每日星座運勢／摩羯花錢要評估一番 別出手太闊綽

2024-03-28

牡羊座

短評：樂觀地面對生活和工作，每一天都可以很精彩。

【整體運★★★★☆】

心情開朗，精神保持在最佳狀態，工作效率提高不少，做事時信心十足，一整天下來過得非常充實。你的好心情也影響到伴侶，在聊天時聽到你輕快的語氣，他的情緒也隨之放鬆。在投資上要做好風險分散管理，面臨單一市場發生異動才能保本。

【愛情運★★★☆☆】

愛情加溫日，花點心思送一份小禮物，或是親自下廚準備愛心晚餐給心上人吧。

【事業運★★★★☆】

若能在人際關係上注入更多心力，事業發展將更為順利。

【財富運★★★☆☆】

財運好壞參半，有進有出，宜平穩運作，不利過度投機。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 淺海藍

開運方位：正南方向

金牛座

短評：情緒波動較大，小心過激行為。

【整體運★★☆☆☆】

今天對身邊的很多人、事、物都看不順眼，容易為一些雞毛蒜皮的事情動怒，顯得浮躁。對朋友的一些舉措看不習慣，別直接抨擊，委婉提醒更有效果。有機會與極具個性的異性接觸，在聊天中擦出愛情火花。

【愛情運★★★☆☆】

桃花運雖不是很旺，但是辦公室的浪漫戀情就是和你有緣，有機會擦出愛情火花。

【事業運★★☆☆☆】

有機會接到拿手的任務，讓你可以好好表現，但要處處謹慎，以免有人有意或無意的作梗。

【財富運★★☆☆☆】

破財之日，賭性、貪念大發或縱於玩樂。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 淺海藍

開運方位：正東方向

雙子座

短評：調整積極性保持良好狀態。

【整體運★★★☆☆】

精神萎靡不振的話，整個人的運勢也會減弱喲，這點特別表現在工作上，工作積極性不高會導致手上CASE狀況不斷，要注意調節；今日偏財運不錯，有賺外快的機會；佩戴紅色飾品可增強愛情運勢，試試也無妨喲。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人感情進展緩慢，多安排約會可有所改善；單身者有機會獲得異性的幫助。

【事業運★★☆☆☆】

情緒比較低落，無法集中精力，易出現差錯，同事也會因此而受影響。需盡快調整情緒。

【財富運★★★☆☆】

一些不必要的開銷要盡量省下來。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 琥珀橙

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：應把壓力轉化為動力。

【整體運★★☆☆☆】

今天有機會邂逅一段情緣，但太過感性衝動，愛情來得快，也幻滅得快，反而讓你心情難受。工作上，求職者應朝形象良好的大企業尋覓工作機會，成功率頗高。多吃番茄、南瓜、柿子等蔬果，可有效緩解精神壓力。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者容易猜疑另一半，小心出現冷戰；單身者有機會獲得異性主動邀約，別錯過良機。

【事業運★★★☆☆】

顯得比較嚴肅，而且個人主張比較強烈，給人不易親近的感覺。

【財富運★★☆☆☆】

對市場動態無法深入瞭解，容易失算唷！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 睡蓮紫

開運方位：正南方向

獅子座

短評：做的不如想的好。

【整體運★☆☆☆☆】

「強摘的瓜不甜」，如果對方已無意於你，也別勉強，重新尋找幸福才是正道。投資上要多份謹慎，盲目聽從他人意見，小心中小人圈套。約同事玩樂最好提前預約，不然容易空有一番安排但最後他人都不能赴約。

【愛情運★☆☆☆☆】

有利獨處的一天，單身者想談戀愛不易；有伴侶者易跟對方鬧脾氣，不宜長時間待在一起。

【事業運★★☆☆☆】

情緒不佳，悶悶不樂，工作慾望不強但偏偏有一堆事務等著你處理，還應打起精神來。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不如意，不宜買賣。財務的損失多來自於糊塗，也有意外損財的機會，一旦破財就看開點吧！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00pm 白鋼銀

開運方位：正西方向

處女座

短評：想像力豐富，增強行動力。

【整體運★★★☆☆】

對愛情產生新的認識，面對感情問題能夠正確對待，有利於日後感情的發展；心中的想法不妨在會議中說出來，你的觀點會受到大家的重視；因學習需要，會把錢花在學習用品上。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易被對方誤會，對方時常懷疑你，你可別生氣，用你的柔情感化他吧！

