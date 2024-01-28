殺破狼週運勢／2星座偏財運好「尾牙中獎率高」摩羯桃花旺盛

殺破狼2024年1月29日～2月4日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，金星、火星、水星齊聚志業宮位，工作認真，深獲客戶肯定，業績亮眼，案件或訂單接到手軟，龐大的工作量也十分有效率地消化完成，過年前可望將一些重要的案件收尾。

金錢運方面，木星與天王星齊聚金錢宮位，今年的年終獎金會比以往來得更豐厚，物質生活富裕，不過木星受到在人際關係宮位的太陽影響，要準備的紅包也不少。

本週須注意的部分

感情運方面，海王星與土星齊聚在心靈宮位，正暗戀一個無法發展關係的對象，不管對方做任何事，你都深深的著迷。某些白羊座秘密戀情被揭露，必須承受外界反對，以及不友善的閒言言語，壓力很大。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽受到木星影響，逛街購物，還是貨比三家才不吃虧，並當心消費糾紛。某些白羊座有太多人際關係需要應付，其實很不喜歡農曆新年。

金牛座：

整體運勢

遠行運方面，金星、火星、水星齊聚遠行宮位，已計劃連續假期要去外地遊覽，到許多自己嚮往的景點打卡。某些金牛座無法回家過年，會在外地與一些親朋好友會合，簡單慶賀一番。

工作運方面，太陽與冥王星齊聚志業宮位，目前正是事業、工作、業績有所進展的關鍵期，會把握時機將工作與事業穩固下來。某些金牛座在職場表現亮眼，年後有機會升任主管職。

本週須注意的部分

健康運方面，木星與天王星齊聚命宮，代謝系統變差，內分泌失調，注意飲食健康，此時容易發福，或是因為過於操勞，身體或臉上長痘痘或是起疹子，須好好保養身體。

人際關係方面，土星與海王星齊聚人際關係宮位，年節將近，卻對於繁瑣的人際關係感到厭倦，或是嚴重社恐，而選擇留守在工作崗位，或是出國旅遊，逃避與任何親戚接觸的機會。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，金星、冥王星、水星齊聚財務宮位，偏財運頗佳，尾牙抽獎可獲得價值不斐的好東西，心情很愉悅。有投資習慣的雙子座，在年前將一些標的出脫，可獲利了結。

遠行運方面，太陽持續在遠行宮位行進，等不及放年假，就提早請假飛到海外旅遊了。在海外的雙子座反而在此時飄洋過海回到家鄉，與家人團聚，回味過年的氣氛。

本週須注意的部分

工作運方面，海王星與土星齊聚在志業宮位，目前職場的前景不明，許多雙子座會選擇領完年終就跳槽到新的產業發展。某些雙子座付出的心力與報酬不成正比，很想換工作，卻沒有頭緒該換到何種領域。

健康運方面，金星、水星、火星齊聚疾厄宮位，依然要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。並且當心著涼感冒或是病毒感染，呼吸系統不順，喉嚨發炎，並可能引發高燒。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星、火星、水星齊聚感情宮位，與喜歡的人相處粘膩，有聊不完的話題，親密關係美滿。單身的巨蟹座與有好感的對象頻繁交流，雙方的距離可因此更進一步。

金錢運方面，太陽在財務宮位行進，尾牙會抽中大獎，受到眾人羨慕，但太陽受到在人際關係的木星影響，部門的人員都會希望你請客沾沾喜氣，或是被要求捐出部分獎金，大家再抽一次獎。

本週須注意的部分

健康運方面，太陽與冥王星齊聚疾厄宮位，天氣變化劇烈，需注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸......等症狀，千萬不要忽視嚴重性。同時要注意泌尿系統的問題。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與天王星受到財務宮位的太陽影響，如人飲水，冷暖自知，在有資源時，許多人搶著要沾你的光。但在落寞的時候，卻沒有人送暖給你。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，金星、火星、水星齊聚工作宮位，處理事務十分俐落、有效率，充分展現工作能力，受到上司肯定。不過在志業宮位的木星受到夥伴宮位的太陽影響，有一些小人會來收割你的成果。

感情運方面，太陽持續在感情宮位行進，被有好感的人告白，雙方決定交往，關係明朗化。感情穩定的獅子座，兩人會有計畫同居，並以結婚為前提，試著共同生活。

本週須注意的部分

健康運方面，金星、水星、火星齊聚健康宮位，工作嚴重過勞，每天都感到十分疲倦。注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統的疾病，喉嚨也容易發炎，並可能嚴重發燒。

金錢運方面，土星與海王星齊聚財務宮位，上網消費，個資容易外洩，當心各種詐騙手法，信用資料被盜用，造成財損。有投資習慣的獅子座，投資標的一直沒有起色，許多資金被鎖在投資市場，套牢在高點。

處女座：

整體運勢

感情運方面，金星、水星、火星齊聚戀愛宮位，目前沈浸在愛情中，對於現實層面的問題會選擇逃避與忽略。土星與海王星依然齊聚感情宮位，某些處女座目前情感還在曖昧階段，雖然與對方關係親密，卻始終沒有確認名份。

遠行運方面，木星與天王星齊聚在遠行宮位，已做好一個遠行計劃，充份遊覽嚮往的景點，甚至會在假期開始前就先出發。某些處女座會被派駐到海外出差，差旅待遇極佳，令許多同事羨慕。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽持續在工作宮位行進，受到木星的影響，最近會需要大量使用外語與海外人士溝通，或是需要接待外國人，但對自己的語言能力沒有信心，十分戒慎恐懼。

