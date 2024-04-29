《寄生獸》紅什麼？被侵蝕的靈魂 有著人性最悲劇的無奈與殘酷

1990年，《寄生獸》單行本正式在日本發行，這部由日本漫畫家岩明均創作的漫畫作品，在上市後受到了空前迴響，獨特的世界觀和超乎想像的劇情設定，讓這個儼然異形生物入侵的舞台產生了瘋狂殺人犯般的殘酷，進而探究了許多關於生存意義、生命存在等哲學議題。

《寄生獸》曾經在2014年和2015年兩度拍攝為同名改編電影，票房成績也非常亮眼；如今，《寄生獸》再被韓國改編為《寄生獸：灰色部隊》，在Netflix獨家上線後，已連續數週成了觀看排行冠軍，觀眾紛紛盛讚其出色的角色塑造、特效成果、劇情設定，就算未曾看過原著的人，也能很容易進入故事的情節中。

《寄生獸：灰色部隊》由電影《屍速列車》、《屍速列車：感染半島》、《地獄公使》的延尚昊導演執導，他還擔任共同編劇之一，並以自身對末世議題的擅長和驚悚故事的掌握，讓整部影集有著扣人心弦的震撼。

《寄生獸》故事非常暴力又充滿血腥，情節也極其殘酷、寫實和震撼，但其實從更宏觀的角度來看，「寄生獸」這種生命更象徵著大自然的病毒和解藥——人類真的是地球生命的主宰？在各種予取予求的背後，又該付出什麼代價？

究竟，為什麼《寄生獸》這麼紅？

1、獨特的世界觀和寄生獸的隱喻和暗諷

《寄生獸》的故事設定，是某天於地球上空出現無數孢子，從孢子中誕生的幼蟲侵入人類身體後，會游向腦部並進行寄生，完成後便與腦部同化，被寄生後的人類頭部能任意變形，並開始捕殺與宿主同種的人類。

《寄生獸：灰色部隊》改編自日本經典漫畫《寄生獸》，上線後引起了熱烈的迴響。圖／取自IMDB

由於寄生生物的出現，導致社會上頻頻出現碎屍殺人事件，但這些慘案卻怎麼樣也找不到兇手，更無法解釋屍體的大面積割傷是如何造成的。而隨著寄生生物逐漸了解人類社會後，牠們漸漸學會計劃組織，並利用政治的操作和躲在人類面孔下的防護，保障自己族類的生存，使人類的未來陷入無盡的恐慌中。

在故事中，關於寄生生物的思考與行為、生存模式、身體特質、和宿主之間的關係都有深入的探究，牠們大部分會讓原本的人類失去自我，但也有少部分寄生失敗的狀況，導致「共生」的存在，這也成了寄生獸最大的變數。

被完全寄生的人類，大腦會徹底被吞噬，此時原本的人已經沒有原先的意識和自我，就算外表相同，對方也不再是你所熟悉的存在——對於愛人、家人、朋友被寄生後的崩潰，有著無以復加的殘忍、絕望和沈重。

作者岩明均曾透露，在某種程度來說，《寄生獸》其實象徵著生態系統的反抗，因為對大自然而言，人類代表著「病毒」，而寄生獸則是「解藥」。

2、演員扣人心弦的完美演出

《寄生獸：灰色部隊》由全少妮、具教煥與李貞賢主演，在他們的詮釋下，影集綻放出韓國版獨有的魅力，和日本真人電影版不同的地方在於，本劇更加晦暗而深沉，堅毅背後有著不為人知的苦痛。

《寄生獸：灰色部隊》男主角具教煥。圖／取自IMDB

女主角全少妮曾主演韓國版《七月與安生》的《靈魂伴侶》，不過對比在《靈魂伴侶》中的清新、自然和甜美，這回全少妮在《寄生獸：灰色部隊》中完全顛覆她過往的形象，她獨特的氣質迸發出一個在社會邊緣底層的不幸人物面貌，她被遺棄、被家暴，彷彿世上所有一切都跟她作對，但她依然很認命生活。

而男主角具教煥也有許多代表作，最有名的包含《D.P：逃兵追緝令》系列、《怪異》等，他也在《非常律師禹英禑》中扮演非常有趣的方屁噗一角。具教煥在劇中是個投靠幫派苟活的小流氓，也是不斷被追殺的小嘍囉，在尋找失蹤妹妹的同時，他必須靠自己的力量對抗寄生獸，並挖掘背後的真相。

由於人物個性鮮明、角色特質立體，觀眾可以在短時間內就融入劇情中，在演技非常自然又深刻的表演底下，更是讓人震撼。

全少妮在《寄生獸：灰色部隊》中完全顛覆她過往的形象，雖然是在社會邊緣底層的不幸人物，但依然很認命生活。圖／取自IMDB

3、暴力美學的極致與震撼

從1990年的漫畫開始，《寄生獸》本身就以他出色的暴力美學吸引眾多讀者，畫過許多風格漫畫的作者岩明均，甚至還一度被定位為恐怖漫畫家，顯見這部作品有多麼強烈的衝擊。

影集《寄生獸：灰色部隊》自然完全延續了《寄生獸》的暴力美學，但它更在真人演員的演繹上，多了更真實的血腥和殘酷，無論是肆無忌憚的殺戮、毫不保留的斬殺、血漿噴射的慘絕人寰，對於喜愛這類題材的觀眾來說，真的會非常過癮。

此外，《寄生獸：灰色部隊》和《魷魚遊戲》暴力美學不同的地方在於，這部還多了許多異形與科幻的元素，在一切都是未知的情況裡，更讓人期待後續的發展。

4、毫無冷場的劇情

《寄生獸：灰色部隊》最厲害的地方，在於它從第一集開始，就深深吸引觀眾目光，毫無冷場的節奏讓觀眾目不轉睛的想要探究劇情的發展和走向，更在情緒拓展和延續上，不斷交代重要的線索和元素，這和許多影集必須慢熱的情況完全不同，本劇打從開場就充滿氣勢。

《寄生獸：灰色部隊》的故事並不長，僅有短短的6集，但它卻能在這個有限的篇幅下，將該說的架構都陳述得非常完整。

這是部就算沒看過原著漫畫或電影，也能輕鬆進入故事世界觀的作品；而早就看過相關作品的觀眾自然更能感同身受，可以想像這部影集是《寄生獸》除了在日本外，發生在韓國的篇章。

5、史詩級特效畫面的展示和呈現

《寄生獸》其實在漫畫1990年出現以後，關於改編成真人電影的呼聲一直都沒有少過，但都礙於相關特效技術的困難和經費問題而作罷，直至2014年，電影版才克服了這個問題，顯見其獨特的特效成果，有多麼難呈現。

《寄生獸：灰色部隊》的特效呈現十分精湛。圖／取自IMDB

《寄生獸》的故事設定，是被寄生的人類頭部可以完全變化，更可依寄生獸想要的方式變成各種樣子、形式和質量，而如何能在畫面中呈現那變形時的特效和質感，就成了劇組最困難的考驗。

《寄生獸：灰色部隊》從2022年9月一直拍攝到2023年2月，而後再花了一年的時間在後製的製作上——關於劇中寄生獸特效的呈現方式、紋理設計、血腥程度、撕裂角度、殘暴細節，和張開大嘴時的齜牙咧嘴模樣與拉扯的唾液，都不難看出劇組花了多少的苦工。

而女主角本身的人物和寄生獸的姿態，也是導演討論了無數次才定調。

《寄生獸：灰色部隊》在第二季的劇情走向，更是令人期待。

（本文出自2024.04.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）