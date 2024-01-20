也太巧合？歷屆總統名字第二個字都有「ㄥ」音...只有他沒有

大選剛結束，幾家歡樂幾家愁。清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享，中華民國歷屆總統的名字暗藏玄機，幾乎所有人名字的第二個字都是「ㄥ」發音。讓人不禁好奇，到底是命中註定？還是純粹巧合呢？

大家有發現歷屆總統除了陳水扁以外，幾乎中間名都發「ㄥ」音。

1.蔣中正的中發ㄥ音。 2.蔣經國的經發ㄥ音。 3.李登輝的登發ㄥ音。 4.馬英九的英發ㄥ音。 5.蔡英文的英發ㄥ音。 6.賴清德的清發ㄥ音。 就連國父孫中山的中也發ㄥ音。

蔣經國前總統勤政愛民，帶領台灣經濟起飛，至今仍有人懷念。報系資料照片

由此可見「ㄥ」音是天選之人，有帝氣，有可能中華民國的第一個字是「ㄥ」音，顯示龍頭字，再者「ㄥ」字很像畚箕，能有強大吸引力聚眾橫掃選民魅力。

尤其「ㄥ」字發鼻音，鼻子在相學代表財氣頂流之氣，因此才能之人輩出，也能逢凶化吉。至於下一任總統中間字會發什麼音呢？一起拭目以待吧！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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