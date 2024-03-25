每日星座運勢／金牛掌握市場的訊息 拿捏好能賺取

2024-03-25

牡羊座

短評：行動前應三思。

【整體運★★☆☆☆】

工作不求有功，但求無過，做好計劃為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過，也給平靜的生活增添了一分情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨能力。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者與另一半的相處上易出問題，要注意別把工作上的負面情緒遷怒在對方身上。

【事業運★★★☆☆】

面對突發事件快速做出決斷很重要，猶豫會使事情變得越來越復雜。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，得財不順，出現金錢耗損難積存的跡象。生意人恐出現金錢方面的困難，投資者要避免自信莽撞所造成的後遺症。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 大理石灰

開運方位：東南方向

金牛座

短評：訊息的掌握對今天很重要。

【整體運★★★★★】

愛情運勢大好，你與伴侶如膠似漆的黏在一起，連外人都羨慕不已；工作上的出色表現會讓你得到一筆不錯的獎賞，人脈的暢通也能讓你獲得更多新近的市場消息，拿捏得好就能賺取一筆不小的收益。

【愛情運★★★★★】

熱情如火又感性的一天。把你滿腔的熱情讓對方知道吧，他肯定會很感動。

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合在今日做點創意設計、文書計算之類的工作，只要積極一點，你的想法容易被採納。

【財富運★★★★☆】

財運平順，特別有利於服務、業務、創意設計相關領域工作者；勞心、勤快一點，對於金錢進帳會有幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00am 玫瑰紅

開運方位：東北方向

雙子座

短評：很有衝勁，積極進取。

【整體運★★★★☆】

今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，宜多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

【愛情運★★★☆☆】

關心對方固然是好事，如果管太緊，會令對方吃不消喔！

【事業運★★★★★】

事業運很不錯，企圖心也旺盛，對事物充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。

【財富運★★★★☆】

投資和儲蓄兼顧，金錢為你帶來快樂，也為你帶來成就感和生活上的安全感。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00am 大理石灰

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：平靜的一天，享受安靜的感覺。

【整體運★★★☆☆】

財運平順，收入穩定的同時，對金錢也能有合理的支配，還能有點小積蓄。愛情來得有些晚，耐心等待就好。工作較拚命，但你的努力卻不會受到特別眷顧，不要抱怨，付出終會有回報。

【愛情運★★★☆☆】

感情平淡的日子。單身者有機會與性格開朗的異性結緣，可深入交往，培養感情。

【事業運★★★☆☆】

對於上司的指責批評會很不甘心，但公然與之頂嘴，會讓你的印象分數降得更低，還是服從較好。

【財富運★★★☆☆】

出門在外，多留心自己的錢包。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00am 瑪瑙黑

開運方位：正西方向

獅子座

短評：車到山前必有路，別自己嚇自己。

【整體運★★☆☆☆】

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道；進財遭遇空前的困難，不要著急，車到山前自必有路；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省不少時間。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想戀愛，表現你的活力會讓你很有魅力，桃花將會漸漸多起來！

【事業運★★★☆☆】

需要加班的機率較高，讓你的心情浮躁，要特別注意調整好心態，盡快把手上的工作完成。

【財富運★★☆☆☆】

開銷較大，注意節制。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 白鋼銀

開運方位：西南方向

處女座

短評：好心有時也不是件好事。

【整體運★☆☆☆☆】

你的同情心有遭人利用的可能，有破財危機，一定要睜大雙眼謹防受騙；感情上面對競爭對手顯得不夠勇敢，畏首畏尾，小心讓你的情敵捷足先登；心裡苦悶的話就找個朋友來傾訴，可別借酒消愁，不然愁更愁。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運不太好，莫名其妙就想動怒，易看對方不順眼，保持距離為妙。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，尤其在與同事、上司、客戶溝通時，宜修正自己的態度，謙虛婉轉是你今日的必修課題。

【財富運★★☆☆☆】

今天財運不佳，如果你的賭資非常豐厚而且按捺不住想賭的慾望，最好還是請一個槍手！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 遠洋藍

