6生肖今年健康亮紅燈？牛負能量爆棚、虎累出病、「這生肖」旅遊容易出事
2024是開啟新氣象的轉機點，但有些生肖卻需要當心健康問題。命理師湯鎮瑋老師分享「2024十二生肖健康意外要注意⚠️」影片，有六個生肖2024健康容易出狀況要當心。
▍生肖牛
貫索星、寡宿星入座，容易情緒低落，有孤獨感，2024牛特別敏感，小劇場特別多，負能量油然而生，心緒過多，人會覺得累，也想一個人靜一靜。
牛也容易為情所困，當牛負能量變多，壓力大也容易影響睡眠，要注意心理影響生理健康，情緒大爆發。建議牛情緒低落，千萬不要一個人悶在家，多找朋友聊天、白天多曬曬太陽、做做運動。
▍生肖虎
虎會想要突破現況，2024是動起來的一年，驛馬星動可能會特別奔波勞碌，會有家庭事業兩頭忙的感覺，家裡可能有突發狀況，會焦頭爛額，覺得很累。
除了注意自己不要累壞，也要多留意家人的健康，家人關係也容易引起健康共業。建議要吃維他命、該休息要多休息，養足抵抗力照顧好自己才能顧到家人。
▍生肖狗
狗正沖太歲，2024是一個考驗年，2024可能會遇到人生的關卡和功課。有一顆大耗星，可能大破財，建議不要亂投資、不要和親友借貸，也有可能是自己或家人遇到健康問題，需要花一大筆醫藥費。
破財也是擋災，2024要注意意外災害，建議可以花錢去做全身健康檢查，或花錢布施行善，或是去捐血，化解血光災。健康方面要注意心血管、腸胃的問題，要注意情緒上別過度波動，以免有狀況。
▍生肖龍
所謂「太歲當頭坐，無喜恐有禍。」龍逢太歲年，可能會有結婚生子的喜事，要知道「一喜擋三災」，無論自己的喜事，或是沾別人喜事喝喜酒、參加滿月，都能逢凶化吉。
龍和狗一樣，要注意2024情緒不要激動，龍有劍鋒星，容易有血光意外，如果2024有需要開刀的情況，也是好時機。如果很擔心開刀手術，可以去拜一下土地公祈福。建議本命年一定要安太歲，逢凶化吉。
▍生肖馬
馬帶血刃星、天狗星，容易有意外血光、無妄之災。2024馬外出旅遊運氣旺，如果要出門遠行，在外要忌口不要暴飲暴食，也不要吃生冷食物，如果有三高心血管疾病，也不要忘記帶藥。血刃星代表意外災害，所以開車走路爬高，千萬不要心存僥倖，輕忽安全。建議可以點光明燈，逢凶化吉。
▍生肖蛇
蛇帶病符星，卻有天喜星入座，如果有喜事，就可以「一喜擋三災」，如果沒有喜訊，就要多注意健康警訊，可能都是疾病的前兆。老師提醒，2024身體健康是蛇最大的考驗，建議去點光明燈。
四個時辰出生的人要注意健康
▍早上7點到九點 辰時
▍晚上7點到九點 辰時
▍早上1點到3點 丑時
▍早上9點到11點 巳時
無論是六生肖或是四個出生時辰，只要有上榜，2024都需要多注意健康。另外，老師也分享四招，讓2024運氣回穩：
一、安太歲
龍、狗、牛、羊、兔建議安太歲，其他生肖可點光明燈祈福。
二、注意流年煞方
東南方是病符方，正西方是五黃方，南方是三煞方，如果房間或床頭正好在這些方位，可以放葫蘆，或是九宮八卦鏡。
三、配戴五行飾品
四、多用木質調香氣
甲辰龍年，要增加運氣，除障招財，可以多用木質香氣，檀香、沉香、乳香、琥珀等。
◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第一名豐衣足食不擔憂 🔷殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言