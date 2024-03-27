每日星座運勢／巨蟹帶心愛物添好運 接丘比特之箭

2024-03-27

牡羊座

短評：拓展人脈，擇友而交。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症。和朋友一起去休閒，會讓你感到很快樂。出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

【愛情運★☆☆☆☆】

今日的態度倔強生硬，說話又毒又狠，小心伴侶心臟受不了哦！

【事業運★★★☆☆】

事業穩定向前，比較適合做規劃，在人際關係上面多下點功夫。

【財富運★★★☆☆】

有機會從朋友口中獲得商機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 大理石灰

開運方位：東北方向

金牛座

短評：頭腦靈活，有利思考。

【整體運★★★★☆】

今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能忽略與對方來個交流，小心感情會逐漸生疏。財運平順，你穩健的表現讓投資計劃進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思緒，效果不錯。

【愛情運★★★☆☆】

隨和順從的態度，天真無邪的笑容，多能提升戀愛運唷！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合辦點例行的公事，按照計劃表依序的處理。

【財富運★★★★☆】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，只要主動奔走，多與人接觸，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00am 萊姆黃

開運方位：正南方向

雙子座

短評：粗心大意易出錯。

【整體運★☆☆☆☆】

今日在約會前要多花心思在形象打扮上，搭配得宜才能給對方留下深刻印象；凡事不要過分強出頭，小心樹大招風，有利安靜做自己的事；不易賺大錢，花錢卻大手大腳，難有存款。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情運低迷，不宜聚眾交友、談感情，有利安靜下來跟自己相處，愛湊熱鬧者易招惹感情是非。

【事業運★☆☆☆☆】

今日鑽牛角尖的想法會使你的工作效率大打折扣，反反覆覆中恐蹉跎時間。也不適合在今日做出重大的決定，因為判斷錯誤的機率很高喔！

【財富運★★☆☆☆】

過度操勞，為錢忙碌會使身體吃不消！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00pm 水晶紫

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：快樂的一天，要接住丘比特之箭哦！

【整體運★★★★★】

單身者可利用休息時間去近郊走走，帶上自己心愛的物品，為自己添加好運，會有美麗的邂逅哦！你若是精打細算起來，比誰都能節省，這種風格當然大受長輩讚賞；工作上主動積極，願意吃苦。

【愛情運★★★★★】

愛情運有高潮迭起的跡象，有出乎意料的驚喜發生喔！

【事業運★★★★☆】

今日的事業運頗旺，可是辛苦難免，必須費心與人周旋、交涉，多聽長官的意見，不要太衝動或一意孤行！

【財富運★★★★☆】

賺錢不費力！業務工作者只要先前根基穩定，今日則能水到渠成；股票族今日可以獲利了結。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 水鑽藍

開運方位：東北方向

獅子座

短評：收集資訊，理性分析、抉擇。

【整體運★★★★☆】

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，容易引起不必要的麻煩；出門在外者可在關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報；財運一般，借助別人提供的投資訊息，會讓你的財運好轉。

【愛情運★★★☆☆】

忙碌的一天，留給伴侶的時間較少，買些小禮物送給對方，以免伴侶抱怨。

【事業運★★★★☆】

多留意身邊人士的談吐表現，這會成為你的靈感來源。

【財富運★★★☆☆】

今日有點懶散，對於努力賺錢興趣缺缺，不妨做個發財夢，但可別把幻想跟實際混為一談哦！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00pm 臘梅白

開運方位：東北方向

處女座

短評：心情浮躁的一天，做事過於衝動。

【整體運★★☆☆☆】

今天單身者感情上有機會進一步突破，但切不可過於衝動，以免適得其反。工作上要花費的時間很多，亂七八糟的事情讓你無法顧及其他。財運上不宜操作，很容易誤入別人佈下的陷阱。

【愛情運★★★☆☆】

單身者重視一下穿著打扮，可提升桃花運；戀愛中的人應多用欣賞的眼光看待戀人。

【事業運★★☆☆☆】

總覺得對各種壞現象的預測是有遠見的表現，豈不知已有杞人憂天的傾向，各種設想會讓你陷入矛盾。

【財富運★★☆☆☆】

花錢應有計劃，錢財易在不知不覺中流失。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-2:00pm 萊姆黃

