每日星座運勢／獅子別因慾望強烈而 影響事態進展
2024-03-26
牡羊座
短評：想到也能做到。
【整體運★★★★☆】
太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有人正在默默為你付出哦！賺錢雖然不輕鬆，但並不影響勞動過後享受成果的喜悅；今天會有千里馬遇伯樂的幸運，工作實力大為彰顯，且能得到同事們的認同。
【愛情運★★★☆☆】
異性緣很不錯的一天，但不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好了！
【事業運★★★★★】
事業運旺盛，是個充滿希望的一天。個人只要秉持服務的熱忱，今日就會是充滿收穫的一天。
【財富運★★★☆☆】
財運普通，要注意金錢有大量流通的跡象，花錢上也有海派的衝動之舉；控制不佳時，就會亂花錢！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：6:00-8:00pm 珊瑚橙
開運方位：西北方向
金牛座
短評：大膽去嘗試。
【整體運★★★☆☆】
投資者此日最好持觀望態度，在動產或不動產上投資，都有可能套牢手上的資金；事業上可以去嘗試新鮮的挑戰，會有意想不到的效果；戀人之間互送小禮物，一點小情趣，就能加深彼此的感情。
【愛情運★★★☆☆】
和另一半的感情雖然趨於穩定，但要注意別因此沉溺於工作而忽略對方喔！
【事業運★★★☆☆】
運勢不錯，無太大工作壓力，業務工作者、生意人想有好的業績還得積極挖掘商機。
【財富運★★☆☆☆】
留不住錢，趁今日主動請客吧，把錢花在活絡人際關係上，建立錢財貴人的人脈網吧。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：8:00-9:00am 萊姆黃
開運方位：正西方向
雙子座
短評：今日的收穫，歸功於你過去的努力。
【整體運★★★★☆】
可望與戀人重修舊好，趕快向對方表達你的意願吧；播出去的種子，也到了回收這一天了，在資產上有入帳之兆；工作上的努力也將得到老闆的肯定，但不可因此驕傲自滿！
【愛情運★★★☆☆】
腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就去睡覺，睡得飽飽心情才會更好。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，適合運用靈感來提升工作績效；無聊時，不妨思考或調整一下工作模式，從中可以得到不少樂趣呢！
【財富運★★★★★】
會有幾筆不錯的收入，很適合與人合作、投資新興行業，容易獲利喔！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：2:00-4:00pm 竹葉青
開運方位：正北方向
巨蟹座
短評：雖不能做到十全十美，那麼也該盡量做到最好。
【整體運★★★☆☆】
對於感情上出現的小問題能及時修復，別在心裡留下疙瘩；外出工作者要注意交通安全，以免發生意外；父母對於你的戀人有些不滿意，如有誤會應盡快調和好，以免以後家人給你們的結合造成壓力。
【愛情運★★★★☆】
和喜歡的對象接觸機會增多，要把握時機多多表現自己，讓對方注意到你喔！
【事業運★★★☆☆】
多留意人與人之間的關係，注意相互溝通與良好禮儀，說話不能太直唷！
【財富運★★★☆☆】
投機財賺得這麼辛苦，不如不要。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：3:00-5:00pm 蘋果綠
開運方位：西南方向
獅子座
短評：別因慾望強烈而影響事態進展。
【整體運★★★★★】
今天可是你的愛情高峰日，書店是你遇見桃花的好處所；女生路過商店時，會有很強的購買慾，忍不住買下一大堆的食品，雖然很便宜，不過數量卻不少；今天宜出門拜訪客戶，會有不錯的收穫。
【愛情運★★★★★】
詩情畫意的一天，適合約心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐喔！
【事業運★★★★☆】
今日事業運還不錯，雖然辛苦了點，可是會有實質的進展喔！尤其是遇到瓶頸時，今日會有明顯的突破。
【財富運★★★★☆】
有偏財運，但必須見好就收，不貪心的狀況下，可以有實質收穫。正財方面，則需要積極開發，對於商務、業務工作者的影響較大。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：3:00-5:00pm 桐花白
開運方位：正西方向
處女座
短評：主動關懷他人。
【整體運★★★☆☆】
與伴侶之間看待問題態度很難一致，若雙方都不能做出讓步易起爭端；財運一般，有進亦有出，基本保持在均等的水平；今天充滿熱情，能很好的製造工作氣氛，有助於與同事間建立起和諧的關係。
【愛情運★☆☆☆☆】
易陷入愛情的回憶之中，想起過往種種美好，對現有的感情生活易產生不滿情緒。
【事業運★★★★☆】
對工作充滿了熱情，即使遇到一些小麻煩你也只把它當成對自身的一種磨練，從中還能吸取不少的經驗，積極的心態對你的事業極為有利。
【財富運★★★☆☆】
錢大多花在自己的身上，即使不見，還是有享受到，那也無妨。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：7:00-8:00am 硃砂紅
開運方位：正北方向
天秤座
短評：工作熱情有待提高。
【整體運★★☆☆☆】
