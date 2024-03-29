「啊…有流星」為何總來不及許願！流星飛過大概多久時間？
關於流星劃過時間的知識
流星有分劃過時間長的和短的，不過真正發光的時間都在1 秒左右。
一看就懂！3個重點
流星體下墜的速度
墜向地球的流星體（塵粒）落向地球的速度約為每秒40 ∼ 60 公里。從一顆流星發光的高空（距地面 85 ∼ 115 公里）以和地平線成 30 ∼ 90 度角掠過，需要的時間是 0.5 ∼ 1.5 秒（約 1 秒）。
也有完全不動的流星
如果一顆流星是朝著觀測它的人飛過來，流星的視覺路徑就會是一個點而不是一條線。如果在什麼都看不見的夜空中，突然間有光點出現又迅速消失，那就是一顆朝你飛過來的流星。
我們看到的是表觀速度
流星往地球墜落的方向和觀測者的位置，會讓人以為流星的外觀有長有短。其實長、短流星的發光時間同樣都是一秒鐘左右，但外觀較長的流星，視覺上好像更快。
小知識：獅子座流星雨中流星體的下墜速度非常快，高達每秒 70公里。
(本文摘錄自《一日一頁宇宙大驚奇：從天文觀測到太空探索，大人小孩都想知道的天文知識》，商周出版，未經同意禁止轉載。)
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