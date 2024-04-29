回不去了…叔叔大聊「299燒肉吃到飽」他難以置信 網：吃過99元

日前有一名網友在PTT上以「以前真的有299吃到飽嗎？」為題發文，原PO表示「我叔叔今天來家裡作客聊天，他說以前吃燒烤的時候，299元就可以吃到飽」，而且不用服務費，現在都要699元起跳，還要另加服務費，真的還假的？引發網友熱議。

原PO透露，他叔叔還說：「以前燒肉吃到飽只要299元，而且一般上班族的月薪，跟現在也沒有差距太多。」，他聽完之後，心中懷疑其真實性，於是上網想問「有八卦嗎？」

貼文曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「真的有啊」、「十幾年前很多吧」、「更早還有199吃到飽」、「海霸王以前就199」、「199吃到飽真的爽」、「可利亞火烤兩吃199」、「蒙古烤肉199吃到飽」、「大排檔199」、「景美以前有羊肉爐299」、「現在都沒有這種小雀性（確幸）了，哀哀」。

還有不少網友回味以前物價，表示「一旦過了，就回不去了」、「我經歷過199太陽城歐式自助餐吃到飽」、「台中趣味一下168元免服務費，299太貴了」、「168旋轉火鍋吃到飽」、「宜蘭有168吃到飽」、「吃過150的」、「99吃到飽也有」、「小時候吃過99元吃到飽」。

不過，也有不少網友表示「199的年代，那食材也是爛得可以」、「不過那個菜色或肉質，喔、嗯…」、「有，學生時不知道怕，那些肉都重口味醃」、「製放在塑膠盆裡讓人夾，根本吃不出原本味道，新不新鮮自然可想而知了」。