財運一般，很難發現有值得投資的項目，進行儲蓄比較好。

【愛情運★★★★☆】

想緊緊黏在心上人身邊！放下自我設限的原則，感情便會急速加溫。

【事業運★★★★★】

今天事業上有機會幫同事調解紛爭，也能因此獲得同事的信賴呢！

【財富運★★★☆☆】

工作上有經手錢財的機會，然而大多是過路財神，不是自己的錢啦！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 薰衣草紫

開運方位：正東方向

雙子座

短評：正視適應群體的重要性。

【整體運★★★★☆】

與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠布公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，又能獲得同事們的肯定。

【愛情運★★☆☆☆】

小別勝新婚！保持距離，以策安全。今日還是別黏得太緊比較妥當！

【事業運★★★★★】

事業運不錯，容易受到長官的關照，也有機會在團隊中扮演主導者的角色。

【財富運★★★★☆】

財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘、與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 水晶紫

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：好運離你稍遠。

【整體運★★★☆☆】

多花心思製造一些浪漫氣氛，和戀人的相處能增添幾分濃情蜜意；做事一板一眼，遇到問題很難變通，對事情的發展極不利；和財富總是存在一步之遙，就連買彩券也會因一個號碼的差別，而與獎金擦肩而過。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活平順，只是少了些許情趣，你不妨主動製造一些浪漫的情境。

【事業運★★☆☆☆】

在工作會議中發表言論時要特別注意措辭，太激憤易得罪人，甚至出現火爆場面，影響工作可就得不償失。

【財富運★★★☆☆】

情緒不穩，暫停投資行動，因為勉強為之，判斷錯誤的機會很高。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 碧空藍

開運方位：東北方向

獅子座

短評：戀情可望明朗化，化解誤會。

【整體運★★☆☆☆】

今天的愛情溫度剛好適中，約對方出去走走，易助冷戰中的情侶化解矛盾。中式格調的咖啡廳、茶館是洽談生意的好場所，成功率極高。學習氛圍對你的學習品質影響頗大，應挑選安靜、舒適的學習環境。

【愛情運★★★☆☆】

不適合傳遞情書或直接表白，易遭到拒絕；戀愛中的人容易有喜事降臨。

【事業運★★☆☆☆】

情緒多變，暴躁易怒，會因一些雞毛蒜皮的事與他人發生爭執，要特別注意控制好情緒。

【財富運★★☆☆☆】

不利投機，因為易患得患失。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-4:00pm 嫩芽綠

開運方位：西南方向

處女座

短評：退一步海闊天空。

【整體運★☆☆☆☆】

和戀人間各執己見，雙方都不願意退讓，極易捲入戰爭之中；學生族積極參加校園裡的活動，能從中獲得不少收獲；購物運不佳，關注商場發派的傳單，才不會錯過最佳的購買時機。

【愛情運★☆☆☆☆】

爭執不合頻頻的一天，盡可能保持距離以策安全。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業不太平順，口舌上的是非多了點，只要不對號入座，也不會有什麼問題的喔！

【財富運★☆☆☆☆】

金錢運作上易出狀況，手頭吃緊。可尋求親友金援，以解燃眉之急。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00pm 湖水綠

開運方位：西南方向

天秤座

短評：在工作與生活中尋求平衡感非常重要。

【整體運★★★☆☆】

今天的你顯得特別耀眼奪目，極易從人群中脫穎而出，並得到異性的關注。人情世故給你帶來頗大的困擾，請客、吃飯免不了讓你的錢包縮水。不過，朋友多了路好走，加強人際關係對日後發展有益。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加集體活動，容易得到異性的關注。

【事業運★★★★☆】

精力充沛，思維很活躍，會突然冒出很有新意的點子，對你負責的任務很有幫助。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意別在莽撞之下做出衝動的決定！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00am 睡蓮紫

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：總體運勢不賴，但也要提防破財。

【整體運★★★★☆】

單身者容易與知己的異性朋友來電，感覺合適的話，為何不繼續深交呢？事前工作做得好，客戶也會願意接受你較高的產品報價；有破財的危險，要留意好自己的貴重物品；開車族需注意行車安全，否則易發生交通事故。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與心儀對象約會，到環境優雅的咖啡廳、餐廳約會，會有意想不到的效果。

【事業運★★★★☆】

貴人助力強，同事和朋友都是你的貴人，在工作中容易得到支持與幫助，要好好把握。

【財富運★★☆☆☆】

財運不顯，少玩金錢遊戲，宜主動學習理財之道，充實知識見聞。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 葡萄紫

開運方位：東南方向

射手座

短評：有機會幫朋友排憂解難。

【整體運★★★☆☆】

今天可以買些小禮物送給戀人，會讓對方感動不已，兩人的感情也會隨之升溫。工作上會感到些許的疲倦，但能堅持做完當天的工作。閒暇時，有機會成為朋友的傾訴對象，在開導朋友的同時，你也獲得了快樂。

【愛情運★★★☆☆】

單身者不再苛求愛情，享受獨處的快樂時光，越是不強求越有機會偶遇良緣唷！

【事業運★★☆☆☆】

今日的事業運不太理想，會被瑣碎的事情干擾，導致正事辦不完，所以只能勤快一點好把手邊工作做完唷！

【財富運★★★☆☆】

花錢享受是件快樂的事，但也應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00am 咖啡棕

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：放寬心，該忘的就忘了吧！

【整體運★★★★☆】

已經過去的事就別放在心上，計較太多反而會拉大兩個人的距離；今天的金錢運頗旺，會讓你實實在在的感受到，原本空空的錢包就這麼豐厚了起來；看似陷入僵局的事業傳來了新的好消息，著實讓你振奮不已。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平。少說兩句挑剔、埋怨的話，才不會引發口角。

【事業運★★★★★】

運氣很不錯喔，外界的助力很強！從事業務競爭工作者，較易感受到好運。

【財富運★★★☆☆】

財氣平平，保守為宜，忌大筆投資，適合把錢拿去銀行存起來。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 竹葉青

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：平淡的一天，喜歡遠離人群的感覺。

【整體運★★★☆☆】

享受與世無爭的輕鬆感覺，不是性情的轉變，只是突然有種想體驗別樣生活的想法。投資管理上手頗快，喜歡自己動腦動手的快感。別把工作想得太完美，回報還得需要一定的付出。

【愛情運★★★☆☆】

易感疲憊，提不起勁時可投入愛人的懷裡休息片刻，你會得到溫柔的呵護。

【事業運★★☆☆☆】

運氣不佳，單槍匹馬獨立作業困難重重，應多運用團隊優勢，群策群力才能獲勝。

【財富運★★★☆☆】

稍微控制自己的慾望，小心入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 薔薇粉

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：易感心煩，急需放鬆身心。

【整體運★★☆☆☆】

今天感性異常，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，排遣鬱悶心情。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，進行談判會大有收獲。財運方面對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要操作。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者容易懷疑另一半的感情，別這麼不信任對方，懷疑會對感情有減分的效果唷！

【事業運★★★☆☆】

雖不乏轉換跑道的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。

【財富運★★☆☆☆】

金錢流失較快，有不少臨時性開銷，容易超出預算。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00am 古銅青

開運方位：西南方向

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