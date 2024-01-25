揭秘龍年12生肖健康運勢！這些生肖要小心健康亮紅燈

人吃五穀雜糧，哪有不生病的時候，只要是吃點藥打個針就能過去的事，都不是什麼事。偏偏今冬溫度大起大降好幾回，周圍的人感冒此起彼落，健康難顧。科技紫微網在這裡為各生肖放送2024年健康運，希望大家多加注意，讓每個人的2024年都順遂安康，身強體壯！

生肖鼠

康壽運一般，肖鼠者此年容易因為壓力過大而引發身體不適，如皮膚發炎、脾胃失調、或是失眠多夢等問題。尤其當人情緒不佳、暴躁易怒時，會加重身心的負荷。建議肖鼠者將今年的健康重點放在舒緩壓力上，多聽聽喜歡的音樂、去戶外遊玩，或是和親朋好友相聚傾訴，都會有立竿見影的效果喔！

生肖牛

肖牛者龍年康壽運較為普通，在健康方面應多加注意。此年易有疲倦懶怠之感，可藉著規律作息、補充營養來提升精神，另一方面可進行適度的緩和運動，如慢跑、散步等，增加循環，防止慢性病。出門在外需要注意安全，遠離有危險的場所、並避免高風險運動，減少流血受傷的機會。

生肖虎

肖虎者在此年的康壽運低迷，健康方面須提高憂患意識。此年需長期保持健康的生活習慣，不可隨意揮霍精力。健康重點應放在腸胃、呼吸系統方面的毛病，相關慢性病者有復發之象，日常應少食辛辣、油膩、冰冷，避免造成刺激，加重病情。免疫力低下以及年紀較大的肖虎者要注意防風防寒，否則易感染大病。

生肖兔

甲辰之年，由於有「病符」星入命，肖兔者健康狀況不佳，小病小痛較多，尤其容易出現皮膚、氣管方面的毛病，換季時要注意相關保養。遇到工作壓力大，也容易誘發這兩個部位出問題。此外若有舊疾，亦容易復發。肖兔者本年多注意作息和營養，能增強免疫力，減少復發機率。

生肖龍

在龍年本命年，肖龍者康壽運道低迷，身體健康狀況不佳，日常容易有疲累感，又常會有小病小痛，雖然不會引發大病，但生活節奏頻頻被小毛病打斷，會加重焦慮不安的情緒。心臟、脾胃方面有舊疾的肖龍者，本年需注意疾病復發。此年適合多配合季節進補調養。

生肖蛇

甲辰龍年，肖蛇者的康壽運走低。此情況主要是身體精力消耗較大，且有承受較大壓力之相，容易引發一些免疫力低下的小毛病，時不時有小疼痛出現。肖蛇者不宜抱有拖延自癒的想法，只要有不舒服就得留意，該看醫生就看醫生，以便儘早恢復健康狀態。肖蛇者此年需要注意紓解精神壓力，可出遊或是參加有興趣的活動，有利於提升健康運。

生肖馬

在這個龍年，肖馬者康壽運不佳，身體健康易受損。此年肖馬者的氣血、精力消耗較大，很容易感覺疲憊虛弱，換季時節常有小病小痛上身，應及時警覺，添減衣物。同時亦可多運動，充足睡眠，不要熬夜，飲食平衡，從多方面來加強抵抗力，可達到消解疾厄之效。

生肖羊

此年康壽運較差，肖羊者健康感受不佳，常常會有疲憊乏力懶得動的感覺，失眠、食慾不振的頻率也會增加。須重視這些感受，該休息就休息，不要等到狀況嚴重再去找醫生。此外也要保持樂觀豁達的心態，遇事勿往心裡去，這不但能減少精神壓力，也能提升身體免疫力，利於健康好運。

生肖猴

肖猴者此年有康壽吉運護佑，身體大多數時間都呈現健康狀態。且此年肖猴者的健康意識增強，重視作息習慣，可為自己擬一些健身計畫，只要維持下去，會有很好的效果。上班族除了日常養生之外，還需注意保護眼、頸、腰這幾個部位，勿因久坐、久看電腦而累積出職業病。

生肖雞

今年肖雞者康壽運整體來說是良好的，少有患上大病重病之相，大多數時間能保持安康。但在換季時節、或是晝夜溫差較大的地方，容易遭遇一些小毛病，如發燒感冒、牙痛、腰痛、頭痛等。需注意在天氣多變時及時添減衣物，並避免體力過多的消耗、及時補充營養，夜生活更是以安靜為宜，可有效降低小病發作機率。

生肖狗

這個龍年，肖狗者的康壽運會受到不少影響，健康容易發生不良狀況。此年須多注意腸胃，尤其是有腸胃舊疾者，更要預防復發。三餐須規律，飲酒不過量，並要注意防寒保暖。此外，今年肖狗者易受外傷流血，使用尖銳的工具須千萬小心，外出也要注意觀察四周，開車應戒急戒躁。

生肖豬

肖豬者上半年健康運略差，除了要當心破皮、落枕之類的小病痛，還要注意工作或生活的壓力造成的失眠多夢、牙痛、頭疼等。下半年健康運較為平穩，除了有輕微的職業病困擾，如肩頸疼痛、腰痛、眼睛乾澀等以外，健康不會有太多狀況，多數時間的精神狀況都很不錯。

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