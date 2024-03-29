每日星座運勢／射手工作要請教同事 勿憑想像做事

2024-03-29

牡羊座

短評：靈感源源不絕，有利創意發想。

【整體運★★★★★】

先前若有停滯、累積的工作，能在靈活的思路下處理完畢。從新的角度考慮問題，採取超越常規的辦法，是工作獲得突破的關鍵。投資上眼明手快，當然更能抓住機緣，但還是要有適當的風險管理意識哦！

【愛情運★★★★★】

愛情運還不錯，向外活動容易發生奇遇喔！

【事業運★★★★☆】

今天在事業上有機會幫同事調解紛爭，也能獲得同事的信賴。

【財富運★★★★☆】

財運很棒，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢、佣金問題；積極開發後，就會有訂單。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 硃砂紅

開運方位：正西方向

金牛座

短評：情緒低落，有種逃避的想法。

【整體運★☆☆☆☆】

遇到曾傷害過自己的人會產生逃避心理，而這樣做反而會讓自己更難過，不妨大方一點，笑著告訴對方你過得很好。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，所以面見客戶的話最好能親自接見，以免傳達錯誤。

【愛情運★☆☆☆☆】

面對感情態度不太好，說話強勢，小心放狠話而造成伴侶間的關係緊張。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不太穩定，忙碌中難免心浮氣躁了點，要平心靜氣的用客觀角度處理事情。

【財富運★☆☆☆☆】

散財之日，一出門就會化身成散財童子，不如拿點錢做做人情或是購物好滿足物慾。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00am 萊姆黃

開運方位：正東方向

雙子座

短評：活力充沛，全身都是能量。

【整體運★★★★☆】

不善於花言巧語的一天，就用行動讓情人感受你的情意吧！購物慾強烈，要儘量克制，可節省一筆不小的開銷。閒暇時多翻閱雜誌，你會得到不少對工作有用的情報，對你大有助益。

【愛情運★★★★☆】

今日你和戀人都想依賴著對方，只有兩人在一起時才能感到踏實和美好。若有一方感到不快時，另一方要記得立即去撫慰。

【事業運★★★★☆】

身邊的親朋好友是你最佳的後援力量，有他們默默地支持，可以讓你專注在自己的事業上，無後顧之憂，做起事來特別順手。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上會有一點小狀況，找年長的親友商量看看該怎麼處理，不要一意孤行。適合在今日把帳單繳清！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00am 杜鵑粉

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：埋怨他人前，請先正視自己。

【整體運★★★☆☆】

婚姻生活不如預期所想，有種難解的失落感。偏財運頗好，商鋪經營者在下午二點至六點可望迎來財運高峰期，進財頗多。工作積極興致高，理性對待朋友們所提出的建議，能幫助自己的事業蒸蒸日上。

【愛情運★★☆☆☆】

有這麼嚴重嗎？不過就是小事，想想讓彼此開心甜蜜的事情吧！

【事業運★★★☆☆】

需積極尋求發展機會，機會蘊藏在瑣事中，不怕麻煩者可得幸福女神的眷顧。

【財富運★★★☆☆】

有額外的進財機會，別顧慮太多，以免錯過機會。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 碧空藍

開運方位：西北方向

獅子座

短評：運勢順利，易獲得賞識。

【整體運★★★☆☆】

工作得心應手，易成為焦點人物，只是業務員在判斷時要稍微留意中途的變故，隨機應變可快速扭轉局勢。愛情運弱，單身者可把心思放在更有意義的事情上。購物慾望強烈，注意克制一下消費慾望。

【愛情運★★☆☆☆】

容易對愛退縮，如果不敢嘗試大膽靠近，想要戀愛比較困難。

【事業運★★★★☆】

有大幹一場的魄力，也能得到上司和同事的扶持，深感好團隊是事業前行的源動力。

【財富運★★★☆☆】

在處理事務上不夠果決，易失去一些商機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00am 象牙白

開運方位：正西方向

處女座

短評：運勢不錯的一天。

【整體運★★★★☆】

今天精神不錯，工作上會做出不錯的成績，得到上級的嘉獎。感情上不需要花言巧語，不需要金銀財寶，一個微笑或一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。傍晚與伴侶恬然漫步，體驗一下寧靜的滋味。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富的一天。不管有沒有實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

