本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1生肖「大好時光」：獎金不斷增長

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人工作邀約不斷，所有付出都會變成白花花的鈔票，有人則是輕輕的推波助瀾一下，就能讓業務獎金不斷增長，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬虎

如果你是臨時工，尤其是需要日曬雨淋，勞苦功高的工地工作作者，在本周的工時將會有明顯的成長，許多工作邀約不斷，在這段時間裡，會忙得不可開交，甚至可能連睡覺的時間都不夠，但你的辛苦努力絕對不會白費，所有的付出都會變成白花花的鈔票落入口袋中。

第四名：血型O型+生肖屬馬

愛美是人的天性，也是一種魅力的展現，如果你是從事美容相關工作者，特別是美髮類型，在這段時間裡，會有相當多的客戶前來光顧，本周將是你的財運爆發周，除了可以運用專業讓客戶青睞外，也可以推銷一些商品，你的熱情介紹，會讓客人願意買單，讓你的業績直直往上衝。

第三名：血型O型+生肖屬鼠

聽音樂可以陶冶性情，學音樂可以增加氣質，如果你的工作跟音樂有關，例如音樂教師、演奏家或是歌唱表演者等，本周的工作運勢極為強盛，能接到許多類型的工作，在不同環境授課或表演，請你不要緊張，拿出平常訓練的專業，就能獲得滿堂彩，隨之而來的就是滾滾錢財。

第二名：血型B型+生肖屬蛇

如果你是銷售業務，特別是賣場或商場的大型家電銷售員，本周將是你的大好時光，在這段時間內會看到許多客戶絡繹不絕的前來詢問，他們大多已經下定決心要購買商品，你只需要透過誠摯介紹，並且輕輕的推波助瀾一下，客人就會立即訂貨，讓你的業務獎金不斷增長。

第一名：血型AB型+生肖屬猴

一根筷子易折斷，十根筷子折不斷，所謂團結就是力量，如果你是設計開發者，本周將會大有斬獲，只要你能夠懂得團隊合作，能夠互相支援，手上的案件就會在最短時間內，完成令人刮目相看的成果，不僅讓長官、客戶讚賞有加，而且也會得到一筆非常豐厚的獎金。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