【事業運★★★☆☆】

思路總感覺打不開，特別是腦力工作者易遇到創作瓶頸。與其冥思苦想，不如暫時先放下工作，讓心境開闊些。

【財富運★★★☆☆】

大手筆投資宜多請教有經驗的長輩。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-3:00pm 玫瑰紅

開運方位：東南方向

天秤座

短評：真心付出，才易獲得雙倍的回報。

【整體運★★★★☆】

愛情際遇不斷，卻因為沒有付出真心，而有一種不踏實的感覺。財運在此時易有所增進，可做外匯、期貨等投資。多一個對手不如多一個朋友，與工作夥伴保持良好互動，就是計劃成功的重要關鍵。

【愛情運★★★☆☆】

伴侶今日顯得有點強勢，那就忍一忍吧，說不定他的提醒和要求也是好意喔。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，對工作有熱情、積極者，要注意每個細節，可在有限時間內完成繁重的工作任務。

【財富運★★★★☆】

投資運佳，投資冷門項目易獲利，若資金周轉遇到麻煩，可向親友求援，易獲得資助。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-4:00pm 寶石藍

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：多一分耐心，多一分收獲。

【整體運★★★☆☆】

工作中易出現頻繁的失誤，不必找各種搪塞的理由縱容自己，其實這些也是很寶貴的經驗。受感情所困擾，不如獨處，冷靜會讓你做出更準確的抉擇。學習中困難不斷出現，謙恭地請教他人，會讓你取得事半功倍的效果。

【愛情運★★★☆☆】

單身者感性的一面突顯，易被主動關心你的異性感動，與好朋友擦出愛情火花的機率高。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，人際關係較熱絡，工作方面有機會獲得女性貴人的幫助。

【財富運★★★☆☆】

要留意與人合夥或共事的細節，小心有變數。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00am 朝霞紅

開運方位：正北方向

射手座

短評：對待他人，還是寬容一些的好。

【整體運★★★★☆】

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得以充分地釋放。戀愛者易遇上戀人的老相好，別太在意，以免雙方都不悅。炒股票者預感較強，能及時在大盤下跌時火速拋出，把損失減到最小。

【愛情運★★★☆☆】

今日容易被眼前的孤單寂寞迷惑，無法確定自己的心意，想戀愛不易。

【事業運★★★★☆】

外界的助力很強，尤其是人緣好的人，特別容易在與人互動中產生喜悅心情。

【財富運★★★★☆】

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 遠洋藍

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：有幹勁，運道順。

【整體運★★★★★】

今天的你顯得很有親和力，在不知不覺中就能成為大家聚集的焦點；在異性朋友圈裡，你也會變得很受歡迎；今天的工作運頗好，可說是順風順水，從事拜訪工作的人，易獲得成功；財運並無大的波動，基本保持收支的平衡。

【愛情運★★★★☆】

異性緣很好，單身者有機緣遇到心動的對象；戀愛中人也能有快樂充實的一天。

【事業運★★★★★】

今日事業走在激烈競爭的軌道上，所以會異常地忙碌，但所遇貴人頗多，辦事順利。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，一分耕耘有一分收穫。花錢時要評估一番，可別出手太闊綽！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 金桔綠

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：學會寬容。

【整體運★★☆☆☆】

工作中由於同事的失誤導致你受牽連，心裡很不舒暢，需懂得適時釋懷。曾經的戀人今天突然回心轉意，讓愛重新出發，幸福之餘也要想想上次分手的原因會不會再出現。找個安靜的角落，讓心沉靜下來。

【愛情運★★★★☆】

有機會碰見讓你極度著迷的對象，容易因為心裡一熱，就不顧一切地投入愛河。

【事業運★★☆☆☆】

處理好人際關係是重點，話出口前多思考，小心因一時口快而傷害到他人！

【財富運★☆☆☆☆】

對於投資理財顯得興趣缺缺，不願動腦分析，容易喪失許多良機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00am 羽絨白

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：多替對方想想。

【整體運★★★☆☆】

你向戀人提出的要求對於你來說是理所應當，而他卻覺得是給他一種壓力，兩人需要好好溝通才好，彼此都站在對方的角度去想想；今天進行新產品的推廣會有不錯的收穫，尤其老客戶會比較感興趣；收起玩的慾望，學生答題的數量和水準都會有所提高。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶者不要太黏著另一半，可適時表達需求，但也要尊重對方，給對方空間。

【事業運★★★★☆】

好運相伴，工作中偶有小人作梗，但亦有貴人暗中幫忙，讓你逢凶化吉。

【財富運★★★☆☆】

財運進入醞釀期，宜做好長遠規劃。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-7:00am 艷棗紅

開運方位：東北方向

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