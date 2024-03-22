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星座最早起源在哪？竟然是美索不達米亞的牧羊人發現的

商周出版／ 文‧左卷健男
圖為星座示意圖。圖/ingimage
圖為星座示意圖。圖/ingimage

關於星座起源的知識

據說星座是大約 5000 年前起源於現在的伊拉克地區。

圖／商周出版提供
圖／商周出版提供

一看就懂！ 3 個重點

星座來自古代文明的發源地美索不達米亞的牧羊人

人類的肉眼可以看到大約 8600 顆星星。在古代文明的發源地美索不達米亞，牧羊人們把夜空當成畫布，把夜空中明亮的「東西」（天體）連在一起描繪出動物和神靈。星座的起源地相當於現在的伊拉克境內，大約在底格里斯河和幼發拉底河之間。

廣泛用到時鐘和日曆裡的星象圖

《一日一頁宇宙大驚奇：從天文觀測到太空探索，大人小孩都想知道的天文知識》。圖／商周出版提供
《一日一頁宇宙大驚奇：從天文觀測到太空探索，大人小孩都想知道的天文知識》。圖／商周出版提供

起源於美索不達米亞星座文化，讓星星的移動特色被大量使用在鐘錶和日曆裡，經由地中海東部的商人帶到希臘。於是，星座和希臘神話有了聯結，最後逐漸演變成現在看到的星象圖。

大航海時代後，南半球的星座也加入其中

15 世紀歐洲人的航海擴大到了南半球，把在希臘看不到的、南半球星空中的星座加進了星象圖中。到了1930 年，國際天文學聯合會制定了目前公認的88 個星座。

小知識：1994年，日文名稱中的「蠅座」（はぃ座）正式改為「蒼蠅座」（はえ座）。

(本文摘錄自《一日一頁宇宙大驚奇：從天文觀測到太空探索，大人小孩都想知道的天文知識》，商周出版，未經同意禁止轉載。)

伊拉克 希臘 星座 神話

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