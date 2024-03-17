殺破狼週運勢／雙子陷入秘密戀情 水瓶預期外支出變多

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的木星與天王星雙雙脫離不良相位影響，會有另外的兼職或臨時性的外快增加收入。某些白羊座則是在此時被調整薪資，會比先前的待遇高上許多。

工作運方面，太陽進入命宮，與水星齊聚，工作效率提升，在職場表現有目共睹，成為許多人憧憬的人物。某些白羊座則是不斷需要與人溝通，應對得宜，深獲客戶與上司認同。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入心靈宮位，與金星、土星、海王星齊聚，暗戀的人似乎一直沒有注意到你的心意，會因此生悶氣。單身的白羊座會對找不到適合的對象有些煩惱。

人際關係方面，冥王星在人際關係宮位行進，目前參與的一些團體或圈子感到十分狹隘，有些規定或戒律十分死板。某些白羊座則喜歡獨來獨往，自成邊緣人，覺得如此比較自由，但受到欺負時沒有人可以幫你。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，木星與天王星齊聚命宮，冥王星又在志業宮位行進，在職場會進入獨立的部門，一個人決策許多事即可。某些金牛座則是開始獨立創業，一個人校長兼撞鐘，但工作時間是自由的。

感情運方面，太陽與水星齊聚在心靈宮位，與喜歡的人有許多交流的機會，甚至會大膽向對方示愛。單身的金牛座，與某個網友每天都會在一個時間聊天，受到制約，不知不覺產生了好感。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，與金星、土星、海王星齊聚，突然意識到，在團中經常不知不覺被情緒勒索，成為免洗工具人，每天為了別人的事在忙，忽略了自我。

健康運方面，木星與天王星齊聚命宮，身材走樣，內分泌失調、皮膚狀態不佳，需要下定決心調整飲食，以及開始做些運動，並調整好作息，這段時間會是日後是否能恢復健康的關鍵點。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，與水星齊聚，會加入一個溫暖的團體，每個人相互分享好的經驗或事物，覺得能待在這樣的團體感到很愉快。某些雙子座遇到困難，會遇到男性貴人伸出援手。

工作運方面，火星進入人志業宮位，與金星、土星、海王星齊聚，目前工作開始忙碌起來，在職場上受到許多人喜愛，逐漸有一些成就感。某些雙子座正在轉換工作領域的過渡期，常常需要加班，但對於未來已經見到曙光。

本週須注意的部分

感情運方面，木星與天王星齊聚心靈宮位，目前喜歡的對象，沒有發展的可能性，但又深深被對方的特別吸引，這份愛戀只能藏在心裡。某些雙子座陷入不可告人的秘密戀情，會被一些好事者大做文章。

學業運方面，冥王星在學業宮位行進，遇到較為固執的指導者，對於作業、報告的要求十分嚴格，使你覺得學業壓力很大。某些雙子座在學校受到同儕排擠，成為邊緣人。

巨蟹座：

整體運勢

遠行運方面，火星進入遠行宮位，與金星、土星、海王星齊聚，會參加一個挑戰性較高的遠行計畫，會攀登難度較高的山嶽，或是到未開發的區域探險。某些巨蟹座則是會去靈修聖地朝聖，好好沈澱身心靈的疲憊。

工作運方面，太陽進入志業宮位，與水星齊聚，在職場工作表現受到重視，會被派去談判重要的合約，或是需要出差到外地，解決較為棘手的問題。某些巨蟹座在職場立功，成為受人矚目的人物。

本週須注意的部分

學業運方面，火星進入學業宮位，與金星、土星、海王星齊聚，目前作業、報告堆積如山，難以消化，卻還要參與社團或學校的對外活動，學業壓力大，並且身負使命。

感情運方面，冥王星進入慾望宮位，對於親密關係有強烈的渴望，但對方無法滿足你的需求，可能會有肉體出軌的現象。單身的巨蟹座可能會尋求一夜情解決生理需求，但會因此捲入複雜的情感關係中。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的木星與天王星脫離不良相位的影響，可自己獨立運作許多事務，沒有同事與上司拖累，感覺輕鬆許多。某些獅子座會升任主管級職務，決定整個事業或部門發展的方向。

