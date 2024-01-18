6生肖今年健康亮紅燈？牛負能量爆棚、虎累出病、「這生肖」旅遊容易出事

2024是開啟新氣象的轉機點，但有些生肖卻需要當心健康問題。命理師湯鎮瑋老師分享「2024十二生肖健康意外要注意⚠️」影片，有六個生肖2024健康容易出狀況要當心。

▍生肖牛

貫索星、寡宿星入座，容易情緒低落，有孤獨感，2024牛特別敏感，小劇場特別多，負能量油然而生，心緒過多，人會覺得累，也想一個人靜一靜。

牛也容易為情所困，當牛負能量變多，壓力大也容易影響睡眠，要注意心理影響生理健康，情緒大爆發。建議牛情緒低落，千萬不要一個人悶在家，多找朋友聊天、白天多曬曬太陽、做做運動。

▍生肖虎

虎會想要突破現況，2024是動起來的一年，驛馬星動可能會特別奔波勞碌，會有家庭事業兩頭忙的感覺，家裡可能有突發狀況，會焦頭爛額，覺得很累。

除了注意自己不要累壞，也要多留意家人的健康，家人關係也容易引起健康共業。建議要吃維他命、該休息要多休息，養足抵抗力照顧好自己才能顧到家人。

▍生肖狗

狗正沖太歲，2024是一個考驗年，2024可能會遇到人生的關卡和功課。有一顆大耗星，可能大破財，建議不要亂投資、不要和親友借貸，也有可能是自己或家人遇到健康問題，需要花一大筆醫藥費。

破財也是擋災，2024要注意意外災害，建議可以花錢去做全身健康檢查，或花錢布施行善，或是去捐血，化解血光災。健康方面要注意心血管、腸胃的問題，要注意情緒上別過度波動，以免有狀況。

▍生肖龍

所謂「太歲當頭坐，無喜恐有禍。」龍逢太歲年，可能會有結婚生子的喜事，要知道「一喜擋三災」，無論自己的喜事，或是沾別人喜事喝喜酒、參加滿月，都能逢凶化吉。

龍和狗一樣，要注意2024情緒不要激動，龍有劍鋒星，容易有血光意外，如果2024有需要開刀的情況，也是好時機。如果很擔心開刀手術，可以去拜一下土地公祈福。建議本命年一定要安太歲，逢凶化吉。

▍生肖馬

馬帶血刃星、天狗星，容易有意外血光、無妄之災。2024馬外出旅遊運氣旺，如果要出門遠行，在外要忌口不要暴飲暴食，也不要吃生冷食物，如果有三高心血管疾病，也不要忘記帶藥。血刃星代表意外災害，所以開車走路爬高，千萬不要心存僥倖，輕忽安全。建議可以點光明燈，逢凶化吉。

▍生肖蛇

蛇帶病符星，卻有天喜星入座，如果有喜事，就可以「一喜擋三災」，如果沒有喜訊，就要多注意健康警訊，可能都是疾病的前兆。老師提醒，2024身體健康是蛇最大的考驗，建議去點光明燈。

四個時辰出生的人要注意健康 ▍早上7點到九點 辰時 ▍晚上7點到九點 辰時 ▍早上1點到3點 丑時 ▍早上9點到11點 巳時

無論是六生肖或是四個出生時辰，只要有上榜，2024都需要多注意健康。另外，老師也分享四招，讓2024運氣回穩：

一、安太歲

龍、狗、牛、羊、兔建議安太歲，其他生肖可點光明燈祈福。

二、注意流年煞方

東南方是病符方，正西方是五黃方，南方是三煞方，如果房間或床頭正好在這些方位，可以放葫蘆，或是九宮八卦鏡。

三、配戴五行飾品

四、多用木質調香氣

甲辰龍年，要增加運氣，除障招財，可以多用木質香氣，檀香、沉香、乳香、琥珀等。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

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