開運方位：東北方向

天秤座

短評：留心說話語氣，平和表達。

【整體運★★★☆☆】

今天愛情運不錯，相約戀人一起看場愛情電影，或者去河畔吹吹風，都是不錯的選擇。財運方面比較平常，沒有什麼特別的變動。工作中易與同事起口舌之爭，需注意自己的言行，一些無謂的爭執能免則免。

【愛情運★★★★☆】

適合表白的日子。暗戀者可大膽說出你的愛，容易獲得滿意的回應！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情要忙，聽點音樂會許能稍加改善！

【財富運★★★☆☆】

賺錢機會有限，還是務實一點，別做白日夢唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 冷泉藍

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：掌握資訊得先機。

【整體運★★★★☆】

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，易引來不必要的麻煩。出門在外者可於關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報。財運一般，借助別人提供的投資消息，會讓你的財運好轉。

【愛情運★★★☆☆】

享受孤單的日子。今日適合獨處，冷靜回顧相處上的優劣，並加以檢討一番。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，是個試煉自己膽識的日子，該爭就爭，該接受就接受，要建立自己的原則。

【財富運★★★☆☆】

適合規劃、記帳的一天，仔細查看帳本，檢討並調整花錢的習慣。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 鉑金灰

開運方位：東北方向

射手座

短評：持續勤奮努力，方能獲得佳績。

【整體運★★☆☆☆】

感情因自己的惰性而漸漸冷卻，他對你會有猜疑，那就變得勤快起來吧；找個棋友，在社區幽靜的亭子裡開始你們智慧的巔峰對決吧，對身心健康頗有助益；工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想戀愛還需多與人互動，躲在角落裡容易錯過良緣。

【事業運★☆☆☆☆】

顯得有點急躁的日子，容易把簡單的事情複雜化。不宜做出重大決定，易判斷失誤。

【財富運★★★☆☆】

行事宜低調、守法，小心傷財勞神。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00pm 鈦晶金

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：易沉浸於過去的時光。

【整體運★★★☆☆】

今天顯得特別懷舊，適合與戀人一同回憶往日的甜蜜，此刻會感到特別的溫暖；過去失敗的教訓讓你難以釋懷，投資時會變得畏首畏尾，小心因此錯過最佳的投資時間；很想念過去單位的同事，不妨通個電話，方能解除你的牽掛。

【愛情運★★★★☆】

已婚者雖常小吵小鬧，但增添了不少生活情趣，感情生活多姿多彩；單身者戀愛機會多。

【事業運★★★☆☆】

腦袋瓜千頭萬緒理不清，對未來產生不確定感，內心不停尋求精確的答案。

【財富運★★☆☆☆】

賺錢不容易，當省則省。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-3:00pm 瑪瑙黑

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：工作上花費的心思多。

【整體運★★★☆☆】

單身者別把工作當成生活的全部，還有更多領域等待你去探索。鑽石王老五也有空虛、寂寞的時候，清閒時可以多參加團體活動，嘗試接觸異性，會有意外收穫。有機會從朋友口中得到投資方面的訊息。

【愛情運★★☆☆☆】

面對感情容易生氣的一天。與伴侶保持距離為佳，待在一起就易起爭執。

【事業運★★★★☆】

輔佐能力與團隊精神轉強，懂得借力使力與分工合作，會盡力完成上司交付的任務。

【財富運★★★☆☆】

在錢財投資上，可別用賭賭看的心態來做決定唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 淺海藍

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：心動不如行動。

【整體運★★★☆☆】

今天向心儀對象表白的成功機率很高，需好好把握。過去的那套理財方法，用在今天會顯得老套，不如嘗試新的方法，效果會更佳。工作熱情高漲，說到做到，辦事效率頗高。

【愛情運★★★★☆】

戀人之間約會增多，感情進展快速；單身者與溫柔體貼型的異性特別有緣！

【事業運★★★★☆】

在工作期間，有時會變得異常忙碌，但只要你卯足全力，就能夠挺過去，隨之而來的將是成就感。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物，容易產生業績、營運壓力。心情鬱悶之時，不宜處理財務問題。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00am 古銅青

開運方位：正南方向

【延伸閱讀】

【超多人算】你和他為何沒進展？

【透視】他會是你的靈魂伴侶嗎？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】

商品推薦