開運方位：正西方向

天秤座

短評：生活中少不了一些風風雨雨。

【整體運★★☆☆☆】

因朋友的事情，兩人意見上出現分歧，會導致你們莫名其妙的吵架；財運並無反彈跡象，開車的朋友更要特別小心，有被開罰單的風險哦；工作進展得並沒有想像中的順利，堅持努力細心處理終究會得到解決。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運較弱，有伴侶的人不宜長時間黏在一起；單身者多參與社交才會有結識異性的機會。

【事業運★★☆☆☆】

工作任務繁多，讓你感覺有相當大的壓力，甚至還會影響到你的睡眠品質與身體健康。

【財富運★★☆☆☆】

要控制心性，不宜花費太多心思在金錢遊戲上。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-5:00pm 桐花白

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：有機會得到長輩照拂，自信十足。

【整體運★★★★☆】

今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助；貴人指點讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。

【愛情運★★★★☆】

異性緣很棒，容易遇到追求者，或是得到異性的幫助，正是談情說愛的好日子。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，在表達上能夠展現出優異的一面；有事情需要溝通時，不妨趁此良機溝通、協調一番！

【財富運★★★☆☆】

今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然有遠大的眼光，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00pm 玫瑰紅

開運方位：正東方向

射手座

短評：做什麼事都要把握好「尺度」。

【整體運★★★☆☆】

有心儀對象者在追求所愛時要注意方法，太過急進很容易讓對方反感；工作上雖然你的表現很不錯，但過於驕傲會讓同事都不喜歡你，甚至是嫉恨；朋友的忠言對你來說雖然會有些難聽，有理的話還是應該虛心接受。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運不太好，態度不要太強硬，如果態度硬梆梆的話自己會吃悶虧的。

【事業運★★★☆☆】

心情會有一些起伏，對工作和生活都有所影響，應平靜心情，維持積極向上的心態才好。

【財富運★★★☆☆】

錢財周轉不過來時，別心急，想想是否可以請親友援助。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 水鑽藍

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：順心順意的一天。

【整體運★★★★☆】

可以做適合自己的工作，施展得心應手外，你的專長和能力也易完全發揮出來；投資、生意往來上注重與別人的合作，能截長補短，意外收穫不少；感情方面雖然不會很濃烈，但可感受到家庭的溫暖與幸福。

【愛情運★★★☆☆】

身邊出現不少桃花，單身者與成熟型異性特別有緣；有伴侶的人要留意三角關係。

【事業運★★★★★】

今日是個挑戰的日子，想必是忙碌異常，有伸展不開的跡象；不過，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什麼事都難不倒你！

【財富運★★★★☆】

有閒錢不妨添購一些新傢俱，好好佈置一番！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-7:00am 橄欖綠

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：多聆聽他人的聲音。

【整體運★★★☆☆】

價值觀不同會造成個人對待問題的態度不同，試著多用寬容的心去面對與他人在人際關係上的分歧；工作上諸多受阻，需費時應對；熱衷於期貨的投資者可在此日跟著大眾的潮流進行投資。

【愛情運★★★★☆】

單身者對異性的主動示意應多留心，有喜歡的對象別錯過戀愛的好機會。

【事業運★★★☆☆】

感覺工作有點枯燥，積極性一點點被消磨。打起精神來，享受其中才會有成就感。

【財富運★★★☆☆】

偏財運較弱，不宜買彩券、樂透。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 橄欖綠

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：提防身邊的陌生人。

【整體運★★★☆☆】

切忌因他人的不理解而大動肝火，否則會中了小人的圈套，造成難以挽回的局面。女生極易因心情好壞而決定購物取向，造成財運的低落。工作上得親人大力相助，順風順水，工作心情愉悅。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花較弱，容易沉浸於過往，難以敞開心扉，對愛抗拒。

【事業運★★★★☆】

職場中有人暗中關注你，因此要特別注意自身的形象，無聊的話盡量少說，好好表現，積極工作，有機會受到長官的重視。

【財富運★★★☆☆】

不宜做出重大投資決策，容易判斷錯誤。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 辣椒紅

開運方位：東北方向

【延伸閱讀】

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

【超多人算】你和他為何沒進展？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】

商品推薦