今天鄰家小孩可是你的福星，內心許久無法解決的問題可望從他們那兒得到解答；今天對證券市場的行情很敏感，不妨拿出部分資金作投資，會有小收獲；表現慾望不夠強烈，只會讓眼前的好機會白白溜走。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者溫柔體貼的一面易突顯，主動關心另一半，會讓對方很感動。
【事業運★★☆☆☆】
情緒十分低落，做什麼事情都感到十分疲憊，甚至對自己的能力產生了懷疑，別想太多，多出去走走放鬆心情吧！
【財富運★★★☆☆】
送禮花費不小，但花得值得。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：6:00-8:00pm 薔薇粉
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：情緒沒有太大波動，較平順的一天。
【整體運★★★☆☆】
今天的投資觸覺不錯，可對原有投資進行追加。工作上不適宜繁重的體力工作，選擇一些稍微輕鬆點的文案工作會有所收穫。愛情運較低，有伴侶的人不宜整天黏在一起，易起衝突。
【愛情運★★☆☆☆】
遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧。
【事業運★★☆☆☆】
情緒起伏較大，顯得暴躁，與人合作易生矛盾，適合獨立作業，減少與人正面衝突。
【財富運★★★★☆】
偏財運不錯，可參加抽獎活動。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：5:00-6:00am 古銅青
開運方位：正南方向
射手座
短評：內心的想法與不安要適時表露。
【整體運★★☆☆☆】
壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向另一半說明，讓對方瞭解你的心情。財運平平，有好的東西盡量與大家分享，易得到貴人指引。工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者對另一半應誠實，千萬別說謊，容易被對方識破；單身者適合獨處，調整心情。
【事業運★★★☆☆】
敏感的一面容易突顯，聽到外界的一些謠言就懷疑是有不好的事情降臨在自己的身上，讓你心神不安，工作速度也因此減慢。
【財富運★★☆☆☆】
財運不太妙，做好錢財規劃，一些重大投資不宜輕易下賭注，多聽有經驗人士的意見。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：9:00-11:00pm 青金石藍
開運方位：正北方向
摩羯座
短評：對於不利你的傳言，要及時澄清。
【整體運★☆☆☆☆】
小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的根源，不能任其發展下去，這會對你已建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。
【愛情運★☆☆☆☆】
爭執超級多，保持距離以策安全，容易感受到對方的蠻橫無理。
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，情緒上顯得不夠理智，注意作業流程上的小瑕疵。
【財富運★☆☆☆☆】
財運不佳，特別要注意信用卡、帳單、支票是否到期，勿因小失誤而造成金錢困擾。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：8:00-10:00am 檸檬綠
開運方位：東北方向
水瓶座
短評：能力突顯的一天。
【整體運★★★★☆】
文藝工作者富有創作的激情，靈感不斷，會寫出優美的文章，可望廣受好評。緣份來得好，單身女性很有可能接到優秀男同事射來的丘比特之箭。投資上思前想後，顧忌太多反而容易錯過機會。
【愛情運★★★★☆】
桃花運旺盛，單身者多注意工作上往來的客戶，有機會結識志趣相投的異性朋友。
【事業運★★★★☆】
情緒能保持在愉悅的狀態，喜歡追求輕鬆而有效率的辦事方式，因此手頭的事情都能迅速、有效的解決。
【財富運★★★☆☆】
把偏財方面的事託付給信任的人吧！別人抱著無所謂的態度去做，反而會給你帶來好運，好比讓別人幫你填寫樂透號碼，中獎率反而更高呢！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：3:00-4:00pm 桐花白
開運方位：正西方向
雙魚座
短評：心情不是很穩定，容易放縱自己。
【整體運★★☆☆☆】
工作上會出現些許變動，讓你覺得被管制，有一種壓抑感，容易放縱自己。感情上會有競爭者出現，趕快進入備戰狀態吧。財運方面今天的花費不少，要多考慮用錢的項目，盲目花錢會讓你吃苦頭。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者容易感受到另一半的善變與衝動，你可別隨著對方的情緒起舞，多理解對方。
【事業運★★☆☆☆】
喜歡替人打抱不平，還易因此跟上司過不去，讓你的工作受阻。
【財富運★★☆☆☆】
因小失大的情況頻頻。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：5:00-6:00pm 羽絨白
開運方位：正西方向
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