健康運方面，太陽與冥王星齊聚健康宮位，工作有過勞的傾向，加上天氣變化較大，當心心血管方面的疾病，有頭暈、目眩、心悸......等現象，千萬不要大意。並要注意泌尿系統的病變。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，金星、水星、火星齊聚家宅宮位，需要搬家的天秤座會在短期內找到環境較佳的物件，並很快就入住新的居所。某些天秤座家中稍微做些小翻修或整頓，環境變得較為舒適。

感情運方面，太陽在戀愛宮位行進，會被有好感的對象告白，雙方可能會試著交往看看。然而太陽亦受到在慾望宮位的木星影響，兩人在親密關係的觀念不同調，需要花多一些時間磨合。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚工作宮位，對於職場的現況不滿，未來似乎也沒有發展性，每天都處在庸庸碌碌狀態，若要轉職也沒有方向感，不知自己適合什麼產業。

金錢運方面，木星與天王星齊聚財務宮位，木星受到娛樂宮位的影響，為了追星，不惜傾家蕩產、飄洋過海，參加偶像的演唱會。某些天秤座過去買了很多喜愛的明星代言的週邊商品，現在失去了熱情，不知怎麼處理才好。

天蠍座：

整體運勢

旅遊運佳，金星、火星、水星齊聚旅遊宮位，已計劃好在連假期間，要到嚮往的景點旅遊，並要大範圍遊覽許多地區。某些天蠍座則是選擇食宿較為豪華的旅行方式，會在某個區域品嚐許多有名的美食。

面試運、考試運方面，可在年前面試到新工作，收到錄取通知，過完年即可展開新的職業生涯。某些天蠍座參加證照、資格認證，成績可跨越門檻，並能進入公務體系工作。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星受到在家宅宮位的太陽影響，年節期間會與另一半的家人見面，感到十分焦慮與緊張。情感尚未確認下來的天蠍座，戀愛宮位受到土星與海王星影響，喜歡的人始終不願給你一個承諾，心有點累了。

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，交通工具故障頻頻，可能要需要換新車了。駕駛車輛最好不要搶快，收到罰單的機率較高，或是容易與人發生行車糾紛，這段時間需特別注意交通安全。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，金星、水星、火星齊聚金錢宮位，可領到豐厚的年終獎金，財務漏洞可因此填補起來。某些射手座會接到臨時性的外快，多賺一些零用錢，能安心過春節。

工作運方面，木星與天王星齊聚工作宮位，臨時會需要出差幾天，處理棘手的任務，差旅待遇極佳，可解決掉麻煩的問題。某些射手座則是需要與難應付的客戶溝通，可贏得對方的信賴，簽署重要的合約。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的太陽受到木星影響，交通工具故障頻頻，需要換新了，出門當心行車糾紛，被開罰單的機率較高。即便搭乘大眾運輸工具，也會遇到冒失的駕駛，這段時間需特別注意交通安全。

學習運方面，在學習宮位的太陽受到木星影響，期末有一堆該交的作業尚未完成，寒假必須到校將功課作完。考試成績不是太理想，在被當邊緣，但有補考的機會，請好好把握。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，金星、水星、火星齊聚命宮，會收到許多人餽贈的禮物，而且都是自己喜歡的東西，感到窩心。某些摩羯座會遇到一些困難需要幫忙。多拜訪親朋好友可遇到貴人出手協助。

感情運方面，金星在命宮行進，桃花旺盛，有許多人會對你表示好感，同時木星與天王星齊聚戀愛宮位，有計劃生育的摩羯座會有懷孕的好消息，或是正準備等待孩子降臨，對於屬於自己的小生命充滿期待。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的太陽受到木星影響，花許多錢在娛樂、小孩、追星、寵物身上。年關將至，會感覺手頭較緊，有許多非支出不可的費用，使得經濟狀況捉襟見肘。

健康運方面，金星、水星、火星齊聚命宮，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統的問題，喉嚨嚴重發炎，還可能發高燒。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星在心靈宮位行進，與火星、水星齊聚，與暗戀的對象有交流、說話的機會，甚至有肢體間的接觸，生活有了點小確幸。單身的水瓶座突然對某個對象產生好感，但還在默默觀察對方。

工作運方面，太陽在命宮行進，工作能力表現優異，在職場的一舉一動都受到許多人關注，但太陽受到家宅宮位的木星影響，有些人會探問你的私生活，覺得有些困擾。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星與海王星齊聚金錢宮位，在許多賣場看到新奇的物品，很容易因為腦波弱，被推銷後買了自己其實不需要的東西，年終獎金就這樣白白浪費掉了，使得過年有些阮囊羞澀。

健康運方面，太陽與冥王星齊聚命宮，天氣多變化，需特別注意心血管方面的疾病，有頭暈、目眩、心悸的症狀，千萬不要大意。同時須攝取足夠的水分，泌尿系統容易發炎，並注意會陰部的清潔。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，金星、水星、火星齊聚人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，會參加很多聚會，朋友們都很需要你。某些雙魚座遭遇一些困難，會有貴人伸出援手幫忙。

旅遊運方面，木星與天王星齊聚在旅遊宮位，在年前或年後會有一個旅行的計畫，此時正在規劃行程。某些雙魚座則是計劃在新春期間拜訪在全國各地的親朋好友。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的太陽受到木星影響，秘密戀情被揭開，自己處在不利的地位，面臨各方的責難。某些雙魚座則是與很多人關係曖昧不明，會被他人覺得你很渣。

健康運方面，土星與海王星齊聚命宮，筋骨、牙齒、皮膚狀況不佳，必須要長期療養與矯治。睡眠品質不太理想，經常做噩夢，或是睡不飽，必須要找到壓力的根源，才能有效治療睡眠障礙。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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