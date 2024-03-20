「春分」到！ 命理師揭12生肖2024上半年運勢 3生肖有財運、龍貴人運很旺

今天是春分，代表日夜等長，寒與溫均半，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，春分是重要的節氣，攸關著上半年直到9月的運勢，本命生肖年屬龍者上半年貴人運特旺、屬羊者上半年官運跟事業運都不錯，至於屬猴、狗、鼠上半年旺在財運，生肖蛇則有機會中大獎。關於12生肖2024上半年運勢如何？以及各自要注意什麼才能趨吉避凶？邱彥龍老師一一分析如下：

★鼠

屬鼠的朋友，2024年上半年有大財運的機會，運勢不錯，在工作上會有好成績，但也因為成績亮眼，容易遭人忌妒惹來閒話，建議不要讓別人的言語來讓自己受到影響，事業上會有海外、網路、外商的工作機會來找你，但需要好好評估是否適合，好好把握今年上半年的旺運。

★牛

屬牛的朋友，2024年上半年會有很好的自我規劃，且有機會擁有突然來的幸運之財，雖然說之前衝動投資導致錢拿不回來是你的痛，你的另一半、客戶、合夥人也讓你感到壓力，但其實別忘了他們也給你許多關照與支持，凡事感恩，好運就來。6月底之後慎防說話得罪人，可能會突然面臨一些奇奇怪怪的事，凡事求穩為上。

★虎

屬虎的朋友，2024年上半年容易因衝動迷糊而惹災，多祈福可以化解，可喜的是心智會有所開悟、想像力、藝術能力也會有所突破，3月至4月底小心被人陷害，只要可以撐過，另一半、合夥人與客戶會為你帶來財運，得財的機會主要在網路或海外。7月底之後事業、財富要小心被拖欠或延遲款項，可能合同方面會需要重簽，過程會比較繁瑣，且有錢財風險危機，謹慎點為妙。

★兔

屬兔的朋友，2024年上半年主要好運在海外、網路、異地或學習單位，能擁有高名聲、人氣與財運，但也有小人存在，網路行銷要特別謹慎小心，放慢腳步，搞清楚再行事才不會走冤枉路。只要你運勢好起來，另一半、客戶、合夥人也都會跟著一起好起來。事業與財運會有無形的加持幫助，所以多多祈福，可以為事業帶來不錯的成績，財運也會跟著旺。六月底之後跟兄弟姊妹或朋友出遠門要注意交通、迷路或搭錯車等意外。

★龍

屬龍的朋友，2024年上半年名聲與人氣快速增長，會在事業上得到認可與欣賞，有貴人幫助或升官的機會，財富增長得特別快，甚至有中大獎的機會，過往累積的福報與努力會靠近你，讓你得到豐厚的成就與財富，但過去的業力也會來到，這是屬於福禍相隨的運勢，3月20日至4月20日之間事業上要注意小人用蒙蔽、詐欺、演戲的伎倆來欺騙陷害你，慎防踩坑，最好花點時間充實自我，可以使你的心智、想像力跟藝術能力大幅進化，讓自己開悟覺醒，只要保持光明心，開開心心前進，就可逢凶化吉。

★蛇

屬蛇的朋友，2024年上半年不要給自己太大壓力，保持歡喜心好運才會來，五月份在網路、外地、國外、高等教育類的環境，會讓你的事業得到大財富，並帶來高人氣，名聲就此打開，並且得到關注，暗中也會有貴人幫助，智慧突然大耀進，有機會中大獎。但要慎防朋友騙錢跟爛桃花的問題，不要太衝動行事，任何決定都要好好選擇與判斷，可以多拜家裡的神佛、祖先，對你的財富會有很大的幫助。

★馬

屬馬的朋友，2024年上半年個人主義很強，行動力也很強，但要注意自我的態度，說話容易得罪人，嚴重導致悲劇發生都有可能，突然的幸運讓你有機會掌握大財運，私底下名聲廣傳，記住要把握好時間分配，切勿狂妄自大或幻想做白日夢，否則6月以後會發現白忙一場，破財嚴重，須慎防與檢視。

★羊

屬羊的朋友，2024年上半年事業運與官運很強，第六感也很強，擁有藝術氣息者，相對討人喜歡，至於早已準備好的人可以盡情發揮，但也要注意業力的牽絆，高名聲必然成為眾人矚目的焦點，但是福是禍要看個人本命，擁有突然來的財富，花費也會相對提高，6月底之後要注意兄弟姊妹、另一半或客戶突然有事發生或變卦，後座力讓你隱隱作痛，特別要注意交通意外、水火之災、開刀血光或官訟是非。

★猴

屬猴的朋友，2024年上半年前期正、偏財運很旺，能靠美麗亮眼、帥氣的外表或個人魅力得到名聲，人氣水漲船高自然帶來財富，6月底之後會因為家裡、客戶、合夥人或另一半的錢財問題而影響到你的情緒，工作與事業壓力不小，可以放縱吃點美食讓自己放鬆，整體來說上半年還是很不錯的。

★雞

屬雞的朋友，2024年上半年內心有點疙瘩，因為想掌控的不一定控制得了，順應表象是好事，你也會發現兄弟姊妹與朋友都喜歡接近你，雖有偏財運，但應見好就收，房地產方面有機會得到大筆財富，但要當心快錢也會有大風險。

★狗

屬狗的朋友，2024年上半年偏財運旺，也有機會靠兄弟姊妹、閨密、鐵兄弟賺到幸運之財，事業上只要掌握步驟運勢會很旺，但6月底之後切勿做過多的享樂與投機，最好將得來的錢存入房地產或留著以備家庭不時之需，才能順順利利。

★豬

屬豬的朋友，2024年上半年會讓人感覺你很神秘，錢財多半用在工作與另一半及小孩身上，當然享樂也是支出的一部分，6月底之後因為朋友、另一半、小孩、投資或合約等問題會產生強烈的衝突要小心。上半年適合在房地產、土地、礦產及建設等屬土的行業中得到好運與財富。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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