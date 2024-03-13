錢進來了！3月哪些生肖財運爆表？快來看你在不在名單上

2024年來到了3月，正是乍暖還寒的時節。此時的運勢是否也像天氣一樣多變呢？有哪些生肖可以迎接財神賞賜的好運？現在就由科技紫微網帶著大家來看看，十二生肖在這個3月裡的財運如何？

3月正財最佳：生肖虎

3月偏財最佳：生肖羊

生肖鼠

這段時間裡，你能夠不緊不慢的處理財務狀況，也有自信能夠抓住每個賺錢機會。然而，過度自信時，你會忽略機會背後所隱藏著的危險。因此，無論看到多好的賺錢機會，若本金不足，可千萬不要過度擴張信用，以借債的方式去投資，以免陷入債務之中，勞心又費力！自信＋謹慎，是你本月賺錢的法寶，二者缺一，便會讓你得不償失。

生肖牛

開源部分，你會保持在穩定的狀態，不太會增加新的投資標的。手中的投資雖不會虧，但也見不到太多盈利。在財物保管方面，最近得多加注意小偷或扒手，甚至有些重要的檔案也可能因此丟失。偏財方面的投機活動需要為自己畫下界線，除非是業務來往考慮，否則買彩券、打牌等當成怡情活動就好，不可認真投入，不然會掉進無底洞。

生肖虎

讓創意飛一會兒，靈活的思維會讓你在理財路上左右逢源，能夠尋找或創造出更多的營生之道。這個月你不僅能敲定大宗業務或投資專案，還能得以結識多金又樂於跟你當真心朋友的人。會賺錢，同樣也要會花錢，在健康、出入穿著、禮節往來等方向增加投資，將有助於日後收到回報。

生肖兔

你最近踩著「皇帝不急，急死太監」的步伐，緩慢的作風會讓周圍的人急得發瘋，總害怕你會延誤時機，影響大家的利益。但財神爺就是眷顧你，莫名奇妙的就有好處落到你頭上，讓你撿現成的便宜；或是你終究證明了慢也有慢的好處，「早起的蟲兒被鳥吃」，慢了那一步，反而防止了你掉入虧損的泥淖。

生肖龍

這個月，你滿腦子都煩惱著怎麼搞定錢、怎麼開發新領域、怎麼保住地位……表面上你不動如山，內心卻狂風驟雨。與其閉門造車，不如找人商量，以免被自己的主觀所誤導。若你此月選擇主動積極開發，創業者在開發過程中可能交際費用較高；另外，是否可投入大筆資金投資，則須視個人實力而定，倘若實力不足，恐只是一時的擴充假象，無法長久維持。

生肖蛇

你的財神爺這個月不知道是不是迷糊脫線，不是晚給金子就是少給金子！此月你計畫財務時保持悲觀保守的心態較妥當，若是預期越高，實施起來越容易因計畫趕不上變化，後果可能是嚴重脫節、甚至全部崩盤！另外此運還有破財之象，不適合當金錢主控者，否則錢財會守不住；尤其感情不順、情緒不佳者，更容易因工作意願或求財慾低落而無心奮戰，自斷財路。

生肖馬

在環境的引誘下，心境會有些迷惘、浮動，不耐寂寞，不甘平淡，易排斥眼前的財政狀況，想玩點刺激的金融遊戲！提醒你，小人會戴著友善的面具來接近你，此時千萬別把親友的勸阻當耳邊風，以免後悔莫及。求財還是憑專業取勝為好，強奪或貪圖份外之財，不是本月該走的路。另外也不利投資不熟悉的領域或股票市場。

生肖羊

財運呈上升趨勢，可勤快與客戶或有影響力的朋友聯絡，利於抓住賺錢機會。越是勤快，進財趨勢就會越好。另外，偏財運給力，中獎的機率比平常高，商場購物抽獎、餐廳活動摸獎等都是你試運氣的機會；至於彩券選號，可以選擇對你和伴侶都比較有意義的數字，中獎機率也會較高。

生肖猴

本月財氣不穩定，此運的散財能力特別強，財富要藏好，在別人面前多裝窮，否則易引來賴帳的借錢者，另外也會有人拿你當信用卡，凡事都指望著你買單，尤其喜歡與異性玩曖昧的人，要謹防異性將你的錢掏空。投資方面也宜低調保守，風險大、投入大的產品最好別碰，失利機率極高，若已上手，則需找業內行家協助。

生肖雞

雖然財運不算旺盛，但是賺錢時的精彩表現令你自己欣慰。賺到的錢也許不很多，但你能滿足於從過程中得到快樂。另外，這段時間容易發生需要你江湖救急的事，若你沒那麼多餘錢，或對借錢之人無法做到百分百信賴，還是Say No比較好，以免增加心理壓力和風險。

生肖狗

賺錢機會多多，恨不得能多幾個分身把機會攬盡。盡量選擇熟悉的業務，抓大放小，就能賺到大錢。精力有限，千萬不要看到機會就一把抓，把心思分得太散，會被越來越多的繁雜事務纏住，一旦市場發生動盪，會弄得你手忙腳亂，處理不及而發生虧損。還是專營某一兩項比較好，不僅減少風險，也能利滾利式的生出更多財富。

生肖豬

財神爺這個月就一路人甲，對你只冷觀而不出手相助。財運表現平平，不要抱著什麼一夜暴富的幻想，以不變應萬變才是本月應該持有的理財態度。這個月發生財務危機的原因，多半出於對熟人的太過相信，也許是誤信朋友的能力或承諾，甚至也許會遭朋友背叛。「親兄弟明算帳」是你本月必須堅守的原則，以免一腳踏空。

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