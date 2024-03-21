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超精明卻裝笨星座？天秤故意的、處女不想扛責、巨蟹只想偷閒
有些星座聰明不外露，動不動就裝瘋賣傻，或是裝天真、裝無辜，讓自己置身事外。命理網站旺好運分享「哪些星座竟然很會裝瘋賣傻」，快看看都有哪些星座上榜。
第三名：天秤座
天秤座理智性很強，在做任何事情之前，都會先把一切的可能性都想好，而且每一件事情都在他們的掌握之中，當有裝瘋賣傻的行為，可能是為了達到某種目的，所營造出來的假象。
第二名：處女座
處女座腦袋非常機靈，在很多方面也都超過常人，但因為他們有惰性，不愛承擔責任，所以有時候就會掩蓋自己的聰明才智，在某些人眼裡就是傻傻笨笨的形象
第一名：巨蟹座
巨蟹座的情商很高，而且總是不與人爭搶，他們看似單純無競爭力，但其實底子是非常有實力與想法，只是他們很喜歡裝瘋或裝傻，因為安逸舒適的生活才是他們想要的。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
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