金錢運方面，火星進入財務宮位，與金星、土星、海王星齊聚，獲得一筆獎金，足以支付大額的帳單。有投資習慣的獅子座，投資標的回穩，可選適合的時間出脫，至少不會賠本。

本週須注意的部分

健康運方面，火星進入疾厄宮位，與金星、土星、海王星齊聚，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時當心著涼感冒或病毒感染，喉嚨因此發炎、失聲。某些慢性疾病的病徵浮現，需注意作息與飲食，特別是睡眠品質。

感情運方面，冥王星持續在感情宮位行進，對情感對象的佔有慾較為強烈，兩人也經常形影不離，偶而會嚮往自由，但愛情價更高。單身的獅子座會積極參與許多聯誼、相親活動，或加入交友軟體，卻總是找不到適合的伴侶。

處女座：

整體運勢

感情運方面，火星進入感情宮位，與金星、土星、海王星齊聚，與喜歡的人親密關係較為頻繁，但雙方的關係卻還是撲朔迷離，名份未能確定。有穩定關係的處女座女生，對伴侶吝於表達愛意會有些不滿，但對方總用實際行動感動你。

學業運方面，木星和天王星齊聚學業宮位，不拿手的科目突然因為某個老師或同學的提點，茅塞頓開。某些處女座正在海外當交換學生、留學，在異國獲得學識，收穫滿滿。

工作運方面，冥王星持續在工作宮位行進，許多事務進入收尾階段，可自行決策很多問題的方向，感覺輕鬆許多。某些處女座則是可在外地或家中遠端工作，自己一個人做事情比較有效率。

本週須注意的部分

健康運方面，水星持續在疾厄宮位行進，依然要當心著涼感冒或是病毒感染，引發呼吸系統發炎。太陽進入疾厄宮位，注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸......等症狀時，千萬不要輕忽。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的木星與天王星脫離不良相位的影響，終於獲得應有的獎勵或補償，而有一筆資金可以好過一陣子。有投資習慣的天秤座，投資標的指數突然大幅成長，可在相對高點出脫，獲利了結。

感情運方面，太陽進入感情宮位，與水星齊聚，與喜歡的對象有許多交流的機會，雙方會在互動之中表明自己的心意，脫單機率高。單身的天秤座會遇到聊得很投機的人，不排除有發展的可能性。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入工作宮位，與金星、土星、海王星齊聚，會承接一項光鮮亮麗的任務，工作量也大幅增加，雖然很辛苦，但相對而言，所有的努力都會是有意義的。

健康運方面，火星進入健康宮位，與金星、土星、海王星齊聚，工作有過勞的傾向，並要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，並要當心著涼感冒或病毒感染，引發喉嚨發炎，睡眠品質與作息不正常，某些慢性疾病的病徵浮現。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入工作宮位，與水星齊聚，工作效率加速，表現在職場受到眾人矚目。某些天蠍座會成為一個團隊的領導者，被大家所依賴，發現自己的言行對他人產生很大的影響力。

感情運方面，火星進入戀愛、娛樂宮位，與金星、土星、海王星齊聚，與喜歡的人親密關係頻繁，雙方關係甜蜜，不過對方始終無法給你一個承諾。單身的天蠍座會抽到偶像演唱會的門票，不惜傾家蕩產，生活再忙碌也要去參加。

本週須注意的部分

家庭運方面，冥王星持續在家庭宮位行進，家人會因為各種因素離家工作或生活，突然面對空巢期，覺得有些寂寞。某些天蠍座則是因為家人過度掌控自己的生活，想離家出走，追求一點自由。

健康運方面，太陽進入健康宮位，與水星齊聚，工作有過勞的傾向，需注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸......等問題，千萬不要輕忽，並要當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統發炎。

射手座：

整體運勢

感情運方面，水星在戀愛、子女宮位行進，與喜歡的人有許多交流互動的機會，能更進一步了解對方。有小孩或飼養小動物的射手座，會發現孩子嘗試用一些方式跟你對話，表達他們的愛，使你感到驚喜。

工作運方面，在工作宮位的天王星與木星脫離不良相位的影響，職場的不確定因素解除，許多事務得心應手，工作順利。某些射手座則是使用遠端連線的方式在家工作或是遠距工作，覺得比較自由。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星進入家宅宮位，與金星、土星、海王星齊聚，會遇到吵鬧的鄰居，影響你的生活，非要動用公權力，對方才會安靜。某些射手座的居住空間要重新添購新傢俱，並做些整頓，環境比較雜亂，需要忍耐一段時日。

學習運方面，冥王星持續在學習宮位行進，在校園會遇到比較不愉快的事件，甚至被霸凌，變得不愛上學。某些射手座則是變成邊緣人，不想與人打交道，參加小團體，會因此錯過許多重要活動的消息。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，木星與天王星齊聚戀愛、子女宮位，會閃電進入一段情感關係，對方的格性蠻合拍的，感覺很幸運。感情穩定的摩羯座，懷孕機率大，或是已經有了身孕，孩子出生在即。

旅遊運方面，火星進入旅遊宮位，與金星、土星、海王星齊聚，在很倉促的時間決定了一個旅遊計畫，或是到外地出差，雖然食宿的待遇都很高級，但是行程比較緊湊，有些想朝聖的景點沒去成。

本週須注意的部分

金錢運方面，冥王星持續在金錢宮位行進，覺得最近物價高漲，必須省吃儉用過日子，才能維持生活。某些摩羯座對於金錢的安全感降低，需要多兼幾分差，才足以應付開銷。

工作運方面，火星進入面試、考試宮位，與金星、土星、海王星齊聚，會面試許多新型態的工作，雖然很快就被錄取，但對於進入新領域很沒信心。某些摩羯座參與各種公職或認證，順利通過門檻，但分發的單位並不理想。

水瓶座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的木星與天王星脫離不良相位的影響，生病的親人身體有好轉的跡象，使你放心許多。某些水瓶座則是搬到環境較好的地方居住，覺得生活品質改善許多。

旅遊運方面，水星在旅遊宮位行進，相位良好，會很有效率地計劃旅程，旅途都十分順利，即便遇到突發狀況，也有別的方案補救。某些水瓶座則是在短時間內到許多想朝聖的地方打卡。

工作運方面，水星在面試、溝通宮位行進，面試新工作很順利，很快就會收到錄取通知。工作穩定的水瓶座，因為說服力增強，可簽下重要的合約，或是解決職場的人事紛擾。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入金錢宮位，與金星、土星、海王星齊聚，預期外的支出變多，有些東西會很講究品質，需要分期付款，在物質生活上維持一定的品質，但生活卻過得很拮据。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，火星進入命宮，與金星、土星、海王星齊聚，即便是自知很不切實際的戀情，但能沈浸在戀情中，可以多快樂一天都算是賺到。單身的雙魚座，桃花旺盛，追求者眾多，但爛桃花也不少。

金錢運方面，水星在金錢宮位行進，太陽亦進入金錢宮位，許多錢都花在刀口上，並維持一定的生活品質，理財有方。某些雙魚座則是需要購買新的電器用品，記得貨比三家才不會吃虧。

旅遊運方面，木星與天王星齊聚旅遊宮位，脫離不良相位的影響，會很倉促決定一個行程，而且去旅遊的時間頗長，玩得十分愉快，甚至在異地長留一些時間，享受當地風土民情。

本週須注意的部分

健康運方面，火星進入命宮，與金星、土星、海王星齊聚，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，當心著涼感冒或病毒感染，喉嚨容易發炎，心理壓力較大，睡眠品質不佳。筋骨、牙齒、皮膚則需要長時間矯治。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

【更多精采內容，詳見 殺破狼占星手記Blog 】

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