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也太巧合？歷屆總統名字第二個字都有「ㄥ」音...只有他沒有
大選剛結束，幾家歡樂幾家愁。清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享，中華民國歷屆總統的名字暗藏玄機，幾乎所有人名字的第二個字都是「ㄥ」發音。讓人不禁好奇，到底是命中註定？還是純粹巧合呢？
大家有發現歷屆總統除了陳水扁以外，幾乎中間名都發「ㄥ」音。
1.蔣中正的中發ㄥ音。
2.蔣經國的經發ㄥ音。
3.李登輝的登發ㄥ音。
4.馬英九的英發ㄥ音。
5.蔡英文的英發ㄥ音。
6.賴清德的清發ㄥ音。
就連國父孫中山的中也發ㄥ音。
由此可見「ㄥ」音是天選之人，有帝氣，有可能中華民國的第一個字是「ㄥ」音，顯示龍頭字，再者「ㄥ」字很像畚箕，能有強大吸引力聚眾橫掃選民魅力。
尤其「ㄥ」字發鼻音，鼻子在相學代表財氣頂流之氣，因此才能之人輩出，也能逢凶化吉。至於下一任總統中間字會發什麼音呢？一起拭目以待吧！
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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