快訊

台中爌肉飯名店豬肉晾戶外八哥鳥啄食 網友諷「下一家寶林茶室」

日本紅麴食品死者再增2人 小林製藥明開記者會說明

流言纏身還當擋箭牌 從凱特王妃看嫁入英王室有多苦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女生最不想交往的五大星座男！處女高標、雙子花心、「這星座」信口承諾忘光光

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為情侶示意圖。圖/ingimage
圖為情侶示意圖。圖/ingimage

感情是雙方互相的，是一種以禮相待的狀態，是一種包容與理解的相處方式。所以交往前，一定要先了對方的人格特質和為人處事態度，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有五個星座男有些惱人特質，會讓女生交往前就想打退堂鼓。快看看都有誰吧。

TOP 5 處女座 高標要求壓力大

處女座男，通常會過度追求完美，在很多小細節要求太多，有時候甚至過於苛刻、批評和挑剔，很多事情都有自己的標準的眼光，所以對他人更是用高標準來看待。這種嚴格的要求可能會讓一些女性覺得壓力太大，尤其是那些對自己要求不那麼高的人，會覺得不自在和被評判，因為她們希望在關係中感受到接受和寬容。再來就是處女座男喜歡用邏輯和分析的方式看待事物，不太注重情感和親密關係，這點會與女性有很大落差，因為女性比較希望在交往中，得到更多的情感支持和溫暖。

TOP 4射手座 信口承諾做不到

射手座男，喜歡冒險和自由，渴望探索未知的領域不喜歡受到束縛和限制，因為過於穩定的關係、過於安定的生活，會壓抑著他們追求自由的心。射手座男，也表現出不成熟和不負責任的一面，太隨意就給承諾，或對承諾不重視，會讓女性覺得不可靠或不可信賴。最後，射手座男比較偏好獨立思考和行動，很注重自己的個人發展和目標，不太關注他人的情感需求，這常導致女生感到被忽視或不被重視，得不到感情上的支持。

TOP 3雙子座 三心二意太多變

雙子座男，高度的社交需求，喜歡與不同的女性接觸和交談，容易讓感情中的女方，覺得雙子座男沒有忠誠度也不夠專情，感受不到穩定的未來。而雙子座男的好奇心重，喜歡新鮮刺激的事物，不喜歡單調的日常生活，也常使的女性感到不確定和不可靠，會擔心自己有一天可能失去雙子男的興趣，而被拋棄。最主要還是雙子座男的思想敏捷、變化莫測、性情緒多變，不容易被理解，很難捉摸和預測他們的行為，會能讓女生困惑和不安定感增加。

TOP 2獅子座 支配控制脾氣差

獅子座男，比較有自信、自我意識也很強烈，希望成為關注的焦點。他們可能會希望得到更多的讚美和崇拜，也通常很容易得到更多其他女性的關注，這就會讓感情中的女性有被忽視或不被平等對待。加上男獅子座往往具有支配和控制的傾向，會希望女方能完全順從男方的意見和決策，這容易讓女生感到受限制和失去自主權。另外，獅子座男的自我表達和情緒管理，也有不穩定的狀況，強烈的情緒和火爆的脾氣，會讓女性無所適從。

TOP 1 水瓶座 外星人冷淡難相處

水瓶座男，很在乎獨立的感覺，喜歡獨自思考，獨自行動，有自己的空間，這在感情女性眼裡，顯得過於冷漠和太過理性，得不到足夠的溫暖和和親密感。而且水瓶座男，比較喜歡友誼和團體活動，會與廣泛的社交圈子保持聯繫，並享受與朋友們共同的興趣與愛好，卻不知不覺的排擠了感情對象。加上水瓶座男，那種獨特和古怪的行為，奇特的興趣和想法，可能使女性難以理解也不容易接受，甚至會長期都抱著懷疑的態度來看待水瓶座男。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

絕對不虧待自己！4星座超愛花錢，卻反而能賺更多錢　牡羊找到快樂、水瓶反而能找到賺錢機會

偷吃成性…婚後容易出軌五星座男！汪小菲、陶喆都是第一名星座

人前人後不一樣要小心！3星座是表演型人格　雙子演到太入戲、水瓶城府太深了

藏很深！12星座暗黑秘密…白羊第1句話才真、巨蟹伴侶≠家人、天秤各種柔弱都是演的

相關新聞

今「觀世音菩薩誕辰」做這3件事吃2食物 命理專家：旺人旺財

今(28)日是「觀音生」農曆2月19日，命理專家柯柏成在臉書分享在這一天要做3件事，包括拜觀音、吃素食，和說吉祥話，並吃豆腐和蔬菜兩種食物，不僅旺人還能旺財。

最強生肖配對3組合！能好上加好 攜手發財致富

大多人都希望在求財的道路上更為順遂，但一個人的能力有限，若能搭配神隊友的支持，則可如虎添翼，更上一層樓，在十二生肖中，有幾組生肖的搭配就能發揮出極大效益，手牽手邁向發財致富的康莊大道，一起來看看是哪幾組生肖。

女生最不想交往的五大星座男！處女高標、雙子花心、「這星座」信口承諾忘光光

感情是雙方互相的，是一種以禮相待的狀態，是一種包容與理解的相處方式。所以交往前，一定要先了對方的人格特質和為人處事態度，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有五個星座男有些惱人特質，會讓女生交往前就想打退堂鼓。快看看都有誰吧。

每日星座運勢／摩羯花錢要評估一番 別出手太闊綽

2024-03-28牡羊座短評：樂觀地面對生活和工作，每一天都可以很精彩。【整體運★★★★☆】心情開朗，精神保持在最佳狀態，工作效率提高不少，做事時信心十足，一整天下來過得非常充實。你的好心情也影響到

3月28日觀音生禁忌多！「三生肖」快拜菩薩有機會發大財

觀世音菩薩救苦救難，民間俗稱「觀音媽」，農曆2月19日是觀音菩薩誕辰，今年「觀音生」正好是國曆3月28日，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享「觀音生」有六大禁忌、還有三個生肖一定要拜觀音會發財，千萬不要錯過。

12星座的她和他：同一星座的男女其實差很大？

大家有沒有這種感覺：有時候，即使討論的是同一個星座，每個人的評價卻差異很大？除了個體差異以外，其實還有一種可能，那就是男性與女性的差異。雖然都是同一個星座，但男女差異之大，很可能讓他們看起來像是兩個物種哦！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。