【事業運★★★★★】

事業運相當旺，在競爭努力中可以得到應得的報酬，特別有利於業務工作者。

【財富運★★★☆☆】

錢財進出較頻繁。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 薰衣草紫

開運方位：西北方向

天秤座

短評：處事應多一點耐心。

【整體運★★☆☆☆】

遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，小心因此而破壞在異性心目中的好形象。不適合外出拜訪客戶或商談，易吃到閉門羹。購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者多為另一半付出，才會獲得更多愛的回饋；單身者易有新奇的愛情體驗。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，持續力不夠好，而且情緒波動比較大，特別不適合經手與金錢相關的事務。

【財富運★★★☆☆】

財運不太妙，若不加以計劃，會有一大筆錢莫名其妙就不知花到哪去了喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 燻鮭紅

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：學會控制情緒是關鍵。

【整體運★★★☆☆】

愛情來得快、去得也快，勉強得來的愛情並不如預期的甜美，放棄才易拾獲真正的幸福。今天的財運高低完全取決於你的情緒，切忌太過急躁。工作上責任心極強，渴望得到他人認可的心態讓你幹勁十足。

【愛情運★★☆☆☆】

情慾強烈，易衝動。想戀愛不妨多聽聽周圍朋友的建議，畢竟旁觀者清。

【事業運★★★★☆】

行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功的機會更大。

【財富運★★★☆☆】

凡事以平常心對待，別被金錢所困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-3:00pm 辣椒紅

開運方位：正西方向

射手座

短評：切忌蠻幹。

【整體運★★☆☆☆】

對不熟悉的工作流程不妨請教有實戰經驗的同事，一昧地憑自己的想像做事，只會讓事情更糟糕。投資運未見明顯好轉，但也不宜太過心急，證券投資者要時刻關注市場的變化，該出手時就出手，虧損的情況下就要盡量減少損失。

【愛情運★★★☆☆】

平平淡淡才是真！浪漫過後總得回到日常生活，宜懂得體會平實生活中的溫馨。

【事業運★★☆☆☆】

在工作上容易犯迷糊，出錯頻率較高，工作累時適當休息，可提高工作效率。

【財富運★★☆☆☆】

少玩金錢遊戲，免得徒增感歎或困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00pm 珍珠白

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：好運氣與你相隨。

【整體運★★★★☆】

今天的桃花運很旺哦，趕緊到人多的場所露露面吧，遇到意中人的機率很大；不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你；與同事能融洽相處，讓你工作時倍感輕鬆。

【愛情運★★★★☆】

桃花運旺盛，女生有機會收到匿名禮物，男生則有機會邀約心儀的對象共進晚餐。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，做點例行公事吧！下午時刻容易感到力不從心，那就把腳步放慢，不要把自己逼得太緊了。

【財富運★★★★☆】

有不錯的進帳，但切勿得意忘形，應多行善事。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 可可棕

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：精神恍惚，無法集中精力工作的一天。

【整體運★★★☆☆】

出現小錯誤在所難免，因此要時刻提醒自己不能疏忽大意。在辦公桌上放一盆植物，多看看它會有安神醒腦的作用。空閒時間可以與同事去戶外打打球，有助恢復精力。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與心靈相通的異性交往，多製造神秘感和意外驚喜，很容易吸引對方喔！

【事業運★★☆☆☆】

工作中夾雜著錯愕、機會與煩惱，對事情的掌握度不夠精準，事故重複出現的指數較高，常在同一地方摔倒兩次或兩次以上。

【財富運★★★☆☆】

有時間不妨多充電，閱讀一些理財方面的書籍。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 可可棕

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：適合放鬆身心，別給自己太大的壓力。

【整體運★★☆☆☆】

今天感覺不太順利，另一半會因為一點小事而與你爭吵，讓你心煩，減少與對方相處的時間可避免許多不愉快。工作遇到瓶頸，讓你難以施展，向同事求援可扭轉局勢。可以花些錢享受一番，擺脫煩惱。

【愛情運★★☆☆☆】

有什麼話就直接告訴另一半，吞吞吐吐的會讓對方很反感唷！

【事業運★☆☆☆☆】

遇到突發事件機率高，容易暴露固執的一面，應聽聽上司和同事的意見才會有進步。

【財富運★★★☆☆】

注意貪小便宜的心態，易導致因小失大的危機。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 蘑菇灰

開運方位：正西方向

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