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超倒楣三星座！處女物極必反、巨蟹吃悶虧、「第一名」衝太快摔得鼻青臉腫

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為天有不測風雲示意圖。圖/ingimage
圖為天有不測風雲示意圖。圖/ingimage

天有不測風雲，雖然人人都想要有好運，但有些星座就是特別倒楣，動不動麻煩纏身。命理網站旺好運分享「這些星座就是非常倒楣」，都有不同的原因倒楣，希望你不要上榜。

第三名：處女座

處女座太過於要求，有時候太嚴苛反而事情還沒做好，最後搞得自己的氣勢與運勢都很低迷，衰事就會越來越多，不能怪誰，只能怪自己太過於要求。

第二名：巨蟹座

巨蟹座就是太退縮了，很多時候都把別人排第一順位，自己放在後面，這樣永遠倒楣的是自己，因為總是太替別人想，因此吃虧的也總是自己。

第一名：牡羊座

牡羊座的人總是少一根筋，而且很倒楣，他們常常都不顧一切的勇往直前，而因此常常吃虧，有一種明明成功就在眼前，但就是到